Lapissa ensimmäisiä Ruotsista saatuja koronatartuntoja – Infektioylilääkäri Markku Broas ehdottaa: työmatkaliikenne rajan yli pitäisi keskeyttää

Lapissa epäillään, että koronavirustartuntoja on alkanut siirtyä Ruotsista Suomeen.

Lapin koronatartuntojen määrä on yli kaksinkertaistunut kolmen viime päivän aikana eikä kaikkia tartuntaketjuja ole enää pystytty selvittämään. Tartuntoja on koko Suomen tilanteeseen (siirryt toiseen palveluun) nähden edelleen suhteellisen vähän.

Osan viime päivien tartunnoista epäillään liittyvän työmatkaliikenteeseen. Lapin keskussairaalan infektiolääkärin Markku Broasin mukaan tästä on saatu selviä viitteitä.

– Meillä on kuluneen viikon aikana selkeästi tullut useita tilanteita, jossa on vahva epäily, että tartunta liittyy Ruotsiin.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsin Norbottenin koronatartuntojen määrä on noin kaksinkertainen Suomen Lapin koronatartuntoihin verrattuna.

Markku Broas Yle

Toisin kuin muilla rajoilla, Länsi-Lapissa työmatkaliikenne ja perheiden elämä kahdessa maassa on saanut jatkua kuten ennenkin, vaikka perusteeton liikenne onkin lopetettu. Muut Suomen rajat on suljettu ja pendelöinti Viron ja Suomen välillä on keskeytetty.

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella on lauantaihin mennessä todettu yhteensä 19 koronavirustartuntaa. Näistä 13 on Lapin sairaanhoitopiirissä ja kuusi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiirissä.

Työmatkaliikenne lisää epidemian riskiä

Tuhannen ihmisen edestakainen kulkeminen päivittäin on Broasin mukaan selkeä riski Lapin kannalta.

– Kyllä se on merkittävä riski, kun noin paljon ihmisiä liikkuu rajan yli päivittäin. Tartunnat voivat tulla Ruotsin puolelta ja aiheuttaa täällä Suomen puolella lisätartuntoja ja epidemian riskiä. Toki yhtä lailla se voi olla myös toisin päin.

Broas nostaa esiin Suomen ja Viron välisen työmatkaliikenteen, joka estettiin 22. maaliskuuta.

– Minun mielestäni länsirajan suhteen pitäisi tehdä samantyyppinen linjaus, sanoo Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas.

Lapissa rajan voi tavallisesti ylittää missä haluaa. Koronaviruksen takia nyt Ruotsiin saa kulkea vain näillä rajanylityspaikoilla. Seppo Suvela, Hilppa Hyrkäs / Yle

Sisäministeri Ohisalo: Keskustelemme tästä viikonloppuna

Lapin rajan tilannetta on seurattu myös sisäministeriössä. EU:n sisärajojen liikenteen jatkamisesta tai keskeyttämisestä päättää hallitus.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo, että asiaa on seurattu. Lapin Ruotsi-yhteys on ollut tiivis ja välttämättömän liikkumisen mahdollisuudesta on tähän asti haluttu pitää kiinni.

– Ruotsin rajalla kyseessä on luonnollinen työssäkäyntialue, jossa perheitä ja työpaikkoja on siinä rajan molemmin puolin lähekkäin. maan raja ei yleensä haittaa arkea. Viron osalta on ollut pidempi pendelöinti.

Lapin rajavartioston mukaan rajaliikenne Ruotsiin ja Norjaan on vähentynyt virallisilla rajanylityspaikoilla jopa 90 prosenttia. Esimerkiksi torstaina 26.3. Ruotsin rajanylityspaikoilla oli noin 7000 ylitystä ja Norjaan oli 1093 ylitystä.

Rajavartioston arvion mukaan Ruotsin ja Suomen välillä kulkee töissä joka päivä noin 1000 henkilöä eli työmatkalaisten rajanylityksiä päivittäin on noin 2000.

Ohisalon mukaan Ruotsin rajan tilanteesta halutaan kaikki informaatio. Ministeri odottaa, että kuulee viikonloppuna terveysviranomaisten tuoreet arviot.

Sisäministeri Maria Ohisalo sanoo hallituksen päättävän pian, pidetäänkö sisärajat yhä kiinni. Ohisalo kuvattiin Ylen erikoislähetyksen studiossa 23.3.20. Petteri Sopanen / Yle

– Tottakai asia on meillä asialistalla sen takia, että meidän on pian ilmoitettava eduskunnalle, mitä rajoituksia mahdollisesti tullaan jatkamaan. EU:n sisärajoista hallitus voi päättää itse. Tämän osalta tullaan kyllä tämänkin viikonlopun aikana käymään keskusteluja yhdessä, Ohisalo sanoo.

Suomi sulki rajansa 19. maaliskuuta ja sen jälkeen kaikki perusteeton liikkuminen rajan yli on estetty myös Schengen-alueen sisärajoilla Ruotsiin ja Norjaan.

Infektiolääkäri toivoo lisää informaatiota THL:ltä

Broas haluaisi enemmän tietoa koronan mallinnoksista terveysviranomaisilta. Broasin mukaan vasta aivan viime päivinä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on lähettänyt mallinnoksiaan koronaepidemiasta sairaaloille. Siihen asti lääkäri sanoo lukeneensa niistä mediasta.

Infektioylikääkäri haluaisi tietää THL:n selvityksistä paljon enemmän kuin nyt: Sairaala haluaisi mallinnoksia ja ennusteita, miten epidemia etenee eri skenaarioissa ja mihin ne perustuvat. Entä miten epidemia kohtelee eri ikäistä väestöä? Kuinka moni sairastuu, kuinka suuri osuus joutuu sairaalaan ja edelleen teholle?

– Tämän tyyppistä tarvetta meillä kaikissa sairaanhoitopiireissä on, Broas sanoo.

Lue myös:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta Lapissa: Lapissa jo 19 koronatartuntaa, Kemissä kahdeksasluokkalainen koululainen sai tartunnan

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Lapissa ensimmäisiä Ruotsista saatuja koronatartuntoja, koronavirusta nyt koko maassa, Suomessa 31 tehohoidossa ja 9 kuollutta

28.3.20: korjattu tekstin muotoilua viimeisen väliotsikon jälkeen. Ei kuten ensin luki tietoa koronasta vaan koronan mallinnoksista.