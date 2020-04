Maailman ensimmäinen sähkökirjastoauto saapui Kiinasta Turkuun – koronavirus siirtää käyttöönottoa

Erikoiskirjastovirkailija Teemu Hiltunen ja yrittäjä Niko Andersson iloitsevat, kun sähkökirjastoauto on viimein saatu Turkuun monen mutkan kautta.

– Nyt on aika hieno fiilis, kun istuu ratissa! Olen päässyt testaamaan tätä, ja hyvältä tuntuu, intoilee erikoiskirjastovirkailija Teemu Hiltunen uuden työkalunsa ohjaimissa.

Tosin Hiltunen auliisti tunnustaa, että työkalu on samalla poikien uusi lelu, ja tunnelma kuin jouluna.

Sähkömoottorilla kulkeva kirjastoauto korvaa vanhan dieselauton Turun kaduilla heti, kun koronatilanne antaa myöden. Hiltunen palaa jo halusta päästä esittelemään autoa kaupunkilaisille, mutta vielä on maltettava.

Turun sähkökäyttöinen kirjastoauto on tiettävästi ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Venezuelassa tosin toimii pienestä pakettiautosta muokattu sähköinen mobiilikirjasto. Turun auto on yli 12-metrinen oikea bussi, ja suunniteltu sekä valmistettu tähän käyttötarkoitukseen.

Liian futuristinen idea vielä viisi vuotta sitten

Sähkökäyttöinen kirjastoauto on ollut erikoisvirkailija Teemu Hiltusen unelma jo pitkään.

Kun hän ensimmäisen kerran puhui asiasta vuonna 2015, ei puhe edennyt kaupungin kirjastoautotalleja pidemmälle.

– Työkaveritkaan eivät oikein innostuneet. Aika ei ollut kypsä, heidän mielestään se oli ehkä liian futuristista tai mahdottomuus, hymähtää Hiltunen.

Turun uusi sähkökirjastoauto tehtaalla Kiinan Xiamenissa. Teemu Hiltusen kotialbumi

Vielä vuonna 2018 Jyväskylän kirjastoautopäivillä kollegat kommentoivat konseptin kelpaavan korkeintaan lentokenttäbussiksi.

Kun Turku julisti pyrkivänsä hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2029 mennessä, sai hanke uutta vauhtia.

– Sähkökäyttöinen kirjastoauto on ympäristöystävällinen ja tätä päivää. On mukavaa, että mekin kirjastossa voimme näyttää olevamme mukana tässä Turun tavoitteessa, sanoo Teemu Hiltunen.

Kiinasta kotimaisin voimin ja materiaalein

Mutkia sähkökirjastoauton matkalta ei ole senkään jälkeen puuttunut. Yhteydenotot isoihin linja-autovalmistajiin Suomessa ja lähistöllä eivät saaneet vastakaikua.

Erikoiskirjastovirkailija Jyri Wuoristo pääsi tyypittämään tulevaa työmaata Kiinan matkalla. Teemu Hiltusen kotialbumi

Tarjouskilpailuun tuli vain kaksi tarjousta, molemmat Kiinasta. Niistä yhteistyökumppaniksi valikoitui JETI Industries.

Xiamenissa toimivan yrityksen taustalta paljastuikin yllättäen turkulainen yrittäjä, Niko Andersson. Se on helpottanut yhteydenpitoa ja projektin eteenpäin viemistä huomattavasti.

Auto valmistettiin suomalaisomisteisen JETI Industriesin tehtaalla Kiinassa pitkälti suomalaisista materiaaleista. Teemu Hiltusen kotialbumi

Auton suunnittelu on kokonaan kotimaisissa käsissä, ja muutenkin sen kotimaisuusaste huikentelee 80 prosentin korvilla. Tehdas Kiinassa tarjosi tilat, välineet ja työvoimaa, heistäkin osa suomalaisia.

Materiaalit ovat pitkälti täkäläisiä.

– Esimerkiksi vanerit tulevat Suomesta. Kiinasta ei saa kuin jotain bambuvaneria, se ei kestä meidän säätä. Suomalainen teräs on kiinalaista parempaa, ja moottorikin on Suomesta, listaa Teemu Hiltunen.

Uuden kirjastoauton sisätilat ovat valoisat ja hyllyt ajateltu perinteistä poikkeaviksi. Jouni Koutonen / Yle

Sisätiloissa on vanhoista kirjastoautoista poikkeavia ratkaisuja. Takaosaa hallitsee hyllyjen ohella kaukalot, joten lastenkin on helppo selailla kuvakirjoja ja sarjakuvalehtiä. Niiaavaan autoon pääsee helposti myös pyörätuolilla.

Räätälöinti kesken kokoonpanon venytti aikataulua

Alun perin auton piti saapua Kiinasta Turkuun jo joulukuussa. Aikataulu venyi, ei kuitenkaan koronaviruksen takia.

Piirustuksiin tehtiin muutoksia sitä mukaa, kun uusia ideoita syntyi ja tarpeita havaittiin.

Erikoiskirjastovirkailija Teemu Hiltunen kehuu Niko Anderssonin olleen hyvin joustava räätälöitäessä autoa kirjastoväen mieleiseksi.

– Tämä on täysin uudenlainen projekti. Autoa muokattiin vielä matkan varrella. Tilat ovat vähän erilaiset kuin dieselautoissa, ja suunnitelmia on laitettu uusiksi.

Tavallisen linja-auton takaluukusta löytyisi dieselmoottori, naurahtaa Niko Andersson sähkötekniikkaa tutkiessaan. Autossa on 250 kilowatin kestomagneettimoottori, ja se mahtuu piiloon auton lattian alle.. Jouni Koutonen / Yle

Lopulta auto pääsi matkaan koronaepidemian jo puhjettua Kiinassa. Kun epidemian ensimerkit koettiin Suomessa, oli auto matkalla Suezin kanavassa.

Turun satamaan sähkökirjastoauto saapui varhain maanantaiaamuna Saksasta. Pandemiaksi kasvanut koronakriisi ei estänyt rahtiliikenteen kulkua.

Sähköauton mittaristo on tietenkin täysin sähköinen. Jouni Koutonen / Yle

Kulunut viikko on mennyt auton tullauksessa ja katsastuksessa. Puuhaa on riittänyt kuntoonlaitossa ja purkaessa takaosassa lastina olleita latausasemia, vaihtorenkaita ja muita tarvikkeita.

Latausasema tulee Turun kirjastoautojen talleille Amiraalistonkadulle. Auton toimintasäde on 90 kilometriä yhdellä latauksella.

Sähköauto dieseliä edullisemmin

Mintunhohtoinen kori tulee saamaan prosenttiperiaatteen mukaisesti paikallisten taiteilijoiden silauksen pintaansa. Yleisön valitsema nimikin autolla on, mutta se paljastetaan vasta tuonnempana.

Sähköauto on luonnollisesti hiljainen, joten meteliä täytyy tuottaa kaiuttimilla. Teemu Hiltunen oli haaveillut, että se voitaisiin laittaa kuulostamaan vaikka avaruussukkulalta, mutta se ei käy.

– Sähköauton hyöty, ja samalla haitta on äänettömyys. Jalankulkijat eivät sitä hiljaisessa vauhdissa kuule, ja säädösten mukaan alle 20 kilometrin tuntinopeudessa siitä täytyy kuulua moottorimainen ääni, sanoo Niko Andersson.

Teemu Hiltunen voi viimein huokaista helpotuksesta auton saavuttua Turkuun. Jouni Koutonen / Yle

Tällä hetkellä kirjastoautot pysyvät talleissaan koronatilanteen takia, tunnelma kun olisi vielä tiiviimpi kuin tavallisessa kirjastossa.

Sähkökirjastoauton piti aloittaa liikennöinti loppukevään aikana, nyt aikataulu on poikkeustilan takia avoinna.

Pitkään palvellut punainen bussi, Kirjastoauto 1 pääsee viettämään ansaittuja eläkepäiviä. Ennen liikennöinnin joutumista koronatauolle se ehti hajota kolmeen otteeseen pelkästään maaliskuun aikana.

– Se toi neljän tonnin laskun vielä viime metreillään. Nyt on aika kypsä, kaikki on loksahtanut paikalleen, huokaisee Hiltunen.

Teemu Hiltunen on tottunut korjailemaan vanhaa autoa. Monen muun ammatin ohella hän on valmistunut ajoneuvomekaanikoksi.

Uusi sähkökirjastoauto korvaa 23 vuotta palvelleen punaisen bussin, joka on viime aikoina vikaantunut taajaan. Teemu Hiltusen kotialbumi

Uuden sähkökäyttöisen kirjastoauton hankintahinta on vajaat 400 000 euroa.

– Helsinki on juuri hankkimassa uutta kirjastoautoa, ja uusi dieselauto maksaa 450 000 euroa. Sähköauto saadaan edullisemmin, sanoo Hiltunen.

Helsingin kirjastonjohtaja Mari Luolamaan mukaan pääkaupunkiin hankittava uusi auto valmistetaan Suomessa ja se tulee käyttämään biodieseliä, kun se on mahdollista.

Saksalaiset hakivat mallia Turun hankkeesta

Kiinnostus sähkökäyttöisiä kirjastoautoja kohtaan on virinnyt muuallakin maailmassa.

Yhteydenottoja on tullut Teemu Hiltuselle niin Norjasta, Venäjältä kuin Virostakin. Ruotsissa Göteborgiin on valmistumassa kaksikin autoa Volvon ja suomalaisen Kiitokorin yhteistyönä. Ensimmäisen on tarkoitus tulla liikenteeseen loppukesällä.

Hannoverin viimesyksyisillä kirjastoautopäivillä turkulaisprojekti herätti suurta mielenkiintoa.

Saksalaisvieraat kyselivät ahkerasti Jyri Wuoristolta ja Teemu Hiltuselta Turun kirjastoautojen toiminnasta. Jouni Koutonen / Yle

Maaliskuun alkupuolella Turussa ehtikin käydä saksalaisvieraita ennen koronaviruksen aiheuttamia matkustusrajoituksia.

Schleswig-Holsteinin kirjastopalveluista vastaava johtaja Oke Simons kertoo, että alueella liikennöi 13 kirjasto-autoa pääasiassa haja-asutusalueilla.

– Haluamme tehdä jotain ilmaston hyväksi, mutta emme ole vielä varmoja, onko tämä oikea tapa. On mielenkiintoista nähdä, kuinka sähkökirjastoauto toimii tällaisella alueella Pohjois-Saksassa, sanoo Simons.

Pohjois-Saksassa halutaan kerätä kokemuksia sähköisten kirjastoautojen toimivuudesta haja-asutusalueilla, kertoo Oke Simons Jouni Koutonen / Yle

Haja-asutusalueilla sähköauton toimintasäde ja latauksen järjestäminen pysähdyspaikoilla asettaa omat haasteensa. Oke Simons huomauttaa kuitenkin akkuteknologian kehittyvän koko ajan.

– En tiedä, milloin voisimme aloittaa liikennöinnin sähkökirjastoautolla. Toivon kuitenkin sen alkavan jo kolmen vuoden sisällä, jotta näemme, toimiiko se. Ehkä vaihdamme sitten loput 12 bussia sähköisiksi seuraavan 10–20 vuoden kuluessa, visioi Simons.

Suomen ensimmäinen kirjastoauto, Vanha Ykkönen aloitti liikennöinnin Turussa vuonna 1961. Se on edelleen kirjastoautotallilla, joskin melko ränsistyneessä kunnossa. Jouni Koutonen / Yle

