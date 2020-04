Facebookin korona-apuryhmät ongelman edessä: auttajia on, autettavia tarvitaan lisää

Kaupunkien Facebook-ryhmissä on satoja korona-apua tarjoavia, mutta autettavia on vaikea löytää somesta.

Koronavirusepidemian takia ympäri Suomea on perustettu naapuriapurinkejä, jotka tarjoavat apua esimerkiksi riskiryhmään kuuluville vanhuksille, joita on kehotettu elämään karanteenin omaisissa olosuhteissa. Apua on tarjolla esimerkiksi ruoka- tai apteekkiostoksiin, koiran ulkoilutukseen ja lasten opiskeluun.

Facebookista löytyy korona-apu -ryhmiä muun muassa Helsingin, Tampereen, Jyväskylän, Turun, Kuopion ja Oulun alueilta. Myös pienemmille paikkakunnille on perustettu apua tarjoavia ryhmiä, kuten Poriin, Meri-Lapin alueelle, Kannukseen ja Kajaaniin.

Useissa kaupungeissa on kuitenkin huomattu, että apua tarjoavia on enemmän kuin sitä tarvitsevia, tai siltä se ainakin Facebook-ryhmissä näyttää.

"Toivoisin, että ihmiset kysyisivät apua"

Kajaanilainen Anu Pennala on perustanut Kajaanin Korona-apu -ryhmän. Ryhmässä on noin 20 aktiivista toimijaa ja lähes 600 jäsentä.

– Haluaisimme lisää henkilöitä, jotka ottaisivat apua vastaan.

Pennala kertoo, että avusta kiinnostuneiden määrä on kuitenkin lisääntynyt viime viikosta. Lauantaina uutisoitiin Kainuun ensimmäisistä koronavirustartunnoista, mikä näkyi välittömästi avusta kiinnostuneiden määrässä.

– Lauantaina tuli aika paljon yhteydenottoja, kaikkia en ole vielä ehtinyt edes lukea.

Tampereella puolestaan riittää avuntarvitsijoita, mutta silti auttajia on enemmän. Tampereen korona-apuryhmän ylläpitäjä Katariina Pasasen sanoo, että on ollut mukava huomata, kuinka monet ovat halukkaita auttamaan tarpeen vaatiessa.

– Toivoisin, että ihmiset kysyisivät apua rohkeasti, kun sitä monet mielellään näinä aikoina tarjoaisivat. Voihan se olla, että jos tilanne pahenee, niin apua tarvitsevia on enemmän.

Myös Helsingissä auttajia on tähän mennessä ollut enemmän kuin autettavia.

– Ryhmässä on tällä hetkellä noin 440 jäsentä. Muutama on apua pyytänyt, ja osa auttajista on tarjonnut myös keskusteluapua, Korona-apu Helsinki -ryhmän ylläpitäjäPatrick Wikblad kerto.

Myös Meri-Lapin korona-apuryhmässä tilanne on samankaltainen kuin monissa muissa kaupungeissa.

– Minun tietooni ei ole tullut yhtään avun tarvitsijaa, ryhmän ylläpitäjä Mira Taam kertoo.

Some ei tavoita kaikkia

Se, että avun tarvitsijoita ei korona-apuryhmien tiedossa paljoa ole, ei tarkoita sitä, etteikö apua tarvitsevia olisi. Monet mahdollisesti apua tarvitsevat ovat esimerkiksi vanhempia ihmisiä, eivätkä he välttämättä ole somessa.

Esimerkiksi Anu Pennalan mukaan tämä on todennäköisesti suurin syy sille, miksi tieto ei aluksi saavuttanut ihmisiä Kajaanissa.

Myös Korona-apu Helsinki -ryhmän ylläpitäjäPatrick Wikblad tiedostaa, että Facebook-ryhmät voivat tavoittaa huonosti vanhempia ihmisiä.

– Yksi henkilö kuitenkin löysi 80-vuotiaalle ystävälleen kauppa-apua. Hän oli itse karanteenissa eikä voinut auttaa.

Saman asian on havainnut myös Tampereen korona-apuryhmän ylläpitäjä Katariina Pasanen. Hän toivookin, että ihmiset voisivat toimia välikätenä ja pyytää esimerkiksi sukulaisen tai tuttavan puolesta apua.

– Erään vanhemman ihmisen sukulainen kysyi hänelle apua ryhmän kautta, sillä tavalla saatiin apu perille.

Keskustele aiheesta 3.4. kello 23:een saakka!

Lue myös: Uusimmat tiedot koronaviruksesta