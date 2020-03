Bussinkuljettajien työturvallisuus surkealla tolalla, bussit saavat olla täynnä pärskiviä ihmisiä – AKT tyrmistynyt: "Miksi bussikuskien ajatellaan olevan superihmisiä?"

Henkilöliikenteen kuljettajien työturvallisuuden parantamiseksi ei olla tehty muutoksia. Joukkoliikenne on saanut jatkua normaalisti.

Jyväskylän Liikenteen varikon taukopaikalla tunnelma on synkkä. Bussikikuskit ovat raivoissaan ja huolissaan työolosuhteistaan. Työnteko on jatkunut heillä lähes ennallaan, vaikka kaikkialla muualla on ryhdytty järeisiin toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kuljettajat pelkääväät altistuvansa virukselle ja levittävänsä tautia myös muille.

– Meillä voi olla bussit täynnä ihmisiä, vaikka muualla on kielletty yli kymmenen hengen kokoontumiset. Monet meidän asiakkaistamme matkustavat juuri terveyskeskuksiin ja sairaalaan. Tässä mennään ihan perse edellä puuhun, sanoo Jyväskylän Liikenteen kuljettajien pääluottamusmies Jukka Hämäläinen.

Hämäläinen ihmettelee, miksi joukkoliikenteessä ei rajata ihmisten määrää. Kuljettajat vaativat, että myös busseihin otettaisiin ainoastaan kymmenen matkustajaa kerralla. Ajoon tarvittaisiin silloin lisää vuoroja.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, AKT on henkilöliikenteen kuljettajien huomiotta jättämisestä tyrmistynyt.

– Kaikkialla muualla on hysteria ihmisten suojelemiseksi. Käsittämätöntä, että kuskit joutuvat olemaan pärskivien ihmisten keskellä täpötäynnä olevissa busseissa ja ratikoissa. Miksi bussikuskien ajatellaan olevan superihmisiä, kysyy aluetoimitsija Jari Korhonen AKT:stä.

Bussivuorot vähenevät

Bussivuorojen lisäämisen sijaan Jyvässeudulla niitä aiotaan entisestään vähentää. Vuorojen määrä puolittuu ensi maanantaista lähtien kun kesäaikatauluun siirrytään normaalia aiemmin.

– Matkustajamäärät ovat vähentyneet lähes 80 prosenttia. Olisi taloudellisesti erittäin raskasta jatkaa normaalissa aikataulussa, kertoo joukkoliikkennepäällikkö Ari Tuovinen Jyväskylän kaupungilta.

Kaupungissa on mietitty myös lauantaiaikatauluun siirtymistä, jolloin bussivuorot vähentyisivät vielä enemmän. Joillakin paikkakunnilla on Tuovisen mukaan jo tehty niin.

Vaikka matkustajamäärät ovat rajusti vähentyneet, on busseissa ainakin pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä yhä esimerkiksi ruuhka-aikaan jopa tungosta.

– Kriittisen alojen työntekijät käyttävät joukkoliikennevälineitä usein työmatkoihinsa, sanoo Jukka Hämäläinen.

Tuovisen mukaan ajatus vain kymmenen hengen kyytiin ottamisesta näyttää paperilla hienolta, mutta olisi käytännössä vaikea järjestää.

– Kenet kuski ottaisi kyytiin, kymmenen ensimmäistäkö? Pitkällä reitillä, vaikka Vaajakoskelta Jyväskylään moni jäisi pysäkille, sanoo Tuovinen.

Pieniä toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi

Helsingin seudun liikenne HSL lopetti tällä viikolla asiakkaiden rahastamisen kuljettajien vaatimuksesta.

Jyväskylässä rahastamista on edelleen jatkettu. Kuljettajille on annettu käyttöön kertakäyttökäsineitä ja hengityssuojaimia, mutta käsidesejä ei kuljettajilla ole käytössä. Taukopaikoilla käsidesiä on saatavilla, mutta linja-autoihin jaettavaksi saatu tilaus ei riittänyt.

– Äskenkin jouduin ottamaan kahdelta asiakkaalta käteistä vastaan. Emme saa kieltäytyä vastaanottamasta rahaa, sanoo pääluottamusmies Jukka Hämäläinen.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen busseissa ei voi maksaa pankkikortilla ja kuljettajat joutuvat käsittelemään käteistä myös silloin, kun asiakkaat latavaat lisää matkoja matkakortteihinsa.

– Nyt on pohdittu, jos korttimatkojen lataaminen siirtyisi busseista nettiin, R-kioskeille ja Linkki-ipisteeseen. Se vähentäisi käteisen määrää busseissa, sanoo Ari Tuovinen Jyväskylän kaupungilta.

Helsingissä kuljettajat aikoivat jo ryhtyä jo lähes työtaisteluun etuovien sulkemiseksi. HSL tyrmäsi vaatimuksen.

– Vedottiin turvallisuuteen ja ties mihin. Kuulosti aika keksityiltä selityksiltä, sanoo Jari Korhonen AKT:stä.

Myös Jyväskylässä kuljettajat ovat vaatineet etuovien ottamista pois käytöstä.

– Silloin rahastus menisi vaikeaksi. Busseissa ei ole muuta maksumahdollisuutta kuin kuskien vieressä. Bussikuljetus olisi silloin maksutonta, sanoo Ari Tuovinen Jyväskylän kaupungilta.

Etummaiset penkit on otettu Jyväskylässä linja-autoista pois käytöstä.

Valtiovallan määräyksiä kaivataan

Helsingin seudulla monissa busseissa on turvallisuussyistä ollut asennettuna muovipleksit kuljettajan ympärillä. Tällaisia turvaohjaamoita ei muualla Suomessa ole käytössä.

Jyväskylässä kuljettajat toivoisivat samanlaisia pleksejä suojaamaan tartunnoilta.

– Olemme tehostaneet bussien siivousta. Olemme myös ohjeistaneet henkilökuntaamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti. Olemme aloittaneet pari viikko setten päivittäisen kosketuspintojen desinfioinnin, sanoo Jyväskylän Liikenteen toimitusjohtaja Harri Saarenpää.

AKT toivoisi THL:n tai valtiovallan ottavan pikaisesti kantaa joukkoliikenteen turvallisuusriskeihin ja tekevän uusia säädöksiä. Alalla kaivataan kipeästi selkeitä rajoituksia turvaamaan kuljettajien ja matkustajien turvallisuus.

– Joukkoliikenne on ihan todellinen terveysriski. Ihmetyttää, miten tähän ei olla vielä puututtu. Jo työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa suojelemaan työntekijöitään, sanoo Jari Korhonen AKT:stä.

Jyväskylän liikenteen kuljettajien mielialaa laskee entisestään kahden viikon kuluttua alkavat lomautukset.