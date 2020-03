EU-johtajilta ei tullut uusia toimia koronavirusta vastaan – Tarpeellinen rajaliikenne EU:ssa pitää saada toimimaan

Belgian poliisi pysäytti brittikuskin Belgian ja Ranskan rajalla. Rajanylitys on kielletty muilta kuin tavaraliikenteeltä ja kotiinsa palaavilta Belgian kansalaisilta.

Belgian poliisi pysäytti brittikuskin Belgian ja Ranskan rajalla. Rajanylitys on kielletty muilta kuin tavaraliikenteeltä ja kotiinsa palaavilta Belgian kansalaisilta. Stephanie Lecocq / EPA

EU-johtajat aloittivat kolmannen videokokouksensa torstaina iltapäivällä. Edellisestä videokokouksesta on kulunut runsas viikko ja sinä aikana koronavirus on ottanut vain vauhtia ja levinnyt kaikkialle Eurooppaan ja maailmaan pandemiaksi.

Epidemian hillitsemiseksi suurin osa jäsenmaista, Suomi mukaan luettuna, on asettanut rajoituksia ulko- ja sisärajoilleen. Kaupunkeja on suljettu ja kaupallista- sekä ulkoilmaelämää on rajoitettu. Lähes ainoat, jotka eivät ole rajoittaneen matkustamista ovat Irlanti, Ruotsi ja Luxembourg sekä EU:sta irtautunut Britannia.

- Yksikään maa ei yksin pysty voittamaan taistelua koronaa vastaan, sanoi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kokouksen jälkeen.

Komissio on antanut jäsenmaille ohjeet siitä, miten rajatarkastukset pitäisi järjestää niin, että lääkkeet, sairaalatarvikkeet ja muu tarpeellinen tavara pääsee liikkumaan rajojen yli (siirryt toiseen palveluun).

Komissio on käynnistänyt lääkkeiden ja lääketarvikkeiden yhteishankinnat jäsenvaltioiden antamien tietojen perusteella. Suomi liittyy joukkoon mahdollisesti jo perjantaina.

Rekkajonoja Puolassa, Saksan rajan kupeessa. Marcin Bielecki / EPA

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puhui kokouksessa omassa puheenvuorossaan nimenomaan rajaliikkuvuuden tärkeyden puolesta. (siirryt toiseen palveluun)

Rokotteen kehittämiseen on osoitettu lisävaroja ja työtä tehdään kansainvälisesti.

Torstaina aamupäivällä videoyhteyden välityksellä niin ikään koolla olleet G20-maat sopivat, että talouden tukitoimia jatketaan sekä keskuspankkien että jäsenmaiden toimesta. Kaupalle halutaan mahdollisimman vähän esteitä ja rajamuodollisuudet pitäisi pitää mahdollisimman matalina koskien lääkkeitä, ruokaa ja muita tarpeellisia tarvikkeita.

Työntekijä rasvasi vaihteita keskiviikkona Bremerhavenin konttisatamassa. Tavarliikennekin on pandemian myötä vähentynyt. Focke Strangmann / EPA

EU ei käynnistä toistaiseksi uusia talouden tukitoimia

Pandemialla on valtavat taloudelliset vaikutukset ympäri maailman. EU:n alueella euroon kuuluvat maat ovat neuvotelleet EVM-kriisirahaston käyttöönotosta. Rahaston käyttövara on noin 410 miljardia euroa. Rahaston käytölle on laajaa kannatusta, mutta EU-johtajat palauttivat idean euromaiden valtiovarainministerien jatkovalmisteluun. Ehdotusta odotetaan kahden viikon kuluessa.

Ajatus on, että rahastosta voisi jäsenmaan pyytäessä myöntää kriisiluottoa tietyin ehdoin. Eteläisten EU-maiden ylläpitämä tavoite ottaa käyttöön yhteiset joukkovelkakirjalainat, niin kutsutut koronabondit ei ole saanut kannatusta etenkään Pohjois-Euroopassa. Euroopan keskuspankki, monet keskuspankit ja jäsenmaat painavat silti päälle.

EU ja G20-maat alkavat jo myös suunnitella miten elämä nostetaan jaloilleen kun pandemiatilanne hellittää. Rokotteen kehittäminen vie ehkä 18 kuukautta eikä useimpien asiantuntijoiden mukaan maailman talous kestä niin pitkää sulkua. Työttömyys on lähtenyt jo hurjaan nousuun muun muassa Yhdysvalloissa. Työttömyyskassalla jonottaa nyt 3,3 miljoonaa ihmistä kun heitä viime viikolla oli alle 300 000.

EU:lla on oltava suunnitelma miten elämä normalisoidaan

Euroopan kaupungit ovat autioituneet. Ravintolat ja kapakat ovat kiinni, yhtälailla vähittäiskauppa – ruokakauppoja ja apteekkeja lukuunottamatta. Kaikki tapahtumat; konsertit, urheilu ja näyttelyt on peruttu ja siirretty jonnekin tulevaisuuteen, koska kukaan ei osaa sanoa, milloin pandemia hellittää ja on siinä vaiheessa, että normaalielämään voitaisiin palata edes pienin askelin.

Siitä huolimatta EU-johtajat ovat pyytäneet komissiota valmistelemaan niin sanotun exit-strategian. Se tarkoittaa suunnitelmaa siitä, miten EU:n, jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin tulisi toimia kun rajoituksia aletaan purkaa ja talouden rattaat pyörähtävät taas käyntiin.

- Meidän täytyy parantaa sisämarkkinoiden kykyä toimia ja me tarvitsemme vahvan budjetin unionille, sanoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Unionin seitsenvuotisesta budjetista ei päästy sopuun viime vuoden lopulla Suomen puheenjohtajuuskaudella. Nyt budjettineuvottelut ovat jääneet koronaviruksen jalkoihin. Sekä von der Leyen että Charles Michel pitivät tärkeänä sitä, että budjettineuvottelut saadaan käyntiin mahdollisimman nopeasti.

Budjetti on oleellinen osa pandemian jälkeisiä talouden korjaustoimia.

Lue Eurooppa-neuvoston 26.3. videokokouksen lehdistötiedote englanniksi täältä (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Suomi vetää tiukkaa linjaa, Kulmuni torjuu ehdotukset euromaiden yhteisestä velasta: "Sitä ei pidä lisätä kriisien varjolla"

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Espanjasta tulijoille ehkä karanteenihotelli, eduskunta hyväksyi lisätalousarvion