THL:n asiantuntija suhtautuu varauksella lentokentän karanteenihotelliin – "Jos laitetaan paljon ihmisiä samaan tilaan se voi myös luoda riskejä"

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen johtava asiantuntija Jussi Sane sanoi Ylen aamussa suhtautuvansa epidemia-alueilta Suomeen palaaville suunniteltuun karanteenihotelliin hyvin varauksellisesti.

Sanen mukaan käytetty käsite epidemia-alueestakin on nyt hieman epämääräinen.

– Haluaisin välttää leimaa, että kaikilla ulkomailta saapuvilla olisi tartunta. Ei heillä kaikilla koronaa ole, ja yhtä lailla meillä täällä Suomessa on ainakin paikallinen epidemia.

Karanteenihotelli olisi niille henkilöille, joilla ei ole Suomessa osoitetta ja kotikuntaa. Hotelli ei toimisi valtion laskuun vaan matkailijat kustantaisivat sen itse.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan aktiivisena osapuolena hankkeessa on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, jonka suulla koko aihe itse asiassa nousikin A-studiossa pöydälle. Keskustelu koski Espanjasta palaavia suomalaisia.

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoi suoraan, että hänen mielestään karanteenitila vaikkapa lentokenttähotelliin kahdeksi viikoksi olisi paikallaan.

– Espanja on riskimaa ja siellä on paljon tartuntoja. En pidä yhtään mahdottomana, etteikö jokaisessa lentokoneessa tulisi tartunnan saaneita. Jos sieltä tulee paljon väkeä, he tulevat tautia täällä levittämään, Tuominen sanoi.

HUSin toimitusjohtajan Juha Tuomisen mukaan HUS on ollut aktiivinen asiassa siksi, että heidän on mietittävä tehohoitokapasiteetin riittävyyttä Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen johtava-asiantuntijan Jussi Sanen mukaan ajatus karantenihotellista pitäisi pohtia hyvin perusteellisesti.

– Jos laitetaan paljon ihmisiä samaan tilaan se voi myös luoda riskejä, Sane sanoo

Hän viittaa esimerkiksi risteilijäaluksiin.

– Tämä ei siis ole ihan yksinkertainen asia, Sane summaa.

Oppositio on arvostellut hallitusta siitä, ettei lentokentältä tulijoita ole ohjeistettu kunnolla ja ihmiset ovat jatkaneet julkisilla kulkuneuvoilla eri puolille Suomea. Suomeen on palannut sekä matkailijoita ja mahdollisesti myös pidempään ulkomailla olleita suomalaisia.