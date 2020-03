Sosiaali- ja terveysministeriö: Älkää lähtekö – Lääkäreiden ja hoitajien tehotiimin lähtöä Madridiin valmistellaan, 10 valmiina lähtöön

Mehiläinen rekrytoi parhaillaan lääkäreitä ja hoitajia, jotka voisivat lähteä työskentelemään Espanjaan Madridin alueen sairaaloihin.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) ei innostuta ideasta. Ministeriön viestintäjohtaja Riikka Nurmi sanoo Ylelle, että hallituksen suositus on, ettei Suomesta matkusteta nyt ulkomaille.

Yle uutisoi eilen torstaina, että Espanjan suurin yksityinen sairaalaketju lähestyi Mehiläisen toimitusjohtajaa. Tänään Mehiläiseen on tullut kymmenisen yhteydenottoa lääkäreiltä ja sairaanhoitajilta, jotka ovat halukkaita lähtemään Espanjaan.

Yle esitti kuusi tärkeää kysymystä Mehiläisen toimitusjohtajalle Janne-Olli Järvenpäälle ja sosiaali- ja terveysministeriön viestintäjohtajalle Riikka Nurmelle.

1. Miksi lääkärit ja sairaanhoitajat ovat lähdössä Espanjaan?

Espanjassa avun tarve on pohjaton.

Tässä on kyse kahdenlaisesta etiikasta. Lääkäreiden etiikka hädässä olevien auttamiseen ei rajoitu pelkästään Suomen rajojen sisäpuolelle. Toisaalta meillä on vastuu potilaista myös täällä. Me emme ryhdy sellaiseen, mikä vaarantaisi suomalaisten potilaidemme tilannetta.

Tämä olisi myös symbolinen ele, että haluamme auttaa Espanjaa.

2. Mistä päin Suomea lääkärit ja hoitajat lähtisivät?

Suomessa on tällä hetkellä joissakin hoitopaikoissa liikaa työtä ja toisissa paikoissa ei ole töitä. Kiireetön hoito on ajettu alas, eikä koronapotilaita ole vielä tullut suuria määriä sairaaloihin.

Tänään meihin on ollut yhteydessä lähinnä Pohjois-Suomessa asuvia lääkäreitä ja hoitajia, jotka olisivat halukkaita lähtemään Espanjaan. Osa kiinnostuneista on ollut työskentelemässä aiemmin useita kertoja YK:n tai Punaisen Ristin avustusoperaatioissa.

Suomesta voisi lähteä pieni ja osaava ryhmä, noin kymmenen henkilön porukka. Heistä olisi Espanjassa hyötyä ja apua.

3. Missä suomalainen tehotiimi työskentelisi Espanjassa?

Madridin alueen sairaaloissa. He tekisivät siellä todennäköisesti määräaikaisen, mahdollisesti kahden viikon työsopimuksen paikallisen terveydenhuollon järjestäjän kanssa. Espanjan kansallinen lentoyhtiö kuljettaisi heitä veloituksetta.

4. Kuinka varmistetaan, etteivät suomalaiset lääkärit ja hoitajat sairastuisi Espanjassa ja sen jälkeen altistaisi taudille suomalaisia potilaita?

Me lähdemme siitä, että he (Espanjaan lähtijät) suojautuvat kaikilla tarvittavilla suojavarusteilla. Toivotaan, ettei kukaan saa tartuntaa.

Karanteenisäännökset koskevat heitä sen jälkeen, kun he tulevat takaisin. Suomessa testauskapasiteetti kasvaa lähiviikkoina. Testauksen avulla heidät voidaan palauttaa täällä töihin niin pian kuin mahdollista.

5. Milloin suomalainen tehotiimi voisi lähteä Espanjaan?

Monta asiaa on selvitettävänä, mutta tiimi voisi lähteä viikon sisällä.

Suomessa on melko rauhallinen tilanne vielä juuri nyt, mutta joidenkin viikkojen kuluttua tilanteen arvioidaan muuttuvan. Sen jälkeen kun lääkärit ja hoitajat tulisivat takaisin, he jakaisivat ensilinjan kokemusta Espanjasta täällä suomalaisille kollegoille.

6. Mitä mieltä sosiaali- ja terveysministeriössä ollaan suomalaisen hoitohenkilökunnan lähtemisestä Espanjaan?

Sosiaali- ja terveysministeriö ei suosittele Suomesta matkustamista. Tämä perustuu hallituksen suositukseen, ettei Suomesta nyt matkusteta ulkomaille. Tämä koskee kaikenlaista matkustamista, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön viestintäjohtaja Riikka Nurmi.

