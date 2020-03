Ylen tietojen mukaan yksinyrittäjille suunnitellaan lisätukea, joka julkistetaan lähiaikoina – Kirjakauppias toivoo, että saisi pidettyä yrityksen pystyssä

Koronaviruksen talousvaikutukset vaikuttavat vievän Suomen hankalaan tilanteeseen. Yrittäjät katsovat, että nyt on suuri konkurssiaalto on nyt todennäköinen.

Kuukauden kuluttua yritys on tätä menoa pakko lopettaa.

Näin sanoo helsinkiläinen kirjakauppias ja kustantaja Seppo Aalto. 95 prosenttia myynnistä on kadonnut. Jo 31 vuotta kirjoja myynyt Aalto on kadottanut koronan vuoksi asiakkaat.

Aalto ei ole ainoa, joka miettii putiikin sulkemista.

Suuri konkurssiaalto on todennäköinen: Nyt pitää pelastaa mahdollisimman monta yrittäjää.

Näin sanoo Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Suomen yrittäjät julkaisivat tänään yrityksille tehdyn kyselytukumuksen.

– Saan tunnettain yrittäjiltä eri puolilta maata tietoa ongelmista, Pentikäinen sanoi Suomen yrittäjien tiedotustilaisuudessa.

Suomen yrittäjien teettämän kyselyn (siirryt toiseen palveluun) perusteella kolme neljästä yrityksestä on kärsinyt koronakriisistä jo kriisin ensimetreillä.

Kyselyn perusteella erityisesti kaupassa ja palveluissa vaikutukset ovat kovimpia. Selvästi yli puolella on vähentynyt myynti, kaupan alalla lähes 80 prosentilla.

Lomautuksia tulee lisää koko ajan, kaikkialla Suomessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoissa yt-neuvottelun piirissä on yli 259 000 ihmistä. L (siirryt toiseen palveluun)omautuksia on yli 10 000, irtisanottuja yli 4000. Tänään SAK:n kysely kertoi, että sen yksityisten palvelualojen luottamusmiehistä 53 prosenttia kerto (siirryt toiseen palveluun)o, että työpaikalla on käynnistetty lomautuksia koskeva yt-menettely tai sovittu menettelyn käynnistämisestä.

Tukea pienille yrityksille miljardi lisää

Eilen torstaina eduskunta hyväksyi miljardin lisätuen pienille ja keskisuurille yrityksille.

Summasta 700 miljoonaa euroa on tarkoitettu Business Finlandin myöntämiin avustuksiin ja 300 miljoonaa euroa ELY-keskusten myöntämiin avustuksiin. Aiemmin summat olivat 150 ja 50 miljoonaa euroa.

ELY-keskusten avustukset suunnattu 1–5 henkeä työllistäville pienyrityksille – yksinyrittäjille luvassa lisätuki

ELY-keskusten kautta jaettava potti menee pienimmille yrityksille, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä.

Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta, Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote kertoo.

ELY-keskusten kautta tuetaan pienten yritysten työntekijöiden palkanmaksua ja mahdollisesti esimerkiksi vuokrakuluja.

Myös aivan pienimmille yhden hengen yrityksille ollaan suunnittelemassa tukea, joka julkistetaan piakkoin, Työ -ja elinkeinoministeriöstä kerrotaan.

Tarkemmin tuen sisällöstä ei vielä kerrota.

”Ennen pääsiäistä koitetaan saada ruuhka purettua”

Business Finlandin avustuksia voivat hakea pk-yritykset, jotka työllistävät 6-250 henkeä, ja niin sanotut midcap-yritykset, joissa voi olla yli 250 henkeä töissä mutta joiden liikevaihto on alle 300 miljoonaa euroa vuodessa.

Jo viime torstaina Business Finland lanseerasi kaksi uutta rahoituspalvelua, joilla pyritään lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia.

Pieni avustus on 10 000 euroa. Se voidaan myöntää esiselvityksiin ja uuden liiketoimintamallin luomiseen. Toinen avustustyyppi on maksimissaan 100 000 euroa. Sillä lähdetään muuttamaan liiketoimintaa. Käytännössä sitä voivat hakea lähes kaikki alat, joihin korona on vaikuttanut.

Rahoituspalveluiden muodon määrittää lainsäädäntö: nyt tukea on mahdollista antaa juuri muutokseen ja sen suunnitteluun, mutta Työ- ja elinkeinoministeriössä odotetaan, että EU muuttaa yritystukikriteerejä löyhemmiksi.

Sen jälkeen tukia jaetaan todennäköisesti vielä laajemmilla perusteilla.

Business Finlandin Reijo Kangas sanoo, että viikossa tukihakemuksia on tullut yli 12 000. Se on tuplasti sen, mitä tukea yleensä haetaan vuoden aikana.

Hakemussuman ensimmäinen vyöry pyritään purkamaan pääsiäiseen mennessä, Kangas sanoo.

Finnvera takaa lainoja, Pentikäinen kritisoi pankkeja tiedon puutteesta

Viime viikon perjantaina hallitus ilmoitti, että se nostaa FInnveran valtuudet 12 miljardiin euroon 4,2:sta miljardista.

Yksinkertaistettuna Finnvera takaa yritysten pankkilainoja.

Hallitus ilmoitti vastikään, että pikakäsittelyyn pääsevät alle miljoonan euron lainat. Aiemmin summa oli alle 150 000 euroa.

Uuden lainan ottaminen on iso kynnys. Jokainen yritys miettii nyt tarkkaan, onko uusi laina se, jolla liiketoiminta pelastetaan.

Jos yritys päättää ottaa lisää lainaa, se kääntyy pankkinsa puoleen. Pankki voi hakea 80 prosentin takausta Finnveralta. Jos lainasumma on yli 1 000 000 euroa, hakemus pitää tehdä suoraan myös Finnveralle.

Suomen yrittäjien Mikael Pentikäinen kritisoi etenkin pankkien toimintaa. Yrittäjät toivovat Pentikäisen mukaan pankeilta lisää tietoa.

– Valtio takaa, pankit jakaa -lainaoperaatio pitää saada toimimaan. Se ei vielä toimi, niin kuin sen pitäisi.

Mitä seuraavaksi? Lisää tukia ja verohelpotuksia, toivoo Suomen yrittäjät

Suomen yrittäjät toivoo hallitukselta vielä lisää toimia.

Järjestö ehdottaa, että valtio hoitaisi kolmen kuukauden ajan työnantajien sosiaaliturvamaksut sekä yrittäjien eläkemaksut puolen vuoden ajan.

Lisäksi toivelistalla on verojen palautus hakemuksesta, kotitalousvähennyksen laajennus, Finnveran lainasääntöjen rukkaus, starttirahajaksojen pidentäminen, vuokrien alentaminen ja julkisten hankintojen aikaistaminen.

– On kohtalokasta kansakunnan hyvinvoinnille, jos kymmeniätuhansia yrityksiä menee nurin, Pentikäinen sanoo.

Nyt luvatut tuet pitää saada pian jakoon. Ja lisää pitää tehdä ja pian, Pentikäinen toteaa.

Tuki pelastaisi kirjakauppiaan

Kirjakauppias Seppo Aalto sanoo, että jos yritys saisi ELY-keskuksen tukea, se pelastaisi yrityksen.

– Tietysti se ois merkittävä taloudellinen apu. Pystyisimme vuoden loppuun pitää yritystä pystyssä. Mutta pahoin pelkään, että jos tämä päätös tulee voimaan tuhannet ja jopa sadattuhannet yritykset hakevat tukea, että millaisen ruuhkan se saa aikaan, Aalto pohtii.

Pysyykö antikvariaattinen kirjakauppa pystyssä? Pirjo Aalto ja Seppo Aalto toivovat voivansa jatkaa työtään.

