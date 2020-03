Muoviset suojavisiirit loppuivat rautakaupoista, koska tartuntariskistä huolestuneet hammaslääkärit ja hoitajat ostavat niitä suojikseen

Moni on ostanut visiirin omalla rahalla, mutta Keravalla niitä on hankkinut kaupungin suunterveydenhuolto. Kuvassa hammashoitaja Kirsi Juusela (vas.) ja hammaslääkäri Titta Jokiranta.

Moni on ostanut visiirin omalla rahalla, mutta Keravalla niitä on hankkinut kaupungin suunterveydenhuolto. Kuvassa hammashoitaja Kirsi Juusela (vas.) ja hammaslääkäri Titta Jokiranta. Kirsi Juusela

Kasvot suojaavista muovivisiireistä on ympäri Suomen nyt iso pula.

Ostajina ovat olleet kahden viime viikon aikana erityisesti suun terveydenhuollon ammattilaiset eli hammaslääkärit ja -hoitajat sekä suuhygienistit. He ostavat visiirejä suojakseen, koska ovat huolissaan koronaviruksen tarttumisesta.

Hammaslääkärissä syntyy sylki- ja veriroiskeita, ja bakteerit leviävät herkästi myös vesisuihkeissa. Yhdysvaltalaisen New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) hammashoidon henkilökunnalla on ammattiryhmistä suurin riski saada työssään koronavirus.

Tästä on kyse

Kasvot peittävä visiiri ei kuulu tavanomaiseen varustukseen edes koronaviruksen aikana oireettomien potilaiden hoidossa. Visiirin käyttöä ei ole virallisesti suositeltu, ja vaikka se antaa lisäsuojaa roiskeilta, suoja ei ole kattava.

Kyse on henkilökunnan omaehtoisesta suojautumisesta. Lääkärit ja hoitajat ovat ostaneet visiirejä joukoittain omilla rahoillaan, ja myös osa työnantajista on hankkinut niitä työntekijöilleen.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on ohjeistanut (siirryt toiseen palveluun) henkilökuntaa kattavasti suojautumisesta. Työntekijöiden näkökulmasta ongelma kuitenkin on, että oireettomillakin potilailla voi olla koronavirus. Lääkärit ja hoitajat eivät näin ollen pysty kunnolla arvioimaan työnsä riskejä.

– Ymmärrän hyvin kollegojen huolen asiasta, Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola sanoo.

– Maskien riittävyydessä on muutenkin ollut ongelmia, ja siksi Huoltovarmuuskeskuskin on avannut varastojaan.

Ilmiö on havaittu myös STM:ssä.

– Tilanne on hyvinkin tuttu, ja huoli on ymmärrettävä. Hammashoidon henkilökunta on jatkuvassa lähikontaktissa potilaaseen, lääkintöneuvos Merja-Liisa Auero sanoo.

Esimerkiksi K-Raudan myymä kuvan visiiri oli perjantaina loppu koko Suomesta. Kuvakaappaus K-Raudan sivuilta

Myyjät: Kysyntä on aivan poikkeuksellista

Rautakaupat ja erikoisvälinetoimittajat ovat mahdottomassa tilanteessa. Kysyntä suojavälineille on heidän mukaansa valtava, ja visiirien kysyntä on lähtenyt huimaan nousuun viimeksi kuluneen viikon aikana.

– Kysyntä on aivan poikkeuksellista. Kasvomaskeille on tällä hetkellä kaikkein eniten kysyntää. Olemme pystyneet muutamalta toimittajalta saamaan visiirejä asiakkaillemme, mutta saatavuus on haastavaa, sanoo Hammasväline-maahantuojan toimitusjohtaja Kalle Salmela.

– Monesta lähteestä tulee pyyntöjä, joissa pyydetään satoja tai jopa tuhansia laatikoita. Määrät ovat todella suuria ja tulevat hammashuollon lisäksi myös tahoilta jotka eivät tällaisia normaalisti tilaa, teollisista yrityksistä yksittäisiin ihmisiin.

Samaa sanotaan toisessa alan yrityksessä, Plandent Oy:ssä.

– Suojavisiirien ja -lasien kysyntä on räjähtänyt viikon aikana. Tänäänkin meille taitaa tulla yksi pieni lasti, joka on heti myyty, Plandentin myyntipäällikkö Lauri Untamo sanoo.

Hammaslääkärit ja -hoitajat ovat jahdanneet visiireitä rautakaupoista. Sielläkin on myyty useiden päivien ajan lähestulkoon ei-oota.

– Visiirit ovat olleet viime aikojen haluttu tuote. Myös kertakäyttökäsineitä, suojahaalareita, hengityssuojaimia ja suojalaseja menee kovasti kaupaksi. Niissä on tällä hetkellä aika isoja puutteita, Biltema-ketjun Suomen-toimitusjohtaja Jani Mahlakaarto sanoo.

– Muovivisiirien kauppa on käynyt niin paljon kuin vaan pystytään myymään. Jonkin verran visiiriä on vielä saatavilla, sanoo helsinkiläisen K-rauta Lanternan kauppias Hannu Toivonen.

Miten työntekijöiden terveys turvataan?

Kiireetöntä hammashoitoa ollaan nyt ajamassa alas koko Suomessa. Samalla akuuttihoitoa jaetaan entistä tarkemmin eri luokkiin sen mukaan, onko potilas terve, altistunut virukselle tai onko hänellä tartunta.

Lisäohjeita suojautumiseen on tulossa Työterveyslaitokselta ensi viikon alussa.

– Viranomaisohjeet ovat tarkat. Maskit vaihdetaan joka potilaan kohdalla, ja esimerkiksi poraamista ja muuta aerosoleja ilmaan tuottavaa toimintaa kehotetaan vähentämään, Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola pohtii.

– Toki hammaslääkärit kysyvät, miten esimerkiksi poraamista voidaan vähentää, kun potilas pitää kuitenkin hoitaa, hän jatkaa.

Alalla toivotaan täsmällisiä viranomaisohjeita etenkin kiireellisen hoidon rajoittamisesta. STM:n lääkintöneuvos Merja-Liisa Auero sanoo, että suojaustilannetta käydään läpi viikoittain.

– Tiistaina on seuraava tilannekatsaus. Me emme vielä tunne tätä virusta kovin hyvin, mutta meillä ei ole raportteja siitä, että suun terveydenhuollon henkilökunta olisi maailmalla erityisesti tähän sairastunut, hän sanoo.

– Enkä tiedä, että Suomessa olisi jouduttu hoitamaan vielä yhtään henkilöä, jolla olisi todennettu tartunta. Jos mahdollista, hoitoa lykätään sen yli että potilas on parantunut.

STM tiedotti perjantaina, että Suomi liittyy EU:n lääketieteellisten vastatoimien yhteishankintasopimukseen JPA:han. Jäsenyys lisää lääkkeiden ja suojavarusteiden toimitusvarmuutta Suomessa.

Myös Huoltovarmuuskeskuksen suojamateriaalien jakelua valmistellaan.

C.P.E. Productionin tuotekehitysinsinööri Tuomas Turkki esittelee valmistukseen tullutta visiiriä. Kati Turtola / Yle

Forssalaisyritys tuo helpotusta vaikeaan markkinaan

Iso osa suojavarusteista on tuontitavaraa Aasiasta, Yhdysvalloista ja muualta Euroopasta. Kysyntä on kova koko maailmassa, joten toimitusajat venyvät jälleenmyyjien mukaan useisiin viikkoihin.

Kauppoihin saadaan viikoittain pieniä eriä, mutta ne eivät riitä alkuunkaan täyttämään kysyntää. Osa myyjistä toivoo, että kotimaiset valmistajat muuttaisivat tuotantoaan. Maailmalla suojavisiireitä on alkanut tuottaa esimerkiksi jääkiekkovälineitä valmistava Bauer (siirryt toiseen palveluun).

– Jos kotimaisella tuotannolla on nopea kyky muuntua, niin kysyntää olisi, sanoo Motonetin toimitusjohtaja Toni Stigzelius.

Ainakin forssalainen suojavarustetuottaja C.P.E. Production on ryhtynyt toimiin.

Yhtiö on kehittänyt terveydenhuoltoon ja ruoanjakeluun tarkoitetun suojavisiirin, ja on palkannut koronaviruksen aikana seitsemän ihmistä lisää. Kysyntä ja tuotantomäärät ovat nyt hurjia.

– Me on myyty näitä nyt 48 tunnissa 32 000 kappaletta. Päiväkapasiteettimme on tällä hetkellä 1 500 kpl, maanantaina se nostetaan 2 000:een ja ensi viikon perjantaina 3 000 kappaleeseen, toimitusjohtaja Harri Kolu kertoo.

Kolun mukaan perusasiakkaat ovat ymmärtäneet erittäin hyvin, että tuotannon kääntäminen terveydensuojelutuotteisiin viivästyttää tässä tilanteessa muita toimituksia.