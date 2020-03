Tie takaisin arkeen vielä keskellä pandemiaa? Saksaan esitetään Etelä-Korean mallia: laajaa testausta ja tautitapausten eristämistä

Tavoitteena on testata jopa 200 000 saksalaista päivässä ja eristää tautitapaukset teletunnistetietojen avulla. Esikuvana on Etelä-Korea.

BERLIINI Saksassa sisäministeriö ehdottaa laajaa testausta ja potilaiden eristämistä pandemian patoamiseksi, kunhan tartuntatapausten kasvu on saatu nykyisillä liikkumisrajoituksilla selvästi vähenemään.

Esityksestä kertovat saksalaislehdet Süddeutsche Zeitung (siirryt toiseen palveluun) ja Der Spiegel (siirryt toiseen palveluun).

Käytännössä Saksaan ehdotetaan Etelä-Korean mallia.

Etelä-Koreassa tartuntojen määrä on saatu pysymään maltillisena yksittäisten tartunnan saaneiden jäljittämisellä ja eristämisellä. Kännyköiden paikkatietoja on käytettä altistuneiden varoittamiseen ja patistamiseen testeihin. Samalla julkista elämää on asteittain voitu palauttaa normaaliksi.

Esityksen mukaan Saksa voisi lisätä testattavien määrää jopa 200 000 henkilöön päivässä huhtikuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä testejä tehdään parisataatuhatta viikossa.

Valtaisaa operaatiota varten kaavaillaan muun muassa drive in -testauspaikkoja ja kiertävää testausta. Toteutus vaatii huomattavaa kansan mobilisointia ja sitouttamista.

Tartunnan saaneiden liikkeitä ja mahdollisia altistuneita seurattaisiin sovelluksilla ja puhelindatalla. Tässä vaiheessa Saksa on käyttänyt paikkatietoja vain anonyymisti mallintamaan liikkumisrajoitusten noudattamista yleisesti.

Puhelindatan käyttö kiistelty asia Saksassa

Saksassa terveysministeri Jens Spahn on jo aiemmin kertonut haluavansa ottaa myös yksittäisten ihmisten teletunnistetiedot käyttöön koronakriisin nujertamiseksi. Hän pitää demokraattisen Etelä-Korean mallia toimivana esimerkkinä Euroopalle.

Saksan terveysministeri Jens Spahn. Clemens Bilan / EPA

Spahn sanoo Die Zeit -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että tämä voisi olla yksi tapa palata osin tavalliseen elämään keskellä epidemiaa. Poikkeusolojen arvioidaan kestävän jopa puolitoista vuotta eli rokotteen tuloon saakka.

Tällä hetkellä Saksassa on kielletty yli kahden hengen kokoontumiset oman kotitalouden ulkopuolelle. Valtaosa julkisesta elämästä on suljettu.

Saksassa yksittäisten ihmisten paikantaminen on hyvin kiistelty aihe natsiajan ja Itä-Saksan valvontakoneiston vuoksi.

Teletunnistetietojen käyttö olisi selvä muutos yksityisyydensuojaan. Spahn esitti jo viime viikolla teletunnistetietojen käyttämisen sallimista.

Lainmuutos otettiin vastustuksen jälkeen pois käsittelystä, mutta Spahn on sanonut haluavansa nyt asiasta laajaa yhteiskunnallista keskustelua.

Teletunnistetietojen käyttö lisää kannatusta myös muualla Euroopassa. Slovakiassa hyväksyttiin (siirryt toiseen palveluun) aiemmin tällä viikolla laki, joka sallii teletunnistetietojen käyttämisen koronaepidemian patoamiseksi. Teletunnistetiedoilla valvotaan sitä, miten koronatartunnan saaneet potilaat noudattavat karanteenisääntöjä.

Saksa yrittää nyt padota taudin – muuten uhriluku voisi nousta miljoonaan

Saksassa on vahvistettu yli 42 000 koronatartuntaa ja kuolleita on yli 250.

Sisäministeriön asiantuntijoiden mukaan kuolleita saattaa tulla yli miljoona, jos tauti pääsee leviämään 70–80 prosenttiin kansasta, Der Spiegel kertoo. Sen vuoksi sisäministeri Horst Seehofer kannattaa koronaepiemian jarruttamisen sijaan sen tukahduttamista.

Saksan johto on muuttunut arviotaan. Vielä aiemmin liittokansleri Angela Merkel sanoi, että tauti leviää jopa 70 prosenttiin kansasta. Nyt tämä halutaan estää.

Jos laaja testaaminen ja tautitapausten eristäminen teletunnistetietojen avulla onnistuvat, tartunnan saaneita tulee arviolta miljoona. Kuolleita olisi sisäministeriön esityksen mukaan silloin 12 000.

Taustalla vaikuttaa arvovaltaisen Imperial Collegen mallinnus siitä, miten epidemian tukahduttaminen vaikuttaa ainoalta toteuttamiskelpoiselta suunnitelmalta. Yle kirjoitti uusista mallinnuksista aiemmin tällä viikolla.

Lue lisää:

Kuolleiden määrä riippuu nyt ihmisten käyttäytymisestä – Siksi Saksa mittaa koronarajoitusten noudattamista kännyköiden paikkatietojen avulla

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Britannian pääministerillä Boris Johnsonilla koronavirustartunta, STT: Uudenmaan eristys voi alkaa jo keskiyöllä

Voit keskustella jutun perässä aiheesta lauantai-iltaan klo 23:een saakka. Mitä mieltä olet Spahnin suunnitelmasta? Kaventaako se kansalaisoikeuksia liikaa? Vai mahdollistaisiko se väljemmät karanteenitoimet muille kuin tartunnan saaneille ja altistuneille?