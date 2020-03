Hollanti tiukensi rajoituksia rantojen ruuhkauduttua, Valko-Venäjän ratkaisuna sauna ja vodka – Euroopassa erilaisia tapoja hallita koronatilannetta

Suomessa on herättänyt keskustelua Ruotsin koronatoimien linja, jossa ravintolat pidetään auki ja kieltojen sijaan käytetään suosituksia koronaepidemian hillitsemisessä. Toinen ääripää on Espanja, koko maan talous on pysäytetty kahdeksi viikoksi vakavan koronatilanteen takia.

Yle listasi neljä esimerkkiä erilaisista ratkaisuista, joita pienemmät Euroopan maat ovat tehneet koronaepidemian rajoittamiseksi.

1. Alankomaat

Alankomaiden asettamat rajoitukset olivat aluksi löysempiä kuin esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa. Kaupat ovat saaneet pysyä auki. Alankomaissa pääministeri Mark Rutte sanoi julkisesti luottavansa uskovansa "hallittuun laumasuojaan".

Laumasuojan idea koronaviruksen tapauksessa on, että suuri osa ihmisistä saa viruksen ja sitä myötä väestössä syntyisi vastustuskykyä. Vain riskiryhmiin kuuluvat ihmiset eristetään. Ylen aiemmin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan ei kuitenkaan ole selvää, kuinka suuren osan väestöstä pitäisi sairastaa tauti, jotta laumasuoja syntyy.

Myöhemmin Rutte selvensi Spiegel-lehden artikkelin (siirryt toiseen palveluun) mukaan, ettei laumasuoja ole hallituksen varsinainen tavoite.

Viime maanantaina Alankomaat päätyi kuitenkin tiukentamaan rajoituksia sen jälkeen, kun ihmisiä hakeutui joukoittain viikonloppuna rannoille nauttimaan lämpimästä kevätsäästä. Hallitus kielsi kaikki julkiset kokoontumiset 6.4.–1.6.

Lisäksi kunnat voivat rajata yli kolmen hengen kokoontumisia julkisilla paikoilla sakon uhalla. Koulut, baarit, ravintolat ja kuntosalit on jo aiemmin määrätty suljettaviksi. Suosittuja viikottaisia maataloustuotemarkkinoita saa silti yhä järjestää. Tarvittaessa hallitus kiristää rajoituksia.

Alankomaissa on todettu tähän mennessä 9 762 vahvistettua koronavirustartuntaa ja 639 kuolemantapausta.

2. Sveitsi

Sveitsi on julistanut koronan takia poikkeustilan (siirryt toiseen palveluun), joka jatkuu 19. huhtikuuta saakka. Koulut, kahvilat, ravintolat, baarit ja ei-välttämättömät liikkeet on suljettu. Rajatarkastuksia naapurimaiden vastaisilla rajoilla on tiukennettu.

Muutoin Sveitsi harjoittaa "puolittaista eristämistä" (siirryt toiseen palveluun), jossa korostetaan kansalaisten omaa vastuuta toimien noudattamisesta.

Yli viiden hengen kokoontumiset on kielletty, mutta ulkona saa liikkua vapaasti, kunhan pitää riittävän välimatkan muihin ihmisiin. Ainakin Lausannen ja Geneven kaduilla on mediatietojen mukaan ollut silti hiljaista koronatilanteen aikana.

Sveitsiläislaulaja Amandine veti parvekekonsertin Lausannessa. Laurent Gillieron / EPA

Sveitsissä hallinto on hajautettu alueellisille hallintoalueille kantoneille. Perjantaina Sveitsin liittohallitus antoi alueviranomaisille valtaa sulkea tai rajoittaa talouden osa-alueita väliaikaisesti, jos se on tarpeen koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Sveitsissä yli 14 000 ihmisen on vahvistettu saaneen COVID-19-tartunnan ja reilut 260 ihmistä on kuollut tautiin.

3. Romania

Romaniassa on julistettu koronavirusepidemian takia poikkeustila. Ihmisten on käsketty pysyä kodeissaan lukuun ottamatta lääkärissä käyntiä, liikunnan harrastamista tai ruokaostoksia.

Armeija on auttanut valvomaan ulkonaliikkumiskieltoa.

Ruokalähetti käytti suojamaskia Bukarestissa. Robert Ghement / EPA

Romaniassa on todettu 1 452 vahvistettua koronatartuntaa ja 37 kuolemantapausta. Romanian sairaalat ovat olleet vaikeuksissa, kun niihin on tuotu hoidettavaksi kasvava määrä koronapotilaita. Monilla lääkäreillä on todettu koronatartunta.

Romanian terveysministeri Victor Costache erosi torstaina muttei kertonut erolleen syytä. Eron arvellaan liittyvän koronatilanteen hoitoon.

4. Valko-Venäjä

Valko-Venäjä vetää koronatoimissa täysin omaa linjaansa. Presidentti Aleksandr Lukashenko on vähätellyt koronaviruspandemiaa ja kutsunut sitä "psykoosiksi". Lukashenko on sanonut saunan ja vodkan olevan paras lääke taistelussa virusta vastaan.

Niinpä rajoitustoimia ei ole juurikaan tehty. Ravintolat ovat saaneet pysyä Valko-Venäjällä auki ja jääkiekkoliiga jatkua.

Moscow Times -lehti (siirryt toiseen palveluun) kertoo Lukashenkon kehottaneen maaseudun ihmisiä tekemään töitä pelloilla ja ajamaan traktoreitaan.

– Siellä traktori ja pelto parantavat kaikki, presidentti sanoi.

Virallisten tietojen mukaan Valko-Venäjällä on todettu 94 vahvistettua koronavirustartuntaa eikä yhtään kuolemantapausta.

Valko-Venäjällä myös jalkapallon peluu on saanut jatkua koronaviruksesta huolimatta. Tatyana Zenkovich / EPA

Juttua korjattu 29.3. kello 12.39: Alankomaissa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut yhteensä 639 ihmistä, ei 93. Lauantaina kerrottiin, että 93 ihmistä oli kuollut yhden vuorokauden aikana.

