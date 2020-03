Ravintolat sulkeutuvat ja hanapakkausviinejä myydään nyt hurjaa tahtia – Aiheuttaako koronavirus kalsarikännäilybuumin?

Alkon hanaviinipakkausten kysyntä on kasvanut maaliskuussa.

Alkon myynti on ollut maaliskuussa jonkin verran tavallista vilkkaampaa. Viinien hanapakkauksia on myyty normaalia enemmän, sen sijaan kuohuviiniä on viime viikkoina päätynyt Alkon asiakkaiden ostoskoriin aiempaa harvemmin.

Lisäävätkö koronaeristäytyminen ja karanteenit kotona juomista, niin kutsuttua kalsarikännäilyä? Kuormittuuko terveydenhuolto koronakriisin jälkeen alkoholiongelmista, joita poikkeusolot kaikkine paineineen kasvattavat?

Vielä ei voi arvioida, miten koronakriisi kokonaisuutena vaikuttaa suomalaisten alkoholinkäyttöön. Alkon myynnin kasvua selittää sekin, että rajojen sulkeuduttua matkustajatuonti esimerkiksi laivoilta ja Baltian maista on vähentynyt. Ravintolatkin ovat hiljentyneet, vaikka virallista määräystä niiden sulkemisesta ei ole vielä annettu.

Normaalisti matkustajatuonti ja ravintolamyynti käsittävät noin neljänneksen suomalaisten kaikesta alkoholinkulutuksesta.

Kuohuviinien kysyntä vähentynyt

– Toimitusjohtaja Leena Laitinen Alkosta kertoo, että kertaostokset ovat olleet keskimäärin suurempia kuin normaalisti. Lisäksi nyt ostetaan tavallista enemmän viinien hanapakkauksia ja jonkin verran enemmän myös väkeviä juomia.

Sen sijaan kuohuviinejä, joiden kulutus aiemmin oli kasvussa, on nyt myyty vähemmän.

Muutoksien syitä voi arvailla. Kuohuviini ehkä mielletään juhlajuomaksi – ja juhliahan ei nyt isommissa porukoissa vietetä. Onko hanapakkausten suosio hamstrausta, pelkoa siitä että tuote loppuu? Vai ostetaanko viiniä nyt enemmän, koska aikaa sen kuluttamiseen on enemmän?

Entäs ne väkevät? Nautitaanko ne sisäisesti vai sekoitellaanko niistä käsidesiä? Vaikka netistä löytyykin tee se itse -vinkkejä käsidesin valmistajille, Alko ei sellaista suosittele.

– Alkon tuotteiden alkoholipitoisuus ei niihin riitä, eikä niiden valmistaminen itse ole muutenkaan järkevää.

Kun monet ovat kotona, ruokakaupoissa asioidaan enemmän päiväsaikaan. Aikataulujen muuttuminen näkyy Alkoissakin.

– Nyt on huomattu, että iltatunnit ovat rauhallisempia kuin normaalisti, aamut taas vilkkaampia. Myynti tosin vaihtelee voimakkaasti eri päivinä ja viikkoina.

Myös Alko aikoo asentaa pleksilasit kassoille kaikkiin suojatakseen henkilökuntaa tartunnoilta. Ensimmäiset suojalasit on asennettu tällä viikolla Nummelan ja Jyväskylän myymälöihin.

Alkoholin ulosmyynti kiinnostaa ravintoloita

Ravintoloiden mahdollinen sulkeminen on saanut muutamat ravintolayrittäjät hakemaan lupaa alkoholin ulosmyyntiin. Mitään valtavaa hakemustulvaa sulku-uhka ei kuitenkaan ole ainakaan vielä aiheuttanut.

– Meillä on MaRalta (Matkailu- ja ravintolapalvelut ry) sellainen esitieto, että näitä olisi tulossa. Puhelimitse on tullut paljonkin kyselyjä, mutta ei ainakaan vielä hakemuksia, kertoo alkoholihallintayksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lupia on ennen koronaepidemiaa Suomessa myönnetty noin 900. Myynnin ehdot ovat samat kuin ruokakaupoissakin eli myydä saa alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus on enintään 5,5 tilavuusprosenttia klo 9-21 välisenä aikana.

– Normaaliaikana tämä lupa on Etelä-Suomen alueella kiinnostanut noin kymmentä prosenttia ravintoloista. Eihän se olut tai siideri ravintoloille mikään hittituote ole, koska ainakin ruuhka-Suomessa on vieressä ne ruokakaupat, jotka kuitenkin myyvät halvemmalla kuin ravintolat.

Lupahakemusten tavoitekäsittelyaika on kuukausi.

– Mutta jos hakemus on selkeä, niin kyllä sen saa nopeamminkin, meillä on käsittelyaika ollut keskimäärin 16 päivää, Lehikoinen kertoo.

Raili Löyttyniemi, Yle

