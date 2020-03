Euroopan ravintolabisnestä odottaa kova isku – Ravintoloitsija arvioi, että Belgiassa jopa neljännes yrityksistä voi mennä nurin

Belgian lähes 50 000 ravintolaa, kahvilaa ja baaria tekohengittävät valtion tuilla. Osa yrityksistä on kokonaan kiinni, toiset ovat aloittaneet take away -bisneksen.

LONTOO Belgian ravintolat ja baarit ovat olleet kiinni nyt kaksi viikkoa. Erityisesti Bryssel on tunnettu ravintolamaailmastaan. Se tarjoaa jokaiselle jotakin, ja ulkona syöminen kuuluu vahvasti maan sosiaaliseen kulttuuriin.

Ulkona tavataan ystäviä, perhettä ja tehdään bisnestä. Koronavirusepidemiasta johtuva sosiaalinen eristäytyminen ja ulkonaliikkumisrajoitteet iskevät lujaa juuri ravintola-alalle, sillä monet alan yritykset ovat pieniä perheravintoloita.

Flanderin ravintoloitsijoita Limburgin alueella edustava Ludo Geurden kuvailee tilannetta kamalaksi ja pahimmaksi koskaan.

Ludo Geurdenin omistama hotelli-ravintola Mardaga on muiden tavoin kiinni ainakin toukokuun puoliväliin saakka. Yle

Geurden omistaa 111 vuotta vanhan hotelli-ravintolan, joka tähän asti on ollut auki aina, myös sota-ajat. Yrityksen tuloista puolet tulee vuosittain kansainväliseen esteratsastuskilpailuun osallistuvilta asiakkailta. Nyt kaikki on peruttu.

Kaikki Belgian ravintolat, kahvilat ja baarit ovat hallituksen määräyksestä nyt kiinni ainakin toukokuun puoliväliin asti. Ravintoloita maassa on lähes 34 000, kahviloita ja baareja 14 500.

Sulkemismääräyksen jälkeen Belgian hallitus riensi avuksi tarjoamalla jokaiselle yrittäjälle 4 000 euron kuukausittaisen könttäsumman, ja työntekijät on ohjattu työttömyyskassaan. Pankit ovat luvanneet siirtää yritysten maksuja ainakin syyskuun loppuun. Silti edessä on vaikeat ajat.

– Joka viides, ehkä peräti neljännes ravintolayrittäjistä menee nurin, Geurden sanoo.

Jos Geurdenin arvio pitää paikkansa, ravintola-alalla menee nurin yrityksiä (siirryt toiseen palveluun) saman verran kuin Belgiassa keskimäärin kaikilla aloilla yhteensä vuodessa.

Ravintola-ala on aina herkkä suhdanteille. Edellisen kerran alaa koeteltiin toden teolla eurokriisivuosina.

Chez Bichonin omistajat Yannick Cyngiser ja Andrea Bicha muuttivat ravintolansa nopeasti noutopalveluravintolaksi. Mukaan saa muun muassa hampurilaisia. Rikhard Husu / Yle

Maltti on valttia ja kekseliäisyys palkitaan

Andrea Bicha pitää pientä Chez Bichon -ravintolaa Brysselissä. Hän on muuttanut ravintolansa take away -paikaksi. Noutoruokaa saa myydä ja vanha asiakaskunta on ollut suurin tukija. Tieto noutoruoan tarjoajista leviää tietysti sosiaalisessa mediassa.

– Saamme paljon tsemppipostia, ja asiakkaat soittavat tänne. Hyvä on tietysti se, että moni käyttää nyt noutopalveluamme.

Bichan mielestä ravintolat olisi pitänyt sulkea jo heti silloin, kun tilanne alkoi mennä pahaksi Italiassa ja Espanjassa.

Flanderin ravintoloitsijaliitossa arvioidaan, että alan toiminnan käynnistäminen koronaa edeltävään normaalivauhtiin vie kuukaudesta kahteen. Tällä hetkellä toiveet ovat kesä–heinäkuussa.

Brysselin Grand Place on kaupungin sydän ja normaalisti tungokseen asti täynnä turisteja. Stephanie Lecocq / EPA

Geurden pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että EU-maat pystyisivät tekemään asiassa yhtenäisiä ja yhtäaikaisia päätöksiä. Hänen hotelli-ravintolansa sijaitsee Belgian Limburgissa aivan Saksan ja Hollannin rajojen tuntumassa.

– Tuntuisi oudolta, että Maastrichtissa Hollannin puolella biletettäisiin ja meillä oltaisiin kiinni.

Ravintolasulut leviävät koronan edetessä

Viime maanantain ja tiistain välisenä yönä ravintolat ja pubit sulkeutuivat Britanniassakin. Mantereella alkanut trendi jatkui Lontoossa. Ravintolat ovat kiinni, mutta jotkin tarjoavat noutoruokaa.

Pubien sulkeutuminen on ehkä suurempi kolaus, koska tuoppi tai lasillinen työpäivän jälkeen kuuluu brittien keskustelukulttuuriin. Nyt ei käydä töissä eikä tuopillisella päivittelemässä hallituksen politiikkaa ja puhaltamassa päivän stressejä ulos.

Etäsyömisestä ja -juomisesta on muokkautunut erilaisia versioita maasta riippuen. Jossain päin Eurooppaa perhe kohtaa illallisella Skypen välityksellä, toisaalla taas otetaan iltapäivän aperitiivit yhdessä Facebookissa tai WhatsAppissa.

Televisiokanavat ovat kaivaneet kokkausohjelmia arkistoistaan ja niitä pyöritetään nyt uudestaan ja uudestaan useassa maassa. Ruokakaupat ovat auki normaalisti ja tavaraa riittää, vaikka ajoittain jotkut tarvikkeet pääsevätkin hetkeksi loppumaan.

Lontoon Chelsean supermarket M&S ei ole täynnä, mutta asiakasmäärää sisällä rajoitetaan. Jonolle ulkona kertyy mittaa, kun ihmiset kunnioittavat turvaväliä. Susanna Turunen / Yle

Suurin harmi kuluttajalle on jonottaminen kauppaan, koska yhtäaikainen henkilömäärä sisällä on rajattu. Jonotkin saattavat tuntua loputtoman pitkiltä, koska on pidettävä kahden metrin turvaväli.

Tilanne vaatii kaikilta pitkää pinnaa ja sopeutumista.