Kirjeenvaihtajalta: Pandemian pahimmassa keskuksessa presidentti Trump hoputtaa ihmisiä palaamaan työpaikoilleen

WASHINGTON Presidentti Donald Trump on hoiperrellut koronan kanssa. Hän ei tunnu olleen missään vaiheessa tilanteen tasalla.

Vielä toissa viikolla hän vähätteli koko epidemiaa. Sitten ääni kellossa muuttui.

Yhtäkkiä Trump sanoi tienneensä jo pitkään, että koronasta tulee epidemiaakin pahempi vitsaus, pandemia. Viime viikonvaihteessa hän alkoi taas yllättäen vaatia jo paluuta normaaliin elämään.

Sen jälkeen hän on toistanut useissa yhteyksissä, ettei Yhdysvaltoja perustettu polkemaan paikallaan. Bisnes on saatava pyörimään, ja ihmiset takaisin työpaikoilleen ja kirkkoihin pääsiäisenä.

Trumpin luottokanava FoxNews lähetti reportterinsa Valkoiseen taloon kävelemään kiireisenä esiintyneen presidentin perässä ja nyökyttelemään ymmärtävästi, kun tämä purki turhautumistaan tilanteeseen. Trump toisteli, miten hän haluaa bisneksen käyntiin viimeistään pääsiäisenä.

Yhdysvaltain kansallisen infektiotauti-instituutin johtaja Anthony Fauci keskusteli presidentti Donald Trumpin kanssa koronavirusepidemiaa käsitelleen lehdistötilaisuuden päätteeksi 26. maaliskuuta Juri Gripas / EPA

Jotkut demokraatit väittävät mielenmuutoksen johtuneen siitä, että Trumpin omilla liiketoimilla menee koronan takia huonosti. Kun kongressi päätti yli 2 000 miljardin dollarin koronatukipaketista, pitivät demokraatit varta vasten huolen siitä, ettei Trumpin hotelliketju saa liittovaltiolta rahaa.

Sellaista on Yhdysvaltain politiikka. Tuntuukin oudolta kuunnella Sanna Marinin tiedotustilaisuutta siitä, miten kansalaisten turvallisuus ajaa kaiken muun edelle ja kuinka hän pääministerinä luottaa asiantuntijoiden arvioihin.

Yhdysvalloissa tilanne on lähestulkoon päinvastainen: Useat terveysalan asiantuntijat varoittavat kuuntelemasta presidentin arvioita. Washingtonin osavaltiossa julkiset kanavat ovat lakanneet esittämästä presidentin tiedotustilaisuuksia sillä perusteella, että ne johtavat kansalaisia liikaa harhaan.

Päätösvalta liikkumisrajoituksiin ja karanteeneihin on paikallistasolla, eikä siellä Trumpin sana paljoa paina. Näin on etenkin demokraattijohtoisilla paikkakunnilla, kuten Los Angelesin, New Yorkin ja Washington D.C.:n suurkaupungeissa.

Pian sen jälkeen kun senaatti oli päässyt sopuun tukipaketista, kännykkääni tuli tekstiviestillä hätätiedotus tiukennetuista koronatoimista 24. huhtikuuta saakka.

Washington D.C.:n kaupungin johto ei välittänyt pätkääkään presidentin puheista, vaan käytännössä sulki kaupungin pääsiäisen jälkeiseen aikaan saakka. Pormestari perusteli päätöstään asiantuntijoiden tautiennusteilla.

Tukitoimet takaavat 13 viikon työttömyyskorvauksen myös pätkätyöläisille, joita kaupungissa on paljon.

New Yorkin tautihuippua povataan pääsiäiseen. Etelävaltioissa epidemia on vasta puhkeamassa. Louisianassa koronaan varautuminen on ollut yhtä olematonta kuin Yhdysvaltain historian pahimpaan hirmumyrskyyn Katrinaan varautuminen oli. Siellä tartuntojen ja kuolonuhrien määrä on lähtenyt hälyttävään nousuun.

Kenttäsairaala nousi jalkapallokentälle Shorelinessa, Washingtonin osavaltiossa 26. marraskuuta. Kenttäsairaalassa pystytään hoitamaan 200 koronaviruspotilasta. Stephen Brashear / EPA

Yhdysvallat nousi torstaina koko pandemian keskukseksi. Maassa on nyt jo reilusti yli 80 000 tartuntaa eli enemmän kuin Kiinassa ja Italiassa, eikä loppua ole näköpiirissä. Twitter räjähti ironisista ja tuskaisista "olemme ykkösiä" viesteistä.

Ruotsilla on tyystin erilainen tapa hoitaa kriisiä kuin Suomella. Yhdysvaltojen osavaltiot ovat kuin tilkkutäkki suomia ja ruotseja ilman rajavalvontaa. Niiden välillä on ideologisia mielipide-eroja siitä, miten kriisiä pitäisi hoitaa. Sen lisäksi osavaltioiden terveydenhuollon resursseissa on suuria eroja.

Viidesosa yhdysvaltalaisista asuu maaseudulla, jossa on pulaa lääkäreistä. Myöskään muuta hoitohenkilöstöä (siirryt toiseen palveluun), lääkkeitä ja tarvikkeita ei ole tarpeeksi.

Hätätilaan joutuneen New Yorkin kuvernööri vetoaa liittovaltioon, koska osavaltiossa ei ole tarpeeksi hengityssuojaimia eikä lääkkeitä. Louisianassa ei ole sitäkään vähää mitä New Yorkissa on. 4,7 miljoonan asukkaan Louisianassa kuoli koronaan pelkästään keskiviikon ja torstain välisenä aikana 18 ihmistä.

Trump perustelee viimeisintä linjaustaan sillä, että talouden pysäyttäminen pitkäksi ajaksi voi tappaa enemmän yhdysvaltalaisia kuin korona. Valkoinen talo on kuitenkin tarjonnut ohuesti analyysiä ja strategiaa siitä, kuinka kauhun tasapainosta selvitään ja kuinka vaiheesta toiseen siirrytään.