Asuntolainahakemukset vähentyneet koronakriisin myötä jopa kolmanneksella ja kauppojen määrä laski paikoin yli 10 prosenttia, mutta asuntojen hinnat ennallaan

Irina Karppinen desinfioi kätensä ennen kuin astuu sisääntutustumaan myynnissä olevaan omakotitaloon Espoon Nuottaniemessä. Karppinen etsii uutta kotia yhdessä miehensä ja kaksivuotiaan tyttärensä kanssa.

Koronatilanne on saanut hänet kuitenkin epävarmaksi asuntokauppojen suhteen.

– Todennäköisesti suunnitelmamme menee jäihin ainakin toistaiseksi. Toisaalta, ehkä nyt voisi löytyä hieno koti alennusmyynnistä, Karppinen pohtii.

Tosin silloinkin pitäisi ensin saada nykyinen asunto kaupaksi, mikä aiheuttaa hänen mukaansa paineita tässä tilanteessa.

Asuntoa välittävä kiinteistövälitysyritys RE/MAX:in Sebastian Lindén ei ole huomannut koronakriisin vähentäneen asuntokauppaa pääkaupunkiseudulla.

– En ole pelästynyt tätä koronatilannetta. Kauppa käy omalta osaltani ihan kuin ennenkin, hän kertoo. Nuottaniemen asuntoakin on tällä viikolla käyty katsomassa jo kolme kertaa.

Toimintatapoja on Lindénin mukaan muutettu koronatilanteen vaatimalla tavalla. Käsidesiä on tarjolla näytöissä, onpa mukana jopa hengityssuojainkin.

– Kuvaan myymäni asunnot videolle ja esittelen niitä ostajakandidaateille puhelimen välityksellä. Asuntoja pystyy katselemaan myös virtuaalilasien avulla, hän kertoo.

Puolet kiinteistövälittäjistä kertoo kaupan hiipuneen

Koronakriisi on kuitenkin jättänyt jälkensä myös asuntokauppaan. Suomen Kiinteistövälittäjät ry:n (SKVL) koko maan kattavan tutkimuksen mukaan puolet Suomen kiinteistövälittäjistä kertoo asuntokauppojen hiipuneen edellisten kahden viikon aikana.

Lasku on kuitenkin ollut ennakoitua lievempää, liiton toimitusjohtaja Jussi Mannerberg arvioi. Viidennes kiinteistövälittäjistä kertoo kaupan laskeneen kymmenellä prosentilla ja vajaa kolmannes tätä enemmän. Puolet Suomen välittäjistä ei ole huomannut alalla laskua lainkaan.

– Aluksi oli shokkireaktio, että mitä nyt tapahtuu. Sen jälkeen homma on lähtenyt pyörimään varsin normaalisti. On löydetty menetelmiä, joilla pystytään esittelemään asuntoja ja on siirrytty osittain verkkoon. Kauppa käy taas yllättävän normaalisti, Mannerberg sanoo.

Hänen mukaansa on selvää, että koronavirus rokottaa markkinoita jonkin verran, kun esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvat myyjät päättävät siirtää asuntonsa myyntiä. Vastaavasti liikkumisrajoitukset vähentävät myyntiä Uudenmaan rajakunnissa.

–Asuminen on ihmisen perustarve, joka pitää tyydyttää, oli tilanne mikä tahansa. Jos nyt tulee hiljainen hetki, kiihtyy kauppa sitten taas tämän kriisin jälkeen, Mannerberg sanoo.

Asuntolainoja haetaan nyt selvästi vähemmän

Koronakriisi näkyy myös asuntolainamarkkinoilla. Useat pankit raportoivat, että niiden vastaanottamien lainahakemusten määrä on pudonnut.

– Asuntolainahakemukset putosivat kolmanneksella yhdessä viikossa, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen kehitysjohtaja Tom Miller kertoo.

Viesti on sama Danske Bankissa. Vähittäispankin Riikka Laine-Tolosen mukaan lainaneuvotteluja käydään nyt viidenneksen aiempaa vähemmän.

Osuuspankki kertoo Ylelle 25 prosentin laskusta lainahakemuksissa, tosin OP:n vähittäispankkitoiminnan liiketoimintajohtaja Harri Nummela ei pidä määrää dramaattisena.

– Suurempi muutos on ollut lyhennysvapaahakemuksissa, niitä tulee nyt kymmenkertainen määrä aiempaan verrattuna, Nummela kertoo.

Hän uskoo asuntokaupan laskevan huhtikuussa vielä nykyistä enemmän.

– Asuntolainat menevät aina käsi kädessä asuntokaupan kanssa. Huhtikuussa on todennäköistä, että liikkumisrajoitusten seurauksena asuntokauppa vähenee 30–50 prosenttia. Näemme varmasti uusissa asuntolainahakemuksissa vastaavankokoisen muutoksen, Nummela sanoo.

Asuntojen hinnoissa ei muutosta

Koronakriisi on vähentänyt asuntokauppaa, mutta asuntojen hintoihin se ei ole toistaiseksi vaikuttanut.

– Hinnoissa ei ole toteutuneiden kauppojen osalta nähtävissä mitään muutosta asuntokaupassa. Myöskään vuokramarkkinoilla vuokrissa ei ole näkynyt muutosta, SKVL:n Jussi Mannerberg sanoo.

SKVL:n mukaan tarjonnan vähentyminen ja kysynnän jatkuminen saattaa jopa saada asuntojen hinnat nousuun.

Asuntojen hintakehitystä on kuitenkin vaikeaa ennustaa, mikäli koronakriisi jatkuu vielä useita kuukausia.

– Hinnat riippuvat myös siitä, miten pitkäksi aikaa asuntomarkkinat hiljenevät, OP:n Harri Nummela arvioi.

Asuntokauppa ja asuntojen hinnat reagoivat herkästi talouden tilanteeseen. Mikäli koronakriisin aikaansaama taantuma syvenee ja pitkittyy, vaikuttaa se myös ihmisten lainanmaksukykyyn ja sitä kautta asuntomarkkinoihin.

