Autossa nukkuva Seppo kertoo, miten koronavirus vaikuttaa asunnottomiin: "Me olemme nyt pahassa pulassa"

Suomessa on noin 4600 asunnotonta. Kuvituskuva.

Suomessa on noin 4600 asunnotonta. Kuvituskuva. Harri Lehtikevari / Yle

– En tiedä yhtään paikkaa, josta saisin nyt ruokaa, puuskahtaa helsinkiläinen Seppo.

Seppo on ollut asunnottomana kolme vuotta. Hän esiintyy jutussa ilman sukunimeään aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Sepolla on tänään rahaa puolitoista euroa. Sillä pitäisi saada koko päivän ruoat. Se olisi vaikeaa millon tahansa muulloinkin, mutta nyt se on lähes mahdotonta.

Suomessa on yli 4 600 asunnotonta. Koronavirus on tehnyt heidän elämästään aiempaakin hankalampaa.

Koronavirus on muun muassa vaikeuttanut asunnottomien ruoan saantia. Monet tahot ovat joutuneet keskeyttämään ruoka-avun, ja kaupoilta jää vähemmän hävikkiruokaa jaettavaksi.

– Selviytymispaketeissa, joita meille jaetaan, on pari juomaa ja appelsiineja. Sillä pääsee eteenpäin, mutta ei se ole edes aamiainen, Seppo kertoo.

"Ei kukaan ota vastaan"

Koronaviruksen myötä asunnottomilla on vähemmän paikkoja, joissa olla. Asunnottomien päiväkeskuksia on suljettu tartuntojen ehkäisemiseksi.

Asunnottomien ahdinko on tullut selväksi myös Vailla vakinaista asuntoa ry:lle, kertoo yhdistyksen asumispalvelupäällikkö Jussi Lehtonen.

– Kun järjestöille annettiin kehotus laittaa kokoontumispaikat kiinni, ei ajateltu sitä, että on tämmöinen ihmisryhmä. Heille mikään palvelu ei ole sellainen, että kun se pannaan kiinni, he menevät kotiin ja heillä on vähän tylsää, sanoo Lehtonen.

Myös asunnottomien yöpymispaikoissa on ollut kevään aikana ruuhkaa (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Uutiset).

Suurin osa Suomen asunnottomista viettää yönsä yleensä sukulaisten tai tuttavien luona, mutta se ei ole nyt suositeltava vaihtoehto.

Seppo sai hiljattain sukulaiseltaan auton, jossa hän voi yöpyä. Se on helpottanut hänen oloaan. Mutta monilla Sepon tuttavista on vaikeuksia löytää nukkumapaikkaa, sillä tututkaan eivät nyt mielellään ota ihmisiä luokseen.

– Ei kukaan ota tässä pelossa ketään vastaan.

Yömajoituksetkaan eivät ole virustilanteen kannalta ihanteellisia, sillä niissä nukkuu yleensä monta ihmistä samassa huoneessa. Se altistaa tartunnoille.

Asunnottomilla ihmisillä ei ole käytännössä mitään mahdollisuuksia karanteeninomaisiin olosuhteisiin.

Asunnottomien yömajoituksissa nukkuu yleensä monta ihmistä samassa huoneessa. Kuvassa on Kuopion Patakukkulan asumispäivystyksen huone. Sami Takkinen / Yle

Asunnoton on kauppakeskuksessa, koska muualle ei pääse

Tartunnan riskiä ei toisaalta vähennä sekään, että ihmiset viettävät kaiken aikansa julkisissa tiloissa. Asunnottomilla ei välttämättä ole muita vaihtoehtoja.

Kun asunnoton ihminen istuu vaikka kauppakeskuksen penkille, kello alkaa tikittää: kuinka kauan kestää, ennen kuin joku ajaa eteenpäin?

Jatkuva liikkuminen väsyttää asunnottomia tavallisessa arjessakin, mutta tilanne on kärjistynyt entisestään, Seppo kertoo.

– Emme saa olla kadulla pitkiä aikoja. Koko ajan joutuu liikkumaan eteenpäin, jotta yhteen paikkaan ei kerry porukkaa. Etäisyydet täytyy pitää, kun yli kymmenen ihmistä ei voi kokoontua. Jotkut ajavat junilla edestakaisin, jotta saisivat levätä.

"Olemme nyt pahassa pulassa"

Monet asunnottomat kuuluvat koronaviruksen riskiryhmiin. Asunnomien terveydentila on muuta väestöä huonompi ja kuolleisuuden riski suurempi.

Sepon mukaan asunnottomien keskuudessa vallitsee pelko. Sairastuminen huolettaa, mutta myös se, miten selviää seuraavaan päivään.

– Me olemme nyt pahassa pulassa, mutta emme saa mistään tietoa, onko tähän tilanteeseen tulossa muutosta.

Seppo ja hänen tuntemansa muut asunnottomat ottavat koronaviruksen uhan tosissaan.

– Kaikki haluavat olla mukana ja noudattaa sääntöjä, oli juoppo tai mikä tahansa. Mitään vastaanhangoittelua ei ole ollut. Mutta ihmiset pannaan nyt tilanteeseen, jossa kaikilla pitäisi olla asunto.

Asunnottomille testit

Vailla vakinaista asuntoa ry:n Lehtosen mielestä kaikille asunnottomille pitäisi tarjota koronavirustesti, jos tartunnasta on pienikin epäilys. Sillä ehkäistäisiin tartuntojen leviämistä sellaisessa ihmisryhmässä, joka ei voi toimia varmuuden vuoksi.

– Toimenpiteet, joita he itse voivat tehdä, ovat niin paljon rajatumpia kuin muilla. Näiden ihmisten pitäisi päästä jonnekin sisään, että he voisivat noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin, Lehtonen sanoo.

Seppo toivoo, että ihmisiltä löytyisi vielä halua auttaa.

– Ihmiset ovat olleet viime aikoina ulospäin työntäviä. Ei ole ollut auttajia.