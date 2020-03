Suomalainen Jarmo valmistautuu epidemiaan romahtaneessa Venezuelassa – "Sairaaloilla ei ole valmiuksia hoitaa potilaita"

Venezuelassa yli kolme vuosikymmentä asuneen Jarmo Rinnankosken mukaan maa ei ole valmistautunut koronavirusepidemiaan millään tavalla.

– Sairaalat eivät ole enää pitkään aikaan toimineet normaalisti. Miten niillä olisi valmiuksia hoitaa suurta määrää koronapotilaita? pääkaupungin Caracasin lähistöllä asuva Rinnankoski sanoo puhelimitse.

76-vuotias Rinnankoski kuuluu ikänsä puolesta COVID-19:n riskiryhmään. Paluuta Suomeen hän ei ole suunnitellut – eikä se olisi edes mahdollista.

– Sekä Venezuelan että Suomen passini ovat vanhentuneet, enkä ole onnistunut uusimaan niitä.

Presidentti ja lääkärit eri mieltä varautumisen tasosta

Venezuelassa vahvistettuja tartuntoja on vasta noin sata, mutta asiantuntijoiden mukaan määrä on todennäköisesti moninkertainen.

Presidentti Nicolás Maduro on ilmoittanut maan olevan valmistautunut epidemian leviämiseen. Lääkärit ovat toista mieltä.

Venezuelan presidentti Nicolás Maduro ilmoitti karanteenitoimien kiristämisestä viime sunnuntaina. Miraflores press / EPA

– Meillä ei ole suojavarusteita tai tarvittavaa välineistöä testien tekemiseen, kertoo yli 40 vuotta carcasilaisessa Algodonalin sairaalassa työskennellyt Marietta Rea espanjalaiselle El Pais -lehdelle. (siirryt toiseen palveluun)

Rea kertoo, että sairaalassa jouduttiin perumaan leikkauksia resurssien ja suojavarusteiden puutteen vuoksi myös sinä päivänä, kun ensimmäisestä koronavirustartunnasta ilmoitettiin.

Sairaala kuului aikoinaan Venezuelan parhaimpiin, ja siellä tehtiin muun muassa maan ensimmäinen sydämen tekoläppäleikkaus. Nyt pulaa on Rean mukaan kaikesta.

Sama tilanne on muissakin sairaaloissa.

– Vuonna 2011 tehohoitopaikkoja oli 1 300, nyt niitä on huomattavasti vähemmän, varoittaa Venezuelan entinen terveysministeri, epidemiologi José Felix Oletta El Pais-lehdessä. (siirryt toiseen palveluun)

Venezuelalaisilla ei ole varaa hamstrata

Sosialistipresidentti Nicolás Maduron kaudella Venezuela on ajautunut ennennäkemättömään taloudelliseen, humanitaariseen ja poliittiseen kriisiin.

Maduro pyysi viime viikolla kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä viiden miljardin hätälainaa epidemian hoitoon.

Lainaa ei myönnetty Maduron hallinnolle, jota Yhdysvallat syyttää paitsi korruptiosta, myös sekaantumisesta kansainväliseen huumekauppaan.

Yli puolet venezuelalaisista elää köyhyydessä, ja minimipalkka on noin 3 dollaria. Siksi Venezuelassa ei ole Rinnankosken mukaan esiintynyt samanlaista hamstrausta kuin monessa muussa maassa.

– Täällä vessapaperia ei ole ollut pitkään aikaan. Tai jos on, se on liian kallista. Ihmisillä ei ole varaa hamstrata mitään.

Caracasissa jonotettiin turvavälejä noudattaen apteekkiin. Rayner Peña / EPA

Maan valuutta bolivar on käytännössä arvoton, ja kaupankäynti hoidetaan usein dollareilla.

Heikko järjestelmä ei kestä epidemiaa

Maduro julisti Venezuelaan ulkonaliikkumiskiellon viime viikolla, ja Kolumbian vastainen raja on suljettu. Ulkonaliikkumiskielto on voimassa ainakin 13. huhtikuuta asti

Rinnankosken mukaan sitä noudatetaan pääasiassa hyvin.

Ulkonaliikkumiskielto on hiljentänyt myös Venezuelan tiet. Jarmo Rinnankoski

Kolikon kääntöpuoli on kuitenkin se, että samalla moni menetti jo ennestään olemattomat tulonsa.

– Kaikki eivät voi jäädä kotiin. Ihmiset elävät kädestä suuhun ja saavat elantonsa kauppaamalla kadulla elintarvikkeita ja muita tavaroita. Nyt ostajia ei ole, hän muistuttaa.

Bensiinipula voi vaarantaa sairaankuljetuksen

Venezuelan terveydenhuoltojärjestelmä on ollut jo vuosia romahtamispisteessä. Sairaaloissa on viime vuosien aikana kärsitty paitsi materiaali- ja lääkepulasta, myös terveydenhuoltohenkilökunnan maastapaosta.

Lukuisia sairaaloita on jouduttu sulkemaan resurssien puutteen takia. Maasta on paennut jo lähes viisi miljoonaa ihmistä.

Venezuelassa vuosikymmeniä asuneen Jarmo Rinnankosken mukaan maassa on totuttu kriiseihin. Siksi koronavirus on yksi huoli monien muiden joukossa. Jarmo Rinnankosken kotialbumi

Toistaiseksi koronavirusta enemmän Rinnankoskea pelottaa bensiinipula.

Syy siihen on korruptoituneen sosialistihallinnon aikana romahtanut infrastruktuuri, jonka seurauksena öljyn jalostaminen on vaikeutunut. Vaikutusta on myös öljyn markkinahinnan laskulla ja Yhdysvaltojen kiristyneillä pakotteilla.

Öljytynnyrin hinta on pudonnut puoleen siitä, mitä se oli alkuvuodesta. Nyt bensa-asemat ovat monin paikoin kiinni ja niitä vartioivat sotilaat.

Presidentti Maduron mukaan bensiini on tarkoitettu ainoastaan välttämättömiin kuljetuksiin, kuten ambulansseille, sotilasajoneuvoille ja elintarvikkeiden kuljettamiseen.

Rinnankoskella on yritys, joka kuljettaa nestemäistä happea pääasiassa sairaaloihin.

– Kuljetusten tilanne on heikko paitsi bensiinipulan vuoksi myös siksi, etteivät sairaalat pysty maksamaan laskuja. Kulujen kattaminen on vaikeaa, Rinnankoski sanoo.

Hän pelkää levottomuuksia, jos bensiini loppuu kesken ja kuljetukset eivät pääse perille.

Oppositiojohtaja, kymmenien maiden Venezuelan presidentiksi tunnustama Juan Guaidó on syyttänyt Maduroa bensiinin sääntelystä karanteenin varjolla.

Hänen mukaansa maa ei ole valmistautunut epidemiaan ja Maduron hallinto kaunistelee virustilastoja. Maan hallitus ei ole enää vuosiin julkaissut kansalaisten terveydentilaan liittyviä tilastoja.

Lue lisää:

Yhdysvallat nostaa syytteen Venezuelan presidenttiä vastaan huumerikoksista – "Maa on muutettu rikollisorganisaatioksi"

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Espanjasta tulijoille ehkä karanteenihotelli, maailmassa yli puoli miljoonaa tartuntaa