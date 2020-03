Poliisilla hankala pulma – Suomen ja Venäjän väliin jumiin jäänyttä matkustajaa ei voida palauttaa mihinkään

Mies on ollut Suomessa yhdeksän päivää.

Viime viikolla Suomen puolelle jumiin jäänyt ulkomaalaismatkustaja odottaa yhä pääsyä pois Suomesta.

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ulkomaalaisyksikön johtaja, rikoskomisario Jyrki Hänninen kertoo, että matkustajan kotiinpaluuongelmaa ratkotaan edelleen. Mies ei ole Venäjän kansalainen, mutta haluaisi palata perheensä luokse Venäjälle.

– Nyt asiassa on tapahtunut sellainen käänne, että asia on nyt salassapidettävää tietoa. Sen takia en voi asiasta kertoa.

Viime viikon keskiviikkona Vaalimaan rajanylityspaikalla Venäjälle palaamassa ollut matkustaja jäi jumiin Suomen puolelle. Syynä oli tuolloin se, että liikkumisrajoitukset tulivat voimaan Suomessa ja Venäjällä eri aikaan.

Ei epäillä rikoksesta

Hänninen vahvistaa, että henkilöä ei epäillä rikoksesta. Henkilö ei ole poliisin pakkokeinon tai turvaamistoimen kohteena.

– Tässä ei ole mistään epäilyttävästä kyse. Hänellä on vain tällä hetkellä ongelma kotiinpääsemisessä. Hän tulee pääsemään takaisin kotiin, sitten kun se on mahdollista. Tällä hetkellä hänellä on lämmin paikka, missä olla.

Koko prosessia hidastaa eniten tällä hetkellä se, että sekä Venäjän ja Suomen rajat ovat kiinni koronatilanteen vuoksi ja henkilö ei ole kummankaan maan kansalainen.

Poliisi vaitonainen

Hänninen kertoo, että henkilö ei majoitu poliisin tiloissa.

– Hän saa olla yhteyksissä muihin ihmisiin.

Hänninen ei kerro, onko henkilö tällä hetkellä koronakaranteenissa tai tarvitseeko henkilö tällä hetkellä sairaalahoitoa.

– Se ei kuulu toimialaamme.

Rikoskomisario Hänninen ei kerro, missä henkilö tällä hetkellä majoittuu ja kuka vaatetus- ja ruokahuollon hoitaa.

– Näistä ei voi tässä kohtaa kertoa. Sen säätää laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, Hänninen sanoo.

Viime viikolla poliisi kertoi, että mies on tilapäismajoituksessa Kymenlaaksossa.

