Deittaileva Tuomas, 42, ei pelkää koronaa: "Kyllä minä pussailisin! Jos toinenkin osapuoli haluaa, niin se on silloin molempien päätös"

Ei voi mennä elokuviin. Ei voi mennä ravintolaan. Ei saa tavata. Ei saa olla lähekkäin. Hyvä jos saa koskea itseään, sillä ainakaan kasvojen koskettelua korona-aikana ei suositella.

Mitä jos kaiken tämän keskellä treffipalvelussa lyö kipinää jonkun henkilön kanssa ja kaikki kaatuu koronaan?

Raisiolainen yrittäjä Tuomas haluaa esiintyä jutussa pelkällä etunimellään. Tapaamme tavalla, joka voisi olla kuin Tuomaksen treffeistä: käymme ulkoilemassa hänen koiransa kanssa. Kävelyä, kävyn heittelyä koiralle ja rentoa jutustelua. Tuomasta naurattavat vähän härskit vitsit.

Tuomaksen tyttöystävät tapaavat yleensä ensimmäisenä hänen koiransa ja vasta sitten vanhemmat, jos asiat etenevät niin pitkälle. Johanna Manu / Yle

Mutta nämä eivät ole treffit. Haluan tietää, uskaltaisiko hän lähteä treffeille edelleen, kun sosiaaliset kontaktit on käsketty laittaa minimiin.

– Ei minua pelota. Tämä on itsekkäästi ajateltu, mutta olen sellainen, etten ole oikein koskaan kipeä.

Sitä Tuomas pelkää, että häntä pidetään itsekkäänä kommenttinsa vuoksi. Muuta hän ei osaa pelätä, mutta tietää, että pitää ajatella myös muita.

Varsinaissuomalainen Tuomas on sinkku eli yksi noin 1,2 miljoonasta yksinasuvasta suomalaisesta (siirryt toiseen palveluun).

Esimerkiksi Turussa jo yli puolet kotitalouksista on yhden hengen ruokakuntia. Tällaisia paikkakuntia oli vuonna 2018 Suomessa kymmenen. Onko korona mahtanut hiljentää treffikuhinaa paikkakunnilla?

Ainakaan Tuomaksen treffailuhaluja korona ei ole vielä sammuttanut. Hänen juttukaverinsakaan eivät ole maininneet sitä sanallakaan.

– Kukaan ei ole puhunut koko koronasta. Ihan normaalisti otetaan yhteyttä ja keskustellaan.

Raisiolainen sinkkumies olisi valmis myös intiimimpään kanssakäymiseen.

– Kyllä minä pussailisin! Jos toinenkin osapuoli haluaa, niin se on silloin meidän molempien päätös.

Nyt malttia ja myöhemmin muhinointia

Pari- ja seksuaaliterapeutti Jouni Pölönen Lääkärikeskus Mehiläisestä kehottaa odottamaan kanssakäymistä vieraiden ihmisten kanssa, kunnes epidemia on ohi.

– Tavataan somen kautta ja sitten kasvokkain, kun tilanne on rauhoittunut. Tällä hetkellä on oltava erityisen varovainen.

Pölönen kannustaa muutenkin etenemään aina maltilla uusien tuttavuuksien kanssa.

– Oli koronaa tai ei, niin toimitaan tietyllä varovaisuudella ja tervettä järkeä käyttäen, kun tuntemattoman ihmisen kanssa lähdemme treffailemaan.

Pölönen on erityisen huolissaan riskiryhmistä. Hän muistuttaa, että treffeille voivat haluta kaikenikäiset ja myös erilaisia perussairauksia sairastavat.

– Olemme paljon neljän seinän sisällä. Se voi innostaa osaa ihmisistä hakemaan seuraa.

Korona ei sammuta sutinahaluja

Deittisovellus Tinder on miljoonien ihmisten käytössä ympäri maailman pandemiasta huolimatta. Suomen käyttäjämääristä ei ole tarkkoja lukuja, mutta 100 000 rajan uskottiin ylittyneen jo vuonna 2014. Mainostoimisto Miltton Creativen keräämistä luvuista uutisoi tuolloin muun muassa Markkinointi&Mainonta-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Sovelluksen käyttäjille on maailmalla tarjottu tietoiskuja käsien pesemisestä ja desinfioimisesta. Suomessa niitä ei kuitenkaan ole ollut – ainakaan vielä.

Koronan tyhjennettyä monen kalenterit pakollisista menoista ja töistä, voi yhtäkkiä olla enemmän aikaa esimerkiksi treffisovellusten selailuun.

Kevät on deittisovelluksissa sulattanut talvella kohmettuneet himot ja halut. Tuomaskin on huomannut, että Tinderissä on taas eri tavalla vipinää, kun Suomen ikuinen marraskuu on vaihtunut kevääksi.

– Kyllä siellä nyt on vilskettä ja valikoimaa enemmän.

Sinkku-Tuomakselle pitää toistaiseksi seuraa nelijalkainen karvakamu. Johanna Manu / Yle

Tuomas käy harvoin treffeillä, mutta katsoo tarjonnan muutaman kerran viikossa.

– Perjantaina illalla ja vielä lauantaina on uusia profiileja selkeästi eniten.

Ehdotukset sen sijaan eivät ole sen rohkeampia, oli vuodenaika mikä tahansa.

– Ne ketkä ehdottelevat, niin ehdottelevat, vaikka olisi jouluaatto.

