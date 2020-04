Tuhansien nuorten kesätyöt peruttu – Viveka Tiitolan, 22, unelma romahti viikossa: "Olin jo miltei toinen jalka Helsingissä"

– Olisin varmaan jo autossa istumassa, jos pyydettäisiin töihin. Minulla on korkea työmoraali, sanoo Viveka Tiitola.

– Olisin varmaan jo autossa istumassa, jos pyydettäisiin töihin. Minulla on korkea työmoraali, sanoo Viveka Tiitola. Antro Valo / Yle

Pelkästään kaupan alalla useita tuhansia kesätyöpaikkoja on jo peruttu.

Tulevaisuus näytti valoisalta. 22-vuotias Viveka Tiitola oli juuri valmistunut liiketalouden tradenomiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ja työskenteli siellä määräaikaisena viestintäassistenttina.

Helmikuun lopussa nämä työt päättyivät sopimuksen mukaisesti. Tiitola sai kuitenkin töitä vanhalta työnantajaltaan vaateliikkeestä ja lisäksi luvassa oli ryhmäliikuntatuntien ohjausta. Hänen unelmansa oli yhä viestintäpuolella, ja hän oli hakenut alan työpaikkoja Helsingistä edeten työhaastatteluihin asti.

– Olin jo miltei toinen jalka Helsingissä. Olin luottavaisin mielin ja katselin asuntoja pääkaupunkiseudulta.

Sitten Suomeen tuli korona ja kaikki muuttui viikossa.

Sähköposti täyttyi viesteistä, joissa kerrottiin rekrytointien keskeytymisestä. Ryhmäliikuntatuntien vetämiset peruuntuivat. Lopulta tuli tieto, ettei työtä ole enää tarjolla vaateliikkeessäkään.

Viveka Tiitola oli työtön työnhakija ensimmäistä kertaa elämässään.

– Se oli musertavaa ja tuli minulle täytenä yllätyksenä.

Moni nuori jakaa nyt saman kohtalon, kun kesätöitä hakevat sekä opiskelijat että valmistuneet.

Kaupan liiton ekonomisti Bate Ismailin mukaan pelkästään kaupan alalla on Suomessa vuosittain töissä noin 25 000 kesätyöntekijää, mutta nyt koronan takia on keskeytetty useiden tuhansien kesätyöntekijöiden rekrytointi.

– Mahdollisesti jopa puolet kesätyöpaikoista on vaarassa, koska erikoiskauppa on lähes täysin pysähtynyt, Ismail kertoo.

Kesätyöhakuja keskeytetty: "Tilanne todella harmillinen"

Yle kysyi yhdeltätoista nuoria paljon työllistävältä yritykseltä sähköpostitse, ovatko ne joutuneet keskeyttämään kesätyöntekijöidensä rekrytointeja. Yhdeksän yritystä vastasi.

HOK-Elannossa kesätyöntekijöiden rekrytointi on keskeytetty, jotta vakituisella henkilöstöllä on varmasti töitä myös kesäkauden aikana.

– Olimme jo tehneet useita satoja kesätyösopimuksia ja näitä sopimuksia emme ole peruuttaneet. On mahdollista, että kesätyön suorittamispaikka vaihtuu alkuperäisistä suunnitelmista, kun myymälöiden työvoimatarpeet selviävät, kertoo HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Levänen.

Hakemuksia tuli yhteensä 7 500 ja kesätyöpaikka ehdittiin sopia jo noin 500 hakijan kanssa ennen rekrytoinnin keskeyttämistä.

Henkilöstövuokrausfirma Baronan toimitusjohtajan Minna Vanhala-Harmasen mukaanteollisuus sekä rakennus- ja logistiikkapuoli vetävät yhä. Sen sijaan ravintola- ja hotellialalla sekä erikoistavarakaupassa kesätyöhakuja on keskeytetty.

– Pyrimme selvittämään kesätyövaihtoehtoja muun muassa maataloudesta ja sosiaali- ja terveyspuolelta siltä osin kuin se henkilöiden soveltuvuuden osalta on mahdollista. Alustavaa kiinnostusta on löytynyt myös näihin tehtäviin.

Nämä työt ovat esimerkiksi taimien istuttamista, vanhusten hoitamista, ruokahuoltoa sekä desinfiointia.

Vanhala-Harmanen kuitenkin sanoo, että työnkuvan pitää vastata koulutusta.

Gigantti: Pääkaupunkiseudun kesätyörekrytointeja peruttu

Gigantin henkilöstöjohtajan Tomi Sohlmanin mukaan Gigantti on joutunut perumaan työpaikkoja pääkaupunkiseudun liikkeissä kevään ja kesän osalta. Kaikkiaan kesätyöhakemuksia pääkaupunkiseudulle tuli 500. Sohlmanin mukaan kesätöihin hakeneille on ilmoitettu kesätöiden peruuntumisista.

– Ehdimme jo palkata joitakin kesätyöntekijöitä ennen tämän poikkeuksellisen tilanteen alkamista. Nämä työntekijät ovat jo aloittaneet meillä.

Tokmannista kerrotaan, että osa kesätyöntekijöiden rekrytoinneista päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan, kunnes koronatilanne hellittää. Jo tehdyt sopimukset pysyvät valtaosin voimassa.

Myös IKEA Suomen joidenkin kesätyöntekijöiden osalta on sovittu työsuhteiden alkamisajankohdan siirtämisestä myöhäisempään ajankohtaan. Tämä koskee esimerkiksi IKEA-ravintoloiden kesätyöntekijöitä.

Kaikkien suurten työnantajien kesätyörekrytointeihin korona ei vaikuta.

Lidl Suomen henkilöstöpäällikkö Sanna Rainio kertoo, että kesärekrytoinnit eivät ole keskeytyneet ja kesätyöt alkavat sovitusti. Vaateliike H&M:ssä kesäkauden rekrytoinnit on jo saatu päätökseen. Hakijoille on ilmoitettu ja kausityöntekijät on jo valittu.

Broman Groupista kerrotaan, että kesätyöntekijöiden rekrytointeja jatketaan. Yritykseen kuuluu muun muassa Motonet.

Myös Keskolta arvioidaan, ettei kauppojen ja logistiikan kesätyöpaikkoja ole peruttu kovin paljon. Uusia kesätyöpaikkoja voi Keskon mukaan tulla hakuun vielä kevään loppuvaiheessakin.

Onni onnettomuudessa

Viveka Tiitola joutui rekisteröitymään TE-toimiston sivuilla työttömäksi työnhakijaksi maaliskuussa. Se tapahtui hänelle ensimmäistä kertaa ja oli kova pala.

– Minua ahdisti. Tunsin häpeää, riittämättömyyttä ja epäonnistumisen tunteita.

Tiitola on kuitenkin iloinen siitä, että sai kuulla ajoissa rekrytointien keskeytymisistä eikä ehtinyt muuttaa pääkaupunkiseudulle.

– Lähipiirissäni on ollut todella ikäviä tapauksia. Samana päivänä, kun on tehty muuttoa Helsinkiin ja 11 kuukauden vuokrasopimus on jo tehtynä, luvatut työt ovat peruuntuneet. Kaverit ehtivät muuttaa kalliisiin vuokra-asuntoihin.

Viveka Tiitola on opiskellut avoimessa yliopistossa, mutta myös päivittänyt englanninkielistä ansioluetteloaan. Antro Valo / Yle

Ota muuta työtä vastaan

Kaakkois-Suomen työ-ja elinkeinotoimiston Nuorisotakuun koordinaattori Tuula Hautala-Pirainen sanoo, että jos jollakin alalla on töitä tarjolla, se kannattaa ottaa vastaan.

– Työnantajat eivät ole tahallaan pahansuopia, eikä tämä ole kenenkään oma vika. Moni nuori on aloittanut itsenäisen elämän ja silloin rahantulo on tärkeää.

Hautala-Piirainen sanoo, että myös Kaakkois-Suomessa joitakin kesätyöpaikkoja on peruuntunut. Erityisesti lomautukset näkyvät nyt maaliskuussa ravintolapuolella.

Hautala-Piirainen uskoo, että työttömyysluvut luultavasti synkkenevät vielä.

– Se näkyy siinä vaiheessa, kun valmistutaan oppilaitoksista.

Tilanne huolestuttaa nuoria

Viveka Tiitola on keskustellut kavereidensa kanssa ja vallitseva koronatilanne huolestuttaa. Hän kertoo, ettei uskalla nyt suunnitella tulevaa.

– Epätietoisuus on eniten läsnä. Minulla on kavereita, jotka juuri valmistuivat ammattikorkeakoulusta. On ikävää, että matto vedetään jalkojen alta.

Tiitola päätti kuitenkin aloittaa maaliskuussa viestintä- ja kauppatieteen opinnot Vaasan avoimessa yliopistossa.

– Ajattelin, että jotain kehittävää tekemistä on nyt saatava päiviin. Olen miettinyt yliopistoon hakemista yhteishaussa.

Tiitolalla on lisäksi blogi ja Instagram-tili, joissa hänellä on kaupallista yhteistyötä. Siksi hän on suunnitellut kevytyrittäjäksi ryhtymistä.

Viveka Tiitola on huomannut, että säännöllisen päivärytmin säilyttäminen auttaa jaksamaan arjessa. Hän lenkkeilee, treenaa kotona ja syö terveellisesti. Antro Valo / Yle

Rima on laskenut unelmien suhteen hetkeksi

Tiitola ei osaa sanoa, mitä hän ajattelee työnhausta, jos tilanne vielä pitkään jatkuu. Hän on myös miettinyt, laittaisiko viestiä entiselle Prisman pomolleen.

–Olisin valmis ottamaan myös työtä, joka ei ole prioriteetti numero yksi. Jännästi sitä huomaa, että omat unelmat, mitä olen tavoitellut, tulevat pikkuisen alas.

Kun Tiitola on jutellut perheensä kanssa, hän on kuitenkin tullut toisiin ajatuksiin. Tiitolalla on säästöjä. Hän saa vielä palkan entisiltä työnantajiltaan, eikä hänen ole tarvinnut hakea työttömyystukia.

– Toivon, että pääkaupunkiseudun viestintäpaikat alkavat osaltani vetää.

Voit keskustella aiheesta 3.4. kello 23 asti.

Lue myös:

Tuoreimmat koronavirusuutiset Kymenlaaksosta

Uusimmat tiedot koronaviruksen tilanteesta Suomessa

Keskeytyneet harjoittelut viivästyttävät korkeakouluopiskelijoiden valmistumista – Tiia Suikkanen valmistuu insinööriksi etäkurssien avulla

Lomautettu Laura ja tuhannet muut aiemmin hyvin toimeen tulleet ovat aivan uudessa tilanteessa: “Suurin pelko on, riittävätkö rahat ruokaan”

"Miten selviän kotona ajatusteni kanssa?" kysyy Emma Vironen, 22 – kaksi nuorta kertoo poikkeusoloista, kun oma elämä muistuttaa karanteenia jo valmiiksi

Työttömyys voi räjähtää käsiin koronan takia – TEMin tutkimusjohtaja: Vuositasolla jopa 70 000 työtöntä lisää