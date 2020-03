Mökkiläiset kertovat, miksi he pakenivat Uudeltamaalta: "Ihmisten pitäisi olla iloisia, että tulimme"

Reilu pari viikkoa sitten helsinkiläinen Henri päätti lähteä vaimonsa ja kolmen alaikäisen lapsen kanssa mökille Valkealaan Kouvolaan.

Molemmat vanhemmat kuuluivat riskiryhmään ja päättivät siksi lähteä mökille pakoon koronaa. Lapset otettiin pois koulusta etäopetukseen jo aikaisemmin. Henrillä itsellään on hermostosairaus ja diabetes, vaimolla on jatkuvaa lääkehoitoa vaativa astma.

Henrin vaimo on joutunut kuitenkin sosiaalisessa mediassa vihapuheen kohteeksi, kun hän kertoi mökille lähtemisestään. Siksi Henri ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään.

Myös Iltalehti (siirryt toiseen palveluun)kertoi aikaisemmin, että sosiaalisessa mediassa on nimitelty kovin sanoin uusimaalaisia vapaa-ajan asukkaita. Yle haastatteli myös joitakin muita mökkiläisiä, jotka tunnistivat ilmiön.

Henri on tuohtunut siitä, että heidän ratkaisuaan arvostellaan.

– Lähdimme jo paljon aikaisemmin eli silloin, kun koronatilanne oli vielä aivan erilainen. Lähdimme ajankohdassa, jolloin kaikki tartuntaketjut olivat vielä selvillä.

Hajurako muihin mökkiläisiin vähintään sata metriä

Muiden mökkiläisten kanssa Henri ei ole ollut tekemisissä.

– Koronan tartuttaminen tai sen saaminen on täällä eristyksessä kyllä epätodennäköistä. On täällä muitakin mökkejä ja mökkiläisiä, eikä olla missään tekemisissä niiden kanssa. Hajurako on aina vähintään sata metriä.

Henri kuitenkin sanoo, että lisääntyneiden koronatartuntojen myötä on järkevää että mökeille ei enää lähdettäisi. Rajasulkuja hän pitää nyt perusteltuna.

– Nyt on väärä kohta lähteä enää Uudeltamaalta. Se juna meni jo. En itse haluaisi, että Uudeltamaalta lähdetään enää mihinkään. Mielestäni on kurjaa, että ajoissa mökeille eristäytyneitä mökkiläisiä nyt syyllistetään.

Henri sanoo, että hän on nyt kahden viikon eristäytymisen jälkeen käynyt vain ruokakaupassa, mutta muuten he ovat eristäytyneet täysin.

– Kyllä hekin kaupassa aluksi suhtautuivat niin, että "just joo, että Helsingistä tullut." Mutta kun sanoin, että ollaan oltu mökillä jo pidempään, mieli muuttui.

Henri sanoo, että heillä oli hyvät ruoka- ja lääkevarastot jo mökille mennessään. Mökillä he noudattavat erityistä varovaisuutta.

– Ollaan eristäydytty niin tehokkaasti kuin mahdollista. Jos saadaan korona jostain, se on sitten tarttunut jostain Kymenlaaksosta. Mukanamme emme ole sitä tuoneet. Jos tauti kuitenkin tänne jostain kulkeutuu kaikista varotoimista huolimatta, palaamme Helsinkiin.

Espoolaismies lähti mökille Hartolaan: "Ideaalinen eristäytymispaikka"

Myös espoolainen Karri Puumanen päätti lähteä mökille Hartolaan pari viikkoa sitten. Hän on ollut mökillä vaimon ja kahden tyttären kanssa nyt kaksi viikkoa. Perhe lähti karkuun koronatilannetta.

– Olemme olleet kaksi viikkoa täällä karanteenissa. Tuemme paikallisia yrityksiä käyttämällä heidän palveluitaan.

Puumanen palasi Espanjasta Marbellasta aikaisemmin maaliskuussa, muttakertoo olleensaHelsingissä karanteenissa ennen mökille lähtöä.

– Totesimme, että olimme kunnossa ja päätimme lähteä tänne. Mökki on ideaalinen eristäytymispaikka.

Puumanen sanoo, että perhe on pysynyt Hartolan mökillään eristyksissä ja välttäneet esimerkiksi kaupassa käymistä. Pyykinpesukoneen he tilasivat mökille verkosta. Kaupassa käydään kerran kahdessa viikossa.

– Paikallisen yrityksen asentaja ei uskaltanut tulla asentamaan meille konetta, koska he ovat tekemisissä riskiryhmiin kuuluvien ikääntyneiden kanssa. Asentaja teki ystävällisesti meille opastusvideon, jolla kerrottiin miten kone asennetaan.

Puumanen ei tiedä, milloin he pääsevät palaamaan kotiinsa Espooseen. Toistaiseksi he ovat viihtyneet mökillään.

– Katsomme viikko kerrallaan, miten tilanne kehittyy. On vähän epäselvää, saako kotiinsa palata rajojen sulkemisen jälkeen.

Puumanen ei ymmärrä somekommentoijia, jotka haukkuvat mökkiläisiä. Jokainen paikkakunnalle tuotu euro tulee Puumasen mukaan heille tarpeeseen varsinkin tässä tilanteessa.

– Ihmisten pitäisi olla iloisia siitä, että tulemme tänne. Sairaana mökille tulo ei toki ole millään tavalla hyväksyttävää. Olemme pitäneet itsemme erossa muista ihmisistä. On tyhmää ja lyhytnäköistä tuomita muita.

Vapaa-ajan asukkaiden liitto: Kannattaa olla kotona

Vapaa-ajan asukkaiden Liiton puheenjohtaja Tapio Tervo kertoo, että Uudeltamaalta kotoisin olevien mökkiläisten olisi alun perinkin ollut hyvä pysyä kotona.

– Liiton kanta on se, että kannattaa palata omalle asuinalueelle. Toivomme, että kaikki olisivat kotona tai palaisivat kotiin.

Tervo sanoo, että sosiaaliseen mediaan liittyy vihakirjoittelua aiheesta kuin aiheesta. Ne keskustelut kannattaa hänen mielestään jättää omaan arvoonsa.

– Some on some, että sinnehän mahtuu kaikenlaisia kommentoijia.

Mökkiläisen suunnitelma peruuntui: "Harmittaa, ettei pääse mökille"

Mökkiläinen Eero Vankka olisi halunnut lähteä Asikkalaan mökille, mutta päätti pysyä kotonaan Helsingissä rajojen sulkemisen takia.

– Olimme jo suunnitelleet mökille lähtöä, mutta sitten tuli tämä. Kunhan tämä rajakielto rupeaa kumoutumaan, heti seuraavana viikonloppuna kyllä aiomme mennä mökille.

Vankka ei ymmärrä mökkiläisiin kohdistuvaa ikävää somekommentointia.

– Ei se mieltä ylennä. Keskustelun pitäisi olla asiallista.

Vankkaa harmittaa, ettei pääse nyt mökille.

– Toiset ovat laittaneet rahansa mökkipalstaan. Nykyajan työt ovat aika stressaavia, joten ei ole sen parempaa paikkaa rentoutua kuin mökki. Siellä pystyy unohtamaan arjen kiireet.

Vankan mukaan mökkiläiset työllistävät sekä työntekijöitä että yrittäjiä mökkikunnissaan, jotka ovat yleensä muuttotappiollisia kuntia.

– Moni yritys joutuisi lopettamaan ilman kesäasukkaita ja varsinkin paikalliset vanhukset joutuisivat vaikeuksiin kun he menisivät jonnekin suurempaan kauppakeskukseen.

Aiheesta lisää:

Millaisia ajatuksia Uudenmaan rajojen sulkeminen herättää?

"Kun sinne terveenä menee, niin eihän se virus sinne osaa tulla", sanoo mökkiläinen – kunnanjohtaja toivoo, että nyt päätettäisiin, missä aiotaan olla