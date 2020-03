Kaksi kuukautta eristettynä olleeseen Wuhaniin pääsee taas – Elämä on käynnistymässä koronaepidemian syntypaikassa

Kiinan viranomaiset sallivat ihmisten matkustamisen Wuhaniin, joka on ollut täysin eristettynä tammikuun 23. päivästä lähtien. Koko maailman sekoittaneen koronavirusepidemian katsotaan saaneen alkunsa Wuhanista.

Wuhanissa on 11 miljoonaa asukasta, joista tuhannet olivat poissa kaupungista, kun eristysmääräys tuli. Kaupunkiin menevät junat ovatkin olleet loppuunmyytyjä jo useita päiviä sitten.

Kiinan tiedotusvälineet kertovat liikuttavia tarinoita perheenjäsenistä, jotka eivät ole tavanneet toisiaan kymmeneen kuukauteen. Kun he viimein pääsivät kohtaamaan toisensa, monet välttelivät vieläkin lähikontaktia, koska koronavaara ei vieläkään ole kokonaan ohi.

Rautatieasemalla kaupunkiin tulijat tarkastettiin vielä kerran taudin varalta. Käytännössä kaikilla oli yllään suojavarusteet.

Elämä käynnistyy pikkuhiljaa

Wuhanin metro on nyt osittain avattu. Wuhan on silti yhä aavekaupunki. Suurin osa kaupoista on yhä kiinni. Osa kauppakeskuksista avataan ensi viikolla.

Bussilinjat ovat käynnistyneet ja pankit avanneet ovensa.

Wuhanin metron työntekijä kantaa ohjekylttiä. Metro avattiin 28.3. kahden kuukauden sulun jälkeen. YFC/EPA

Kaupungista ei edelleenkään päästetä ihmisiä ulos. Tämä sääntö on voimassa huhtikuun 8. päivään saakka.

Wuhanissa sairastui COVID-19-tautiin yli 50 000 ihmistä. Sairaaloissa on yhä 2 500 potilasta, joista noin 900 on luetteloitu "vakaviksi tapauksiksi".

Kiinan julkaisemien virallisten lukujen mukaan koko Wuhania ympäröivässä Hubein maakunnassa on löydetty vähemmän kuin 20 uutta koronavirustapausta viimeisten kahden viikon aikana.

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Koronavirusta nyt koko maassa, Suomessa 31 tehohoidossa ja 9 kuollutta, ravintolat kiinni aikaisintaan maanantaina

Kiinan ilmastopäästöt romahtivat ennennäkemättömällä tavalla, kun koronavirus pysäytti tehtaat – Analyytikko: "En muista mitään vastaavaa"

Tutkijat povaavat koronavirukseen sairastuvan Wuhanissa jopa 190 000 ihmistä, Kiina keskeyttää ryhmämatkat ulkomaille

Epidemiatutkijat varoittavat: Tuntematon virus tartuttanut Kiinassa mahdollisesti liki 1 700

Lähteet: AFP, Reuters