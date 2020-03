Herätys: Koronavirus syö seurakuntien verotuloista miljoonia, Trump ei haluakaan New Yorkia karanteeniin, käsiasekauppa ampaisi ennätykseen Yhdysvalloissa

Massalomautukset syövät seurakuntien verotuloista kymmeniä miljoonia euroja

Koronaviruksen aiheuttamat suuret lomautukset kiristävät seurakuntien taloutta jo huhti–toukokuussa. Lomautukset pienentävät kirkollisverokertymää arviolta 40–50 miljoonaa euroa tämän vuoden aikana. Se on noin viisi prosenttia seurakuntien verotuloista.

Trump ei haluakaan New Yorkia karanteeniin

Trump väläytti aiemmin mahdollisuutta määrätä New Yorkin osavaltio viikon tai kahden karanteeniin. Yuri Gripas / EPA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on perunut puheitaan New Yorkin osavaltion määräämisestä karanteeniin. Hän kertoo keskustelleensa aiheesta terveysviranomaisten kanssa ja tulleensa siihen tulokseen, ettei karanteenitoimiin ole nyt aihetta. Trumpin tviitin ja muut uusimmat uutiset koronaviruksesta voit lukea tästä koosteartikkelista.

Käsiaseiden kauppa käy Yhdysvalloissa kuumana, ihmiset varautuvat ryöstelyyn

Asekouluttaja Rick Ectorin ampumarata on nyt suljettu. Rick Ector / Rick's Firearm Academy of Detroit

Yhdysvalloissa on viime viikkoina myyty ennätystahtiin aseita ja ammuksia. Esimerkiksi Detroitissa myynti on kasvanut nelin- tai jopa kymmenkertaiseksi. Koronapandemia on säikäyttänyt amerikkalaisia ajattelemaan, miten torjutaan rikollisuutta, jos tauti kaataa lainvalvojia kiihtyvään tahtiin. Pandemia syö poliisivoimien toimintakykyä, ja Detroitin poliisi on jo ilmoittanut vähentävänsä pikkurikollisten pidätyksiä.

Päästöt laskevat nyt rytinällä – tarjolla pelottava oppitunti tulevaisuudesta

Ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkisen mukaan Koronavirus kertoo, miten asiat luultavasti menevät, kun joku ilmastonmuutoksen seurausilmiö konkretisoituu. Toni Määttä / Yle

Ilmastopäästöt ovat pienentyneet koronaviruskriisin takia. Ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkisen mukaan tilannetarjoaa pelottavan oppitunnin suhteessa ilmastonmuutokseen. Suomessa julistettu poikkeustila ja valmiuslain käyttöönotto ovat Hukkisen mukaan esimakua siitä, mitä tapahtuu, kun ilmastonmuutoksen uhkakuvat alkavat käydä toteen.

– Koronavirus kertoo, miten asiat tulevat luultavasti menemään, kun joku ilmastonmuutoksen seurausilmiö konkretisoituu.

Poutaa, aurinkoa ja hippunen lunta

Yle

Päivää vietetään suurelta osin poutaisessa ja aurinkoisessakin säässä. Maan keskivaiheilla ja Lapissa voi tulla paikoin heikkoja lumikuuroja. Lämpötila kohoaa päivällä etelässä plussan puolelle.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.