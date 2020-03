Pohjois-Savossa ensimmäinen koronaviruskuolema Ylä-Savon alueella

Yksi Ylä-Savossa koronavirustartunnan saaneista on kuollut viruksen aiheuttamaan sairauteen.

Koronavirukseen menehtynyt henkilö oli iäkäs ja kuului riskiryhmään.

Sunnuntaihin 29.3.2020 klo 11:een mennessä Ylä-Savon alueella on todettu yhteensä yhdeksän koronavirustartuntaa.

Yksi todetuista koronatartunnoista on todettu Iisalmen terveyskeskuksen osastolla.

Osaston henkilökuntaa on altistunut, mutta toistaiseksi heissä ei ole sairastuneita. Iisalmessa lakkauteutaan toimenpideyksikön eli entisen leikkausyksikön toiminta 30.3.2020 alkaen.

Osa Ylä-Savossa koronavirustartunnan saaneista on sairaalahoidossa. Valtaosa tartunnan saaneista on eristettyinä kotioloissa ja he voivat Ylä-Savon sairaanhoitopiirin antaman arvion mukaan hyvin.