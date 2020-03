Hauskoja kirjoja kuunneltaisiin nyt enemmän kuin niitä on tarjolla – Äänikirjojen suosio kasvaa entisestään, kun ihmiset haluavat hetkeksi pakoa koronakriisistä

Pakoa todellisuudesta. Sitä ihmiset nyt tuntuvat kaipaavan. Koronakaranteenin myötä äänikirjapalveluihin liittyy kiihtyvällä tahdilla uusia käyttäjiä tai kokeilijoita.

– Tässä parin viikon aikana on tapahtunut selkeää kasvua, toteaa BookBeatin Suomen liiketoimintajohtaja Sari Forsström.

Jo koronarajoitusten ensimmäisellä viikolla, eli 16.–22. maaliskuuta, BookBeatin uusien käyttäjin määrä kasvoi yli sata prosenttia verrattaessa edeltävään viikkoon.

– Kaikkiaan BookBeatin kolme päämarkkinaa eli Suomi, Ruotsi ja Saksa ylsivät saman viikon aikana korkeimpaan uusien rekisteröityneiden käyttäjien määrään, joka meillä on koskaan ollut yhden viikon aikana.

Useissa suoratoistopalveluissa on parin viikon maksuton kokeilujakso, joten kynnys äänikirjojen kuunteluun on tehty matalaksi.

Harry Potteria nostalgian nälkään

Vielä alkuvuodesta truecrime oli suosittua kuunneltavaa, mutta nyt nousussa on feelgood eli hyvän mielen kirjallisuus. Ihmiset haluavat muuta, mukavaa ajateltavaa koronakriisin ja uutisten keskelle.

Storytelin markkinointivastaava Hanna Walldén kertoo, että palveluun on tehty suosituslista kirjoista, jotka tuottavat hyvää mieltä.

– Selvästi haetaan nyt sellaista kevyempää lukemista.

BookBeatin Sari Forsström komppaa.

– Hauskoja kirjoja luettaisiin nyt enemmänkin kuin niitä on tarjolla. Meillä uutuudet ovat kuitenkin yhä niitä, jotka ovat suosituimpia.

Äänikirjojen lukeminen työllistää paljon näyttelijöitä. Vesa Vierikko on lukenut muun muassa Harry Potter -kirjat. Juha Heikanen / Yle

Myös lastenkirjat ovat kasvattaneet selkeästi suosiotaan koronakriisin aikana. Harry Potter -kirjat ovat olleet aina suosittuja, mutta nyt niiden suosio kasvanut entisestään.

– Aikuiset ja lapset kuuntelevat niitä varmasti yhdessä. Luulen myös, että tällaisena kriisiaikana nostalgianälkä kasvaa. Halutaan lukea tai kuunnella tuttua ja turvallista. Harry Potter on jo 20 vuotta vanha ilmiö, Sari Forsström perustelee.

Työmatkakuuntelu on kadonnut

Vaikka uusia asiakkaita on tullut runsaasti lisää, ei varsinainen kuuntelu ole kuitenkaan kasvanut kovin paljoa. Se puolestaan johtuu työmatkaliikenteen vähenemisestä. Aamut ja illansuu ovat olleet äänikirjojen primetimea, kun ihmiset ovat kuunnelleet kirjoja busseissa, junissa ja autoissa.

– Meillä ainakin kuunteluajat ovat muuttuneet selvästi. Nyt kuuntelijoita on normaalia enemmän päivällä, myöhään illalla ja viikonloppuna. Toisaalta, eristystä on kuitenkin takana vasta vähän aikaa, joten seuraavat viikot varmasti muuttavat kokonaiskuvaa, kertoo BookBeatin Sari Forsström.

Äänikirjasovellukset ovat tulleet osaksi monen arkea helppokäyttöisyytensä ansiosta. Nella Nuora / Yle

Koronakriisin aikana sosiaaliset suhteet on täytynyt supistaa minimiin. Moni kokee yksinäisyyttä. Silloin äänikirja koetaan mukavammaksi tavaksi kuin lukeminen.

– Äänikirja lievittää yksinäisyyttä, jota monet kokevat etenkin tänä aikana, muistuttaa Hanna Walldén Storytelista.

Suomessa toimivista suoratoistopalveluista kolme on ruotsalaisessa omistuksessa ja ne toimivat maailmanlaajuisesti. BookBeat on huomannut, että äänikirjojen suosio on kasvanut Suomen lisäksi etenkin Saksassa, missä on myös tiukat rajoitukset liikkumisen suhteen. Ruotsissa kasvu on ollut hieman pienempää, koska siellä ihmisten elinpiiriä ei ole rajattu yhtä tiukasti.

Perinteisissä kirjakaupoissa on hiljaista

Lukemiselle saattaa olla nyt enemmän aikaa, kun muut huvit on peruttu. Perinteisissä kirjakaupoissa on kuitenkin ollut hiljaista, sillä asiakasvirrat ovat tyrehtyneet lähes täysin. Ketään ei ole liikkeellä. Monet ovatkin supistaneet aukioloaikoja, ja osa on joutunut laittamaan ovet kiinni.

– Kyllä tässä näkyy se, että vaikka osalla ihmisistä olisi nyt aikaa lukemiselle, rahaa ei kerta kaikkiaan ole. Lomautukset ja huoli taloudellisesta selviämisestä näkyy kirjakaupoissakin. Ihmiset miettivät todella tarkkaan, mihin rahat riittävät, kertoo Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.

Kirjakaupoissa on ollut hiljaista, kun ihmiset ovat pysytelleet kotona. Henrietta Hassinen / Yle

Suurella osalla kirjakaupoista on verkkokauppa, joten sitä kautta saa hankittua kirjoja. Niissäkin näkyy ihmisten varovainen suhtautuminen kuluttamiseen.

– Monet kirjakaupat ovat kuitenkin olleet kekseliäitä. He ovat perustaneet muun muassa kotiinkuljetuspalveluita. Joten kyllä lukemista saa, jos haluaa, toteaa Laura Karlsson.

