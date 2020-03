Kirkkomuusikko päätti piristää eristykseen joutuneita asukkaita Italian malliin – katso, kuinka suomalainen yhteislaulu soi parvekkeilla

Imatran seurakunnan kirkkomuusikko keksi oivan tavan piristää eristyksissä olevien ihmisten päivää. Ja nyt keikkakalenteri on täyttynyt kovaa vauhtia.

Senioritalon pihamaalla viritellään kaiuttimia ja mikrofonitelineitä. On alkamassa keikka keskellä kirkasta päivää. Asialla on uniikki idea: Ilmainen pihamuusikko.

Koronaviruksen leviämisen takia yli 70-vuotiaiden on hyvä pysyä sisätiloissa. Yksinäinen elämä erakoittaa ikäihmisiä entisestään. Yhteydenpito läheisiin on sallittu lähinnä puhelimitse ja videoyhteyden kautta.

Imatralla eristäytynyttä elämää piristetään nyt laulun voimin. Seurakunnasta voi nimittäin tilata pihamuusikon laulamaan kotipihalleen.

Parissa päivässä pihamuusikot on tilattu yli 30 keikalle. Osa keikoista on isommissa yksiköissä ja osa yksityistalojen pihoilla.

Pihamuusikon ensimmäinen keikka oli tiistaina Immalan Loisteessa. Kyse on senioriasumisen yksiköstä, jossa on 42 asuntoa. Yksikön ohjaajaa Sirpa Hytöstä harmittaa, että elämä on nyt kaventunut ikäihmisillä entisestään.

– Mieliala on jo laskenut meidän asukkaillamme, huokaisee Hytönen.

Kirkkomuusikko Heini Vesterinen ja hänen miehensä kanttorina työskentelevä Johannes Vesterinen käyvät ihmisten pihoilla laulamassa ja laulattamassa. Sirkka Haverinen / Yle

Italiasta mallia Imatralle

Mielialan kohottamiseksi päätettiin, että neljän seinän sisällä oleville pitää saada jonkinlaista piristystä.

– Meillä on innokkaita laulajia koko talo täynnä. Meillä on ollut tähän asti kerran viikossa iso laulutuokio, toteaa ohjaaja Sirpa Hytönen Immalan Loisteessa.

Hytönen päätti järjestää yhteislaulutempauksen.

Samanlaisia yhteislauluhetkiä on nähty muun muassa Italiassa, jossa kotona eristyksissä olevat ihmiset intoutuivat yhtymään muiden lauluun parvekkeiltaan. Spontaanit ja suunnitellut yhteislauluhetket Italiassa ovat levinneet viraaleiksi videoiksi somessa.

– Kun ehdotin yhteislauluhetkeä, niin kaikki asukkaat olivat ihan innoissaan, kertoo Hytönen.

Yhteislauluhetki järjestyi tiistaiksi, jolloin senioritalon asukkaat kajauttivat parvekkeiltaan laulun omaksi ja muiden iloksi.

– Jos oma parveke ei ole sisäpihan puolella, asukkaat saivat mennä yhteiselle terassille laulamaan. Väliä kaveriin piti olla kaksi metriä, Hytönen sanoo.

Pihamuusikon voi tilata ilmaiseksi omalle pihalleen

Ikäihmisten laulua johti Imatran seurakunnan kirkkomuusikko Heini Vesterinen. Mukana oli koko Vesterisen perhe: kanttorina toimiva aviomies ja perheen kolme alle kouluikäistä lasta.

Kirkkomuusikko Vesterisellä on tunnelma huipussaan, kun ensimmäinen ulkoilmakeikka on takana.

– Ihan mahtava fiilis! Olen miettinyt paljon yksinäisiä ja masentuneita ihmisiä, miten heille voisi tuoda piristystä. Sitten keksittiin tämä idea, kertoo Vesterinen innoissaan.

Pihamuusikon tarkoitus ei ole esiintyä vain isojen joukkojen edessä.

– Lähden kiertämään myös yksin omakotitaloissa asuvien ihmisten pihoilla, intoilee Vesterinen.

Pihamuusikon voi tilata kuka tahansa paikalle. Laululla voi piristää joko itseään tai läheistään, jolle haluaa välittää laulutervehdyksen. Biisilistalle on valikoitunut kymmenen valoisaa laulua, joita pihamuusikko tulee ilmaiseksi esittämään.

– Intoa puhkuen jatkan tätä!

Facebookissa leviävässä Imatran seurakunnan pihamuusikkoilmoituksessa kerrotaan, että pihamuusikko pitää turvavälin kuulijoihinsa. Elli Sormunen / Yle

Kyyneliä ja hymyä

Heini Vesterinen kertoo, että pihamuusikon puhelin on soinut ja tilauksia on tullut. Pelkästään tilauspuhelutkin ovat olleet antoisia.

– Ihmisillä on tarve jutella. Vaikka ihminen tilaisi ystävälleen piristystä, on tärkeää kysyä soittajalta, että mitä hänelle kuuluu, kertoo Vesterinen.

Yksi pihamuusikkouden parhaista puolista on se, että työllä saa nopeasti hymyn leviämään kuulijan kasvoille.

– Keikoilla kyllä on pyyhitty silmäkulmia puolin ja toisin. Osa kuulijoista on ollut tosi liikuttuneita. He ovat kuvitelleet ihmisten jo unohtaneen heidät, kertoo kirkkomuusikko Heini Vesterinen.

Keikkoja on tilattu pääkaupunkiseudulta asti imatralaisille läheisille. Vielä Vesterisen tiedossa ei ole, että uniikkia pihamuusikkoideaa olisi kopioitu muualle Suomeen. Imatran seurakunnan muusikon voi tilata vain Imatralle.

Immalan Loisteen senioriasumisen yksikössäkin jatkoa yhteislauluille on luvassa.

– Alamme pitää yhteislauluhetkeä asukkaille viikoittain, lupaa yksikön ohjaaja Sirpa Hytönen.