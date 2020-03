Aku hoitaa koronapotilaita Britanniassa: "Teho-osasto alkaa täyttyä, oletan, että tämä on vasta alkua"

Jyväskylästä parikymmentä vuotta sitten Britanniaan muuttanut Aku sanoo suoraan, että välillä pelottaa mennä töihin.

Aku työskentelee lähellä Lontoota, Essexin alueella sairaalan teho-osaston erikoistiimissä. Työnantaja on antanut hänelle luvan kertoa Ylelle sairaalan taistelusta koronaa vastaan, mutta vain etunimellä.

Myös Britanniassa on rajoitettu ihmisten liikkumista. Vickie Flores / EPA

Akun ensimmäinen vakava kohtaaminen tehohoitoa tarvitsevan koronapotilaan kanssa tapahtui reilu viikko sitten.

Tehohoitoryhmälle tuli tieto, että ensiavun elvytyshuoneeseen tuodaan koronapotilasta, joka täytyy intuboida eli panna hengitysputki. Viiden hengen tiimi kiiruhti alakertaan, pukeutui suojavarusteisiin ja meni elvytyshuoneeseen.

Yllättäen paikalle ilmestyi myös aivan ulkopuolisia ihmisiä, joilla ei pitänyt olla huoneeseen mitään asiaa.

– Ensin heitä pyydettiin kohteliaasti poistumaan, mutta aika pian piti jo käyttää voimasanoja: "Would you get the fuck out of here, please."

Onneksi tuo suomalaisittain kohtelias komento tehosi ja henkilöt poistuivat ennen kuin koronapotilas oli tuotu, huokaa Aku.

– Se oli siis ensimmäinen monista tapauksista. Meidän teho-osasto alkaa pikku hiljaa täyttyä. Olettaisin, että tämä on vasta alkua.

Missä ovat normipotilaat?

Akun työnkuvaan teho-osastolla kuuluu osastoilla olevien lääkäreiden konsultointi silloin, kun potilas alkaa mennä huonompaan kuntoon. Lisäksi hakulaitteeseen tulevat elvytyskutsut ja muut hätätilanteet.

Normaalisti työhön liittyy myös paljon koulutusta ja opetusta.

Akun työnkuva on mennyt päälaelleen reilussa viikossa. mutta keskittyminen tehtäviin painaa ikävät ajatukset taustalle. Aku

Aku sanoo, että koronaepidemia on muuttanut työnkuvan aivan päälaelleen. Tällä hetkellä lähes kaikki kutsut, mitä osastoilta tulee, ovat koronatapauksia.

– Jostain syystä tuntuu, että niin sanottuja normipotilaita on sairaalassa hyvin vähän tällä hetkellä. Se pistää tietysti miettimään miksi he eivät ole sairaalassa? Ovatko nämä ihmiset kotonaan ja menossa huonompaan kuntoon?

Akun mukaan sairaala on muuttunut täysin reilussa viikossa. Sairaala on edelleen kiireinen, kuten aina, mutta aiemmin ihmisiä pursuilleet käytävät kaikuvat nyt tyhjyyttään.

Elvytys voi viivästyä

Sairaalassa on nyt punaiset korona-alueet ja vihreät alueet, joissa ei ole koronapotilaita.

Kun menee punaiselle alueelle, pitää pukea suojavaatteet oikeaoppisesti, jättää kaikki esineet pois taskuista ja stetoskooppi pois kaulasta.

– Elvytystiimin paikalle pääseminen saattaa kestää pari minuuttia pitempään kuin normaalitilanteessa, kertoo Aku.

Suojavaatteiden pukeminen ja riisuminen on tehtävä oikeaoppisesti myös kiireessä. Piero Cruciatti / AFP / Lehtikuva

Yleensä potilaan luona on punaisen alueen henkilökunta, joka voi aloittaa elvytyksen. Hätätilanteessa sekunnit ovat kuitenkin hyvin pitkiä.

– Siinä voi tulla useampien minuuttien viive, kun olet toisella puolella sairaalaa punaisella alueella, riisut suojavaatteet, juokset toiselle alueelle, mistä on tullut kutsu ja puet taas suojavaatteet.

Turvallisuus on kuitenkin kaiken A ja O ja siitä on pidettävä huolta.

Pelkoa, mutta myös tukea

Akun vaimo tekee töitä samassa sairaalassa teho-osaston osastonhoitajana. Yleensä kotona ei puhuta työasioista, mutta nyt on sekin muuttunut, Aku kertoo.

– Yksi aamu sanoin vaimolle, että nyt vähän pelottaa lähteä tuonne, kun ei tiedä mikä siellä meitä odottaa. Kyllä siinä tippa tuli silmään molemmilla.

Akun vaimo tylöskentelee teho-osaston osastonhoitajana. Aku

Töissä molemmat kuitenkin keskittyvät käsillä oleviin tehtäviin. Se auttaa, kun pystyy juttelemaan sellaisen ihmisen kanssa, joka ymmärtää tilanteen, sanoo Aku.

– Hankalaa tässä tilanteessa on se, että me taistelemme tuntematonta ja näkymätöntä vihollista vastaan, mistä meillä ei ole tässä mittakaavassa aikaisempaa kokemusta.