Espanjasta saapuville saattaa tulla karanteenihotelli lentokentän läheisyyteen – HUSin toimitusjohtaja pitää palaajia suurena taruntariskinä

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp.) kertoo illan A-studiossa, että hallitus selvittää, pitäisikö Espanjasta palaaville suomalaisille järjestää erikseen karanteenihotelli.

– Mielestäni se on asia, joka täytyy selvittää mahdollisimman nopeasti, Henriksson sanoo.

Henriksson sanoo kuulleensa asiasta vain hetki ennen saapumistaan vieraaksi lähetykseen, eikä hän siis tiedä kaikkia yksityiskohtia.

Aiemmin samassa lähetyksessä HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoi pitävänsä suurena riskinä Espanjasta lennoilla palaavia.

– Meille on tulossa tuhansittain ihmisiä Espanjasta, matkailijoita ja pidempään Espanjassa asuneita. Espanja on riskimaa, siellä on paljon tartuntoja. En pidä yhtään mahdottomana, etteikö jokaisessa lentokoneessa tulisi tartunnan saaneita.

– Jos sieltä tulee paljon väkeä, he tulevat levittämään tautia, Tuominen summaa.

