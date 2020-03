Kirjeenvaihtajalta: Venäjä on valjastanut koronaviruksen propagandansa välineeksi

MOSKOVA Venäläismedia on viime päivinä esitellyt tiuhaan maan Italiaan lähettämää sotilasapua, jolla pyritään hillitsemään koronaepidemiaa.

– Kun näemme näitä kuvia, olemme täynnä ylpeyttä. Vain venäläiset lääkintämiehet voivat antaa tällaista apua. Paikalla ei ole mitään eurooppalaista solidaarisuutta osoittavia ”lääkäreitä ilman rajoja”, politiikantutkija Aleksei Matrynov huomautti eilen torstaina valtiollisen Rossija-1-kanavan keskusteluohjelmassa (siirryt toiseen palveluun).

Samaisen 60 minuuttia -ohjelman juontaja Olga Skabejeva puolestaan kertoi, että italialaiset asiantuntijat ovat olleet ”täysin mykistyneitä” Venäjän toimittamasta avusta, joka on saatu kuljetettua Roomasta Pohjois-Italiaan ”anteeksi vaan, Naton teitä pitkin”.

Venäjän Italiaan lähettämä apu ei ole numeroiden valossa mitätöntä.

Venäläisten uutistoimistojen mukaan armeijan Iljušin 76 -kuljetuskoneet ovat vieneet 15 lennolla Italiaan yli sata asevoimien virustutkijaa, epidemia-asiantuntijaa ja korkeaa lääkintäupseeria sekä erikoiskalustoa kuten liikkuvia laboratorioita ja desinfiointivälineistöä.

Koneiden kylkiin oli kirjattu kolmella kielellä James Bond -elokuvasta tuttua slogan ”From Russia with Love” eli rakkaudella Venäjältä.

Avustuspaketeissa lukee "rakkaudella Venäjältä" venäjäksi, englanniksi ja italiaksi. Kuvakaappaus Venäjän puolustusministeriön videomateriaalista. Venäjän puolustusministeriö

Kreml on perustellut (siirryt toiseen palveluun) operaatiota humanitäärisillä syillä, mutta apu ei ole valtiollisen mediankaan mukaan täysin pyyteetöntä. Kenttäkokemuksen epidemia-alueella on uskottu hyödyttävän Venäjää, jonka on synkimmissä arvioissa sanottu olevan (siirryt toiseen palveluun) vain muutama viikko jäljessä Italian tilanteesta.

Suurin hyöty näyttävästä operaatiosta liittyy silti sen propaganda-arvoon.

– Pragmaatikot voivat sanoa, että Venäjälle tämä on strateginen ja oikea-aikainen muistutus itsestään tilanteessa, jossa koronavirus koettelee yhtenäisen Euroopan lujuutta, muotoilee (siirryt toiseen palveluun) Kremlistä riippumaton taloussanomalehti Vedomosti pääkirjoituksessaan.

Virallinen Italia on ollut kiitollinen Venäjän avusta. Maan mediassa apua on kuitenkin kyseenalaistettu rankasti.

Yksi Italian merkittävimmistä sanomalehdistä, La Stampa, on kertonut (siirryt toiseen palveluun) korkea-arvoisiin poliittisiin lähteisiin viitaten, että noin 80 prosenttia Venäjän toimittamasta avusta on hyödytöntä. Lehden mukaan venäläissotilaat eivät ole maassa ilman taka-ajatuksia.

Kuvakaappaus Venäjän puolustusministeriön videomateriaalista, jossa avustustarvikkeita lastataan Italiaan saapuneesta Venäjän armeijan kuljetuskoneesta. Venäjän puolustusministeriö

Venäjän Italian-suurlähetystö pitää väitteitä törkeinä.

– Tämänlaiset syytökset ovat perverssin mielen tuotteita. Pyyteettömässä halussa auttaa pulaan joutunutta ystäväkansaa ollaan näkevinään kavalia taka-ajatuksia, suurlähettiläs Sergei Razov sanoo. (siirryt toiseen palveluun)

Venäjä on pyrkinyt lyömään kiilaa Euroopan unionin jäsenmaiden väliin.

Maa on luonut hajanaisuutta käyttäen hyväkseen niin keppiä kuin porkkanaa. Se on tukenut eurooppalaisia laitaoikeistopiirejä ja palkinnut edullisilla kahdenkeskisillä kaasusopimuksilla siihen suopeammin suhtautuvia EU-maita.

Lisäksi Venäjä masinoi valeuutisia Euroopan yhtenäisyyden heiluttamiseksi. Nyt myös koronavirus on valjastettu propagandakampanjoihin.

Venäjän disinformaatiota torjuva EU:n työryhmä East StratCom analysoi Venäjältä lähtöisin olevia valeuutisia. Sen mukaan (siirryt toiseen palveluun) disinformaatiota koronaviruksesta levitetään venäjän lisäksi ainakin englanniksi, saksaksi, arabiaksi ja espanjaksi.

Yksi Venäjän viesteistä on se, että Eurooppa ei selviydy epidemiasta ja tilanne johtaa EU:n hajoamiseen.

Vladimir Putin vieraili Kommunarkassa Moskovan seudulla tutustumassa tartuntatautisairaalaan 24. maaliskuuta. Alexey Druzhinin / AFP

Viestiä lännen turmiosta välitetään kansainvälisen yleisön ohella myös venäläisille.

Sanomalehti Rossijskaja gazeta esitteli alkuviikosta näyttävästi italialaisen toimittajan näkemyksiä, joiden mukaan Eurooppa ja Yhdysvallat ovat hylänneet Italian.

– Tätä ennen Ranska ja Saksa olivat veljeskansojamme. Tänään he sivuuttavat meidän kärsimyksen ja epätoivon, lehti siteeraa (siirryt toiseen palveluun) Lino Polimenia.

Euroopan solidaarisuus on ollut koetuksella viimeisten viikkojen aikana.

Se, että pienellä calabrialaisella paikalliskanavalla työskentelevästä italialaistoimittajasta leivotaan puolensivun lehtijuttu Venäjän hallituksen sanomalehteen, osoittaa silti ennen kaikkea sen, miten Kremlin propagandakoneisto toimii.

Venäjä pyrkii kaikin tavoin pönkittämään kansainvälistä asemaansa koronaviruspandemian sekoittaessa maailmanjärjestystä.

Samaan aikaan kun maa yrittää nostaa profiiliaan Italiaan lähettämällä avustusoperaatiollaan, presidentti Vladimir Putin peräänkuuluttaa kansainvälistä solidaarisuutta koronaviruksen voittamiseksi.

Putin esiintyi eilen torstaina, kun johtavien G20-maiden päämiehet pitivät videokonferenssin aiheesta. Venäjän presidentti ehdotti omassa puheenvuorossaan (siirryt toiseen palveluun) pakotepolitiikasta luopumista pandemian takia.

Presidentti Vladimir Putin pukeutui suojavarusteisiin, kun hän vieraili tartuntatautisairaalassa 24. maaliskuuta. Alexey Druzhinin / AFP

Putin ei maininnut suoraan pakotteita, joita länsi on määrännyt Venäjälle Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sodan takia. Niistä luopuminen on ollut kuitenkin Venäjän tavoitteena jo vuosien ajan.

Venäjä tarvitsee liittolaisia pakotteiden helpottamiseksi. Se on katsonut (siirryt toiseen palveluun) aiemminkin Italian suuntaan etsiessä asialleen puhemiestä länsimaitten joukosta.

Venäjän toiveissa näyttääkin nyt olevan, että koronaviruksen avulla maa siirtyisi länsimaiden silmissä hyvisten puolelle.

– Riittäiskö nyt lasten ja aikuisten pelottelu venäläisillä? kysyy valtiollisen tv-yhtiön sotakirjeenvaihtaja Jevgeni Poddubnyi mediayhtiö RT:lle kirjoittamassa kolumnissaan.

