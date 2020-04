Koronaviruspandemia merkki lopun ajoista? Osalle uskonnollisista liikkeistä Ilmestyskirjan ennustukset ovat käymässä toteen, osa ei näe koronaa viimeisenä merkkinä

Maalaus Ilmestyskirjan neljästä ratsumiehestä. Neljännen ratsumiehen on sanottu kuvastavan maailmanlaajuisia kulkutauteja. Maalaus: Jakob Von Steinle, 1860.

Mies naputtaa kiihkeästi YouTubeen striimatussa kokouksessa (siirryt toiseen palveluun) karttakepillään julistuksensa tueksi kirjoittamaansa raamatun kohtaa.

"Joka puolella on suuria maanjäristyksiä, nälänhätää ja ruttotauteja. Kauhistuttavia asioita tapahtuu, ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä".

Lainaus on Luukkaan evankeliumin luvusta 21.

Nyt on otollinen aika julistaa evankeliumia, sanoo Petri Paavola kirkkoihin kuulumattoman konservatiivisen Paulus-Lähetys ry:n kokouksessa.

– Me voimme ja meidän kannattaa julistaa evankeliumia aina. Ja nyt varsinkin se on otollista, kun ihmiset pelkäävät. Moni heistä ottaa pelastuksen vastaan, hän jatkaa.

– Nyt kun koronavirus jyllää, kannattaa avata suu ja sanoa avoimen rehellisesti, että olemme Ilmestyskirjan kynnyksellä.

Vaikka Paavola ei edusta isoja karismaattisia yhteisöjä Suomessa, niin ainakin helluntaiherätyksen sisällä on koronaviruksen suhteen menty ainakin paikoin äärimmäisyyksiin, arvelee Kirkon tutkimuskeskuksen koordinaattori Jussi Sohlberg.

Hän viittaa helluntaiherätyksen Ristin voitto -lehden päätoimittajana tunnetun Leevi Launosen blogiin. Launonen kirjoitti olevansa tyrmistynyt (siirryt toiseen palveluun) siitä, kuinka jotkut seurakuntien johtajat ovat vähätelleet koronan tarttumisriskiä ja ovat tarjonneet hengellisyyttä suojaksi tartunnoilta.

Sohlberg sanoo, ettei sinänsä ole yllättävää, että kriisitilanne kirvoittaa esiin apokalyptistä perinnettä, joka puolestaan kuuluu kristilliseen perinteeseen.

– Mitään uutta isoa liikettä ei koronaviruspandemian ympärille ole syntynyt, mutta erityisesti karismaattisella kentällä korostuvat lopunajan profetiat ja varsinkin Ilmestyskirja kirvoittavat lopun ajan tulkintoihin, kertoo Sohlberg.

Uskontojen uhrit ry: Maailmanloppua odottavat yhteisöt käyttävät hyväkseen tilannetta ja pelottelevat ihmisiä

Uskontojen uhrit ry:n toiminnanjohtaja Joni Valkila on seurannut koronaviruksen vaikutuksia yhdistyksensä vertaistukiryhmissä netin kautta käytävissä keskusteluissa.

Jos ihminen saa uskonnosta lohtua ja toivoa vaikeina aikoina, se lienee hyvä asia, mutta vaarana on myös manipulointi ja hyväksikäyttö pelon varjolla.

– Moni kertoo saaneensa takaumia niiltä ajoilta, kun itse kuului johonkin uskonnolliseen yhteisöön, Valkila kertoo.

– Maailmanloppua odottavat yhteisöt käyttävät selvästi hyväkseen tätä tilannetta. He hehkuttavat maailmanlopun läheisyyttä ja saavat tällä tavalla ihmisiä peloteltua ja manipuloitua, hän sanoo.

Valkila muistuttaa, että kristinuskossa on viimeiset 2000 vuotta odotettu maailmanloppua, mutta joissakin yhteisöissä se korostuu. Itse Jehovan todistajista eronnut Valkila sanoo, että esimerkiksi Jehovan todistajat ovat odottaneet maailmanloppua jo 150 vuotta.

– Näillä maailmanloppua julistavilla uskonnoilla on käytössään valtavat resurssit. Ne eivät kuitenkaan käytä näitä resursseja yleiseen hyvään, vaikkapa koronaviruksen vastaiseen taisteluun, vaan omien suuruudenhullujen imperiumiensa rakentamiseen, Valkila sanoo.

Miten koronavirus on vaikuttanut sanan julistukseen?

Seuraavaksi jutussa kerrotaan, mitä muutaman maailmanlaajuisen uskonnollisen liikkeen johtajat Suomessa sanovat koronavirusepidemiasta ja siitä, miten se on käytännössä vaikuttanut liikkeiden toimintaan. Haastatteluun on valittu sellaisia liikkeitä, joissa on piirteitä lopun ajan odottamisesta.

Jehovan todistajat soittavat puhelimella: "Olisiko teillä aikaa puhua Jeesuksesta?"

Puhelimen toisessa päässä saattaa lehtimyyjän sijaan olla Jehovan todistaja, joka haluaa kertoa pian alkavasta uudesta Jumalan tuhatvuotisesta valtakunnasta.

Jehovan todistajien Suomen haarakonttorilta Vantaan Koivukylästä kerrotaan, että seurakunnat ovat jakautuneet pienempiin soluihin, jotka ovelta ovelle kiertämisen sijaan soittavat puhelinluettelosta löytyviin oman alueensa numeroihin. He lähettävät myös sähköposteja sellaisille, joihin heillä on jo jonkinlainen kontakti.

Kaikki maailman 8,5 miljoonaa Jehovan todistajaa sadassa tuhannessa seurakunnassa ja 249 maassa tekevät puhelintyötä yhteisesti sovitulla tavalla.

Koronavirusepidemia ei näet tullut Jehovan todistajille yllätyksenä. Pandemiaan oli varauduttu, koska raamatussa on lopun ajan merkit kerrottu ja Jehovan todistajat ovat valmistautuneet siihen paitsi hengellisesti myös ihan käytännön tasolla rakentamalla tekniikkaa.

– Meillä on ihan hyvä tilanne, kertoo tiedottaja Jukka Palonen.

Silloin kun koronaviruksesta alettiin puhua, Jehovan todistajilla oli jo valmiina tekniset yhteydet ja suunnitelmat, miten työtä jatketaan katastrofitilanteessa. Palonen kertoo, että Jehovan todistajien kirjallisuudessa oli jo ennen sitä paljon puhuttu, miten tärkeää on varustautua siihen, että voi tulla erilaisia katastrofeja.

– Me olimme yhden askelen edellä. Pystyimme esimerkiksi muuttamaan hyvin nopeasti kokouskäytäntöjämme tekniikkaa hyväksi käyttäen. Eli seurakunnan jäsenet pitävät kokouksia videoyhteydellä ja julistus tapahtuu puhelimitse.

Tiedottaja kiistää, että Jehovan todistajien olisi tarkoitus värvätä lisää jäseniä ja kenties kerätä lahjoituksia seurakunnille, eikä hän kutsu puhelintyötä käännyttämiseksi.

Pian alkavasta tuhatvuotisesta valtakunnasta kertominen on Raamatun opetusten mukaista – ja itse asiassa yksi lopun ajan merkki.

– Me kerromme ihmisille hyvistä uutisista, siitä että kaikki ihmisten ongelmat – koronavirus, sodat tai muut – korjataan Jumalan valtakunnan avulla. Se on todellinen hallitus, mutta se ei ole ihmistekoinen hallitus, vaan se on luojan hallitus, joka nämä korjaa, Palonen selittää.

Helluntaiseurakunnan pastori: "Jeesus tuli niitä varten jotka ovat sairaita!"

Jeesus tuli niitä varten jotka ovat sairaita! Ei hän tullut niitä varten, jotka ovat terveitä. Hän tuli sairaita varten! Hän tuli niitä varten, joita pelottaa. Hän tuli niitä varten, joilla on koronavirus, hän tuli niitä varten, joilla on heikkoutta omassa ruumiissaan, omassa sielussaan ja hengessään!

Näin saarnaa Helsingin Saalem -seurakunnan pastori Mika Yrjölä livenä lähetetyssä sunnuntaikokouksessa. Hän kutsuu lähetyksen lopussa ottamaan Jeesuksen vastaan omaan elämään, oli katsoja sairaalavuoteella tai omassa makuuhuoneessaan.

Haastattelussa helluntaikirkon johtaja myöntää, että helluntailaiset ovat aktivoituneet käännytystyöhön koronakriisin aikana: lähetyksiä striimataan sekä seurakuntalaisia varten että ulkopuolisia varten, jotta myös pelastusta vailla oleville ihmisille saadaan julistettua sanomaa.

Yrjölä kertoo, että nyt kun heidän harmikseen ei voi kulkea ulkona eikä kokoontua, niin uskovaiset ovat kääntäneet katseensa lähipiiriin.

– Ihmiset ovat aktivoituneet ajattelemaan itsensä ja läheistensä iäisyyskysymyksiä, sanoo Yrjölä.

Hänen mukaansa kysymys on lähimmäisenrakkaudesta eli siitä, että jos lähimmäisestään on huolissaan, niin haluaa kertoa pelastuksesta.

Pelastusta ei kuitenkaan johtajan mukaan saisi tuputtaa, syyllistää eikä esimerkiksi sairastuneen pelkoa saisi käyttää hyväksi uusien jäsenien hankkimiseksi.

– Toivottavasti me olemme kasvaneet ulos tuputtamisesta. Mutta meidän pitäisi olla valmiita vastaamaan, jos meiltä kysytään.

Helluntailaiset odottavat Jeesuksen toista tulemista, jolloin uskovaiset temmataan taivaaseen (siirryt toiseen palveluun) (Suomen Helluntaikirkko).

Vaikka Yrjölän mukaan helluntailaiset eivät voi jaella taivaspaikkoja, he uskovat kuitenkin siihen, että vain suun tunnustuksella eli julkisesti uskonsa kertomalla voi pelastua.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon lähetyssaarnaajat on kutsuttu kotiin

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajat ovat keskeyttäneet työnsä koronapandemian takia. Kirkko on kutsunut lähetyssaarnaajansa pois maailmalta: heitä on 60 000 ympäri maailmaa. Puolet on jo palannut kotiin.

– Oma poikani on Moskovassa. Nythän siellä ei tapahdu mitään. Ehkä hän on tulossa kotiin sitten kun se on mahdollista, kertoo Suomen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon tiedottaja Timo Koponen.

Lähetyssaarnaajien tarkoitus ei Koposen mukaan ole käännyttää ketään, vaan tarjota tietoa.

Kirkon jäsenet eivät usko, että vain he pääsevät taivaaseen ja loput joutuvat helvettiin tai ikuiseen kadotukseen, vaan että kaikille ihmisille on tarjolla parempi paikka kuoleman jälkeen. Hyvää tehneille on luvassa kaikkein kirkkain taivaspaikka: selestinen valtakunta.

Jeesuksen Kristuksen kirkon maailmanlaajuinen vuoden suurin tapahtuma, yleiskonferenssi järjestettiin huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tänä vuonna tulee kulumaan tasan 200 vuotta siitä, kun Jumala ja Jeesus ilmestyivät Joseph Smithille.

Tuhansien osallistujien sijaan pääkallonpaikalle Salt Lake Cityyn kokoontuivat vain johtajat sekä presidentti eli profeetta. Tilaisuus lähetettiin netissä suorana.

– Apostoli Paavali näki ennalta meidän aikamme ja profetoi, että koetuksen ajat tulisivat. Hän lisäsi, että monet olisivat aina alttiita uusille opetuksille, mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta, kirjoittaa kirkon presidentti, profeetta Russell M. Nelson netissä kutsuessaan jäseniä konferenssiin. (siirryt toiseen palveluun)

Onko koronaviruspandemia merkki lopun ajoista?

Jehovan todistajat koronaviruksesta: "Me elämme hyvin lähellä niitä aikoja, joista Raamattu puhuu viimeisinä hetkinä"

Toisin kuin monet muut näinä aikoina, Jehovan todistajat eivät ole ahdistuneita. Heidän mukaansa heidän kauan odottamansa tuhatvuotinen valtakunta on lähempänä kuin koskaan.

– Emme tietenkään ole iloisia, kun ihmisiä kuolee koronavirukseen, sanoo Jehovan todistajien tiedottaja Jukka Palonen.

– Mutta me emme ole ahdistuneita, koska tiedämme, että olosuhteet tulevat menemään huonommiksi ja jokainen näkee omin silmin, että nyt toteutuu se, mitä Raamattu sanoo. Tämä epidemia on yksi osa siitä. Raamattu on ennustanut laajat nälänhädät, sodat, ruttotaudit ja pandemiat.

Kun kaikki ennustukset ovat käyneet toteen, alkaa tuhatvuotinen valtakunta, joka on Jumalan hallitsema – ja se on iloinen asia.

Jehovan todistajien kotisivuilla on näyttävästi esitelty Ilmestyskirjan neljä ratsastajaa, (siirryt toiseen palveluun) joista viimeisen hevonen on tuhkanharmaa. Se kuvastaa tappavia epidemioita. Ensimmäisellä, valkoisella hevosella ratsasti Jeesus. Punainen hevonen kuvastaa sotia ja musta tarkoittaa nälänhätää.

Epidemia on siis viimeinen ratsastaja ja sen jälkeen loppuu nykyisenkaltainen maailma ja alkaa Jumalan tuhatvuotinen valtakunta.

Mutta kuinka lähellä loppu on?

– Me uskomme, että elämme hyvin kriittistä aikaa. Olemme hyvin lähellä sitä. Emme voi sanoa kuinka monta vuotta siihen on, mutta uskomme, että elämme niitä hetkiä, joista Raamattu puhuu viimeisinä päivinä, sanoo Palonen.

– Se ei tarkoita maapallon eikä ihmiskunnan loppua, vaan sitä, että nykyinen systeemi korvataan paremmalla systeemillä. Ja se ei tapahdu ihmisten, vaan Luojan toimesta.

Palonen sanoo, etteivät Jehovan todistajat ole maailmanlopun ennustajia negatiivisessa mielessä.

– Uskomme, että asiat menevät parempaan suuntaan Luojan toimesta. Tietenkin tämä on havahduttanut monia ihmisiä. Tämä on ainutlaatuinen tilanne, mitä nyt tapahtuu ja mitä me näemme.

Jehovan todistajat ovat iloisia saadessaan olla toteuttamassa itse lopunajan merkkejä julistamalla ilosanomaa Jumalan valtakunnasta lähes kaikkialla maailmassa.

Helluntailaiset: monet Ilmestyskirjan ennustuksista ovat jo toteutuneet

Minä en usko, että Jumala on lähettänyt koronaviruksen, mutta Jumala on sallinut tällaisen aikauden maallemme, jotta me voisimme miettiä, mitä meidän iankaikkisuudellemme tapahtuu.

Näin sanoo helluntaipastori Mika Yrjölä nettisaarnassaan.

Haastattelussa hän ei sano suoraan, että koronavirus olisi Ilmestyskirjan mainitsema lopun ajan merkki, mutta viruksen leviäminen on merkki suuremmista voimista.

– Ihminen ei voi olla vastuussa kaikesta mitä maailmassa tapahtuu, jos jossakin kiinalaisilla markkinoilla olleesta yhdestä lepakosta koko maailma menee sekaisin, sanoo Helsingin Saalem -seurakuntaa johtava Yrjölä.

Yrjölä sanoo kuitenkin, että ilmestyskirjan ennustukset, kuten maanjäristykset, vedenpaisumukset ja esimerkiksi ilmastonmuutos ovat jo toteutuneet. Mutta ainakaan virallisesti koronaviruspandemia ei ole viimeinen, ratkaiseva tekijä ennen lopun aikoja.

– Onhan pandemioita ollut kautta historian, myös meidän aikanamme. Jokainen tulkitsee tietenkin omalla tavallaan, jotkut näkevät siinä lopun alkua enemmän kuin toiset.

Kun loppu koittaa, Jeesus tulee taivaista ja uskovaiset temmataan ylös taivaisiin.

**Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko: emme tiedä mitä kaikkea tulee tapahtumaan**

Myös Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet uskovat Ilmestyskirjan ennustuksiin ja lopun ajan merkkeihin.

– Emme ole saaneet sellaista käsitystä, että tämä olisi lopun alkua. Matteuksen evankeliumissa Kristus kehottaa tarkkailemaan, mutta ei siellä ole mitään aikajanaa tai yhtä laukaisevaa tekijää, sanoo tiedottaja Timo Koponen.

Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet uskovat pyhiin kirjoituksiin eli Raamatun Vanhaan ja Uuteen testamenttiin sekä Mormonin kirjaan.

– Me emme todellakaan tiedä milloin se tapahtuu ja mitä kaikkea tapahtuu. Uskomme siihen niin kuin Uudessa testamentissa on kerrottu, mutta ne eivät ole kovin selkeitä profetioita, sanoo Koponen.

Koponen ei omien sanojensa mukaan ole huomannut lopun ajan odottamisen mentaliteettia.

– Onhan meillä kaikenlaisia jäseniä ja aika voimakkaitakin ajatuksia tästä, mutta ei ainakaan virallisesti sellaisia ole.

Virallinen kanta koronaan tulee kirkon presidentiltä eli profeetta Russell M. Nelsonilta. Koposen mukaan presidentti on viestinyt, että koronaviruksesta selvitään ja että koronavirus on väliaikainen asia ja että maailmassa kärsitään paljon tappavammistakin sairauksista kaiken aikaa. Presidentti on lääkäri ja sydänkirurgi ammatiltaan.

– Emme tiedä tästä mitään sen kummempaa, mutta otamme tämän vastaan haasteena, joka voi yhdistää meitä tai vetää myös erilleen.

Hän kuitenkin lisää, että yhteiskunta ei välttämättä ole menossa parempaan suuntaan, jos uskotaan ilmoituksiin.

– Mutta me emme tiedä sitä ihan varmaksi.

