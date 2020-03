Synlab Suomen toimitusjohtaja arvostelee koronatestiaineiden markkinoita: "Isompi kaveri ottaa ja tavara menee muualle"

– Sitten kun epidemiahuippu on saavutettu, on erittäin relevanttia tutkia myös sitä, ketkä ovat sairastaneet. Kahden seuraavan viikon aikana meillä on vasta-ainetestivalmiudet olemassa, sanoo Synlab Suomen toimitusjohtaja Aarne Aktan.

– Sitten kun epidemiahuippu on saavutettu, on erittäin relevanttia tutkia myös sitä, ketkä ovat sairastaneet. Kahden seuraavan viikon aikana meillä on vasta-ainetestivalmiudet olemassa, sanoo Synlab Suomen toimitusjohtaja Aarne Aktan. Synlab

Viruksen osoittamiseen tarvittavien aineiden saatavuus on tutkimusten lisäämistä rajoittava tekijä, sanoo Synlab Suomen toimitusjohtaja Aarne Aktan.

Monikansallinen laboratoriojätti Synlab pyrkii jo lähiviikkoina aloittamaan sekä koronavirusnäytteiden että koronaviruksen vasta-aineiden tutkimisen myös Suomessa.

Toistaiseksi Synlab tekee Suomessa siltä tilatut koronavirustutkimukset Virossa. Tämän taustalla on Synlab Suomen toimitusjohtajan Aarne Aktanin mukaan myös sattumaa.

– Viron valtio lähestyi meitä kuun vaihteessa ja pyysi meitä rakentamaan virustestausvalmiutta Viroon. Siitä syystä olimme aikaisin liikkeellä. Se oli vain valmiustason nosto. Tästä sattumasta johtuen, kun tämä epidemia puhkesi, meillä oli kapasiteettia ja kykyä tehdä testausta.

Tallinnassa vuorokauden aikana analysoitavista näytteistä suurin osa eli yli tuhat tulee Suomesta. Loput ovat Virossa otettuja näytteitä. Tavoitteena on yhä vauhdittaa tuotantoa.

– Pyrimme kahden viikon sisällä tuplaamaan koronatutkimukset, mistä Suomen osuus olisi reilusti yli puolet.

Tuolloin Tallinnan testilinjalla tutkittaisiin vuorokaudessa noin 3 000 näytettä. Muissa maissa kuin Virossa ja Suomessa otettuja koronanäytteitä ei Tallinnan laboratoriossa ole Aktanin mukaan tutkittu.

Kokemuksen karttuessa prosesseja on saatu muokattua yhä juohevammiksi.

Suurtuotannon edut merkittäviä

– Me olemme oppineet tehokkaammaksi, miten kannattaa näytteet laboratoriossa käsitellä. Me menemme kolmessa vuorossa, 24 tuntia. Meillä on labra koko ajan auki Tallinnassa.

Yritys tekee koko ajan töitä myös kapasiteettinsa laajentamiseksi. Aktanin mukaan yrityksellä on jo edellytykset näytteiden analysoimiseen myös Suomessa. Viranomaislupia siihen ei kuitenkaan vielä ole.

– Meillä pitää olla ensin linjasto, ennen kuin sille voi hakea toimintalupaa.

Sinällään korona-analyyseihin pätee sama kuin mihin tahansa suuriin volyymeihin perustuvaan liiketoimintaan. Keskeisiä tuotannontekijöitä on kolme:

– Tarvitaan laitteistoja, tarvitaan reagensseja eli kemian aineita ja tarvitaan osaavia ihmisiä, Aktan sanoo.

Kun jonkin tuotannontekijän saatavuus rajoittaa tuotannon lisäämistä, puhutaan tuotantokapeikoista.

– Tällä hetkellä se dominoiva ongelma on selkeästi reagenssit. Koko maailma haluaa ostaa testaukseen käytettäviä reagensseja. Kun reagensseja on vähemmän tarjolla kuin laitteita ja ihmisiä, niin tuo on se tuotantokapeikko tällä hetkellä.

"Isompi kaveri luvannut samaa tavaraa jonnekin muualle"

Karkeasti yksinkertaistaen reagenssilla tarkoitetaan ainetta tai seosta, jolla toinen aine –nyt koronavirus tai sen vasta-aine– voidaan osoittaa tai eristää.

Suuren kysynnän siivittämänä niiden kaupankäynnissä on Aktanin mukaan jo epäkohtia. Tilattu tavara ei välttämättä tule perille.

– Joku on luvannut jonnekin tavarantoimituksen. Sitten kun isompi kaveri on luvannut samaa tavaraa jonnekin muualle, niin sitten se isompi kaveri ottaa sen ja tavara menee jonnekin muualle, Aktan toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan reagenssien valmistajia on useampia, mutta kaikki analysointilaitteet ja kaikki reagenssit eivät kuitenkaan ole yhteensopivia. Markkinat eivät siis ole kovinkaan otolliset.

Tallinnan laboratorion (kuvassa) ohella Synlab aikoo aloittaa koronavirusanalyysit myös Helsingin keskuslaboratoriossaan. Synlab

Mutta kuinka kannattavaa koronanäytteiden analysointi on? Entä laboratorioliiketoiminta kokonaisuutena tällä hetkellä?

– Koko koronan efekti on meille radikaalisti tappiollinen. Normaalit toimintavolyymit ovat tulleet rytinällä alas. Ei koronatoiminta mitenkään kata muuta menetettyä toimintaa. Yritysjohtajan näkökulmasta tämä on murheellista, mutta se on murheellista kaikille.

Suomalaiseen terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvästä analytiikasta Synlabilla on kokemusta pitkältä ajalta, sillä Synlab laajentui Suomessa ostamalla perinteikkään, etenkin yksityislääkärien paljon käyttämän yrityksen, Yhtyneet laboratoriot.

Kaupanteon aikainen liikenimikin –Yhtyneet Medix laboratoriot – on vielä muutaman kuukauden ajan käytössä.