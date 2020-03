Näitkö jo nallen ikkunassa? Nappaa kuva meillekin –Somehaaste piristää nyt ulkoilijoita

Maailmalla koronaepidemian aikana suureksi villitykseksi noussut nallehaaste on rantautunut myös Suomeen.

Eri puolilla maata ihmiset ovat laittaneet nalleja ikkunanlaudoille istuskelemaan. Ohikulkijat voivat ihailla suloisia pehmoleluja ja osa on jo lähtenyt varta vasten liikkeelle niitä laskemaan.

Kati Nordman päätti käynnistää haasteen Raumalla. Hän julkaisi Facebook-ryhmissä kuvia nalleista ja toivoi lisää osallistujia mukaan.

Nordman totesi, että korona on aiheuttanut niin paljon pahaa mieltä, että on aika saada jotain hyvääkin aikaan.

Moni tarttui haasteeseen heti.

– Kun kävin Vanhan Rauman alueella kävelyllä, huomasin, että nalleja on jo monissa ikkunoissa, Nordman iloitsee.

Haasteen ajatuksena on lähtökohtaisesti piristää lapsia, jotka eivät nyt pääse leikkimään ystäviensä kanssa, mutta nallebongailu sopii Nordmanin mielestä hyvin kaikenikäisille.

Hän uskoo, että aikuisetkin saavat uutta intoa kävelylenkeille, kun ikkunoissa on mukavaa katseltavaa. Haasteeseen voi osallistua ikkunan molemmin puolin.

– Monesta kodista löytyy nalle tai joku muu pehmolelu. Olen minä pupujakin ikkunoissa jo nähnyt. Tässä olisi helppo tapa luoda yhteisöllisyyttä ja olla mukana tuottamassa hyvää mieltä pienellä vaivalla.

Kati Nordmanin pojalle teetetty nalle koristaa nyt kodin ikkunaa Raumalla. Kati Nordman

Haaste on rantautunut parin päivän sisällä ryminällä myös Poriin. Sosiaalisessa mediassa on näkynyt jo useita nallekuvia.

Porilainen Meeri Kopra innostui niistä ja päätti lähteä neljävuotiaan poikansa kanssa kierroksella nalleja etsimään.

Kopra nosti nallet myös omalle ikkunanlaudalle muita piristämään.

Meeri Kopra

Kati Soraluoman lähipiirissä on paljon lapsia ja hän on havainnut, että pikkuväki hyppii seinille, jos tekemisestä on pulaa. Nallejen bongaaminen luo virkistävää vaihtelua poikkeukselliseen arkeen.

Kati Soraluoman nalle katselee ulos ikkunasta Porissa. Kati Soraluoma

Porilainen Maj-Lis Löfman istutti nallen kaveriksi parvekkeelle myös apinan ja koiran. Hän ei ole vielä nähnyt muita nalleja kaupungilla, mutta Facebookin kuvissa niitä on osunut silmiin jo useita.

Löfmanin 12-vuotias poika on liikkunut poikkeusolojen aikana ulkona paljon ja hän on innostunut kuvaamaan luontoa. Nallejakin olisi kiva löytää kameran linssiin.

Maj-Lis Löfmanin parvekkeella istuskelevat nalle, apina ja koira. Maj-Lis Löfman

Missä sinä olet nähnyt nalleja? Kerro omat vinkkisi nallejen bongailuun. Voit myös lähettää kuvia muiden piristykseksi. Julkaisemme ne tämän jutun yhteydessä.