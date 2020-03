Fiva: Pankkien on syytä lykätä osingonmaksua, sijoittajat kyllä jaksavat odottaa

Finanssivalvonta kehottaa (siirryt toiseen palveluun) suomalaisia pankkeja lykkäämään osinkojen maksamista ainakin syksyyn. Vastaavan suosituksen on äsken antanut myös Euroopan keskuspankki (siirryt toiseen palveluun).

Suosituksen mukaan osinkojen maksamista olisi syytä lykätä ainakin lokakuun alkuun saakka. Finanssivalvonta kertoi suosituksestaan lauantaina illalla.

Pankkivalvoja antoi suosituksensa viikonloppuna, koska pankkien yhtiökokouksia on luvassa jo ensi viikolla. Osinkojen maksu on yhtiökokouksissa päätettäviä asioita.

Pankkien vakavaraisuudesta Finanssivalvonta ei ole huolissaan.

– Huoli ei suinkaan liity siihen, etteikö pankeilla olisi tarpeeksi vakavaraisuutta. Huoli on pikemmin sillä puolella, että tätä kautta varmistetaan, että pankit todella pystyvät rahoittamaan reaalitaloutta. Me emme tiedä, kuinka kauan tämä pandemia kestää, miten syvä se on ja miten paljon se rasittaa yritystoimintaa, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen sanoo.

Osingon lykkääminen on omistajankin etu

Osingonmaksun lykkäämisen kääntöpuoli on se, etteivät pankkien omistajat saa rahaa, joka voitaisiin sijoittaa uudelleen. Se vähentää rahan kiertoa taloudessa.

Suomalaisista finanssitaloista Nordea ja Sampo ovat perinteisesti olleet hyviä osingonmaksajia. Kumpikin tosin on nyt leikkaamassa tuntuvasti osinkoaan.

– Toki voi ajatella, että lyhyellä tähtäyksellä sijoittaja on tyytymätön, että hän ei saa osinkoja. Pidemmällä tähtäyksellä on sijoittajan etu, että reaalitaloutta rahoitetaan. Kun reaalitalous on hyvässä kunnossa, myös pankkisektori on hyvässä kunnossa, Tuominen perustelee.

Suositus ei koske OP:n toimintaa

Suurista pankeista OP on osuustoiminnallinen yritys, joka ei osakeyhtiöiden tapaan jaa osinkoja voitoistaan. Finanssivalvonta ei nyt ota kantaa siihen, miten OP voisi osallistua voitonjaon lykkäämistalkoisiin.

– Sitä en pysty tässä kommentoimaan yksityiskohtaisesti. OP kuuluu Euroopan keskuspankin valvonnassa oleviin pankkeihin, joten on EKP:n tehtävä käydä keskusteluja OP:n kanssa erikseen, Finanssivalvonnan Anneli Tuominen sanoo.

Meneillään oleva koronaviruspandemia on lisännyt huomattavasti myös Finanssivalvojan työtaakkaa. Kokouksia on huomattavasti tiheämpään tahtiin kuin normaalisti.

Sunnuntainakin Anneli Tuominen pitää etäkokouksen pohjoismaisten pankkivalvojien kanssa.

