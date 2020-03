Hallitus panee lisää paukkuja koronakriisin johtamiseen – presidentti esitti toiveen, josta hallitus ei innostunut

Halllitus on perustamassa ministeriöiden valmiuspäälliköistä uutta työrukkasta koronaogelmien hoitoon.

Koronakriisi on paljastanut, miten poliitikkojen päätösten toimeenpano ei aina ole kenenkään vastuulla. Ylen tietojen mukaan hallitus kiirehtii kriisijohtamisen muutoksia, jotka olivat olleet suunnitteilla jo aiemmin.

Vastuunjaon puutteet tulivat kouriintuntuvasti esiin viime viikolla. Julkisuudessa alettiin hämmästellä, miksi kotimaahan palaavat ihmiset matkustavat lentokentältä julkisilla kulkuneuvoilla, vaikka heidän tulisi olla kaksi viikkoa karanteenin kaltaisissa oloissa.

Ylen tietojen mukaan asiaa oli hallituksessa käsitelty jo 12.3., kun epidemia-alueilta tulevat ihmiset päätettiin ohjata kahden viikon karanteeniin. Hallituksessa arvioitiin, että asia oli tällä hoidettu.

Lentokenttä on kuitenkin solmu, jossa toimivalta on monella eri viranomaisella, eikä kukaan ottanut hallituksen karanteenipäätöksestä vastuuta. Vaikka sisäministeriö ohjaa rajavartijoita, valtiovarainministeriö tullia, liikenneministeriön Finaviaa ja sosiaali- ja terveysministeriö antaa karanteeniohjeita, kukaan ei lopulta vastannut siitä, että epidemia-alueilta tulijat eivät liikkuisi muun väen parissa.

Perjantaina asia ratkaistiin valtioneuvoston turvallisuusjohtajan johdolla. Lentokentältä on nyt tarjolla valtion kyyti kotiin tai karanteenimajoitus.

Siitä viranomaisilla ei ole tarkkaa arviota, kuinka paljon matkailijoita lentokentän kautta on tullut tai mikä merkitys heidän kulkemisellaan on Suomen koronatartuntojen määrään.

Kriisin käytännön johtamista vahvistetaan uusilla nimillä

Koronakriisin käytännön johtamista on tähän asti tehty kansliapäälliköiden ja valmiuspäälliköiden ryhmässä, jota johtaa pääministerin valtiosihteeri. Mukana on ollut osa kansliapäälliköistä. Hallitus on päättänyt laajentaa ryhmää ja ottaa mukaan kaikkien ministeriöiden päälliköt.

Sen työrukkaseksi ollaan perustamassa ministeriöiden valmiuspäälliköiden ryhmä, joka kartoittaa mahdollisia ongelmia ja riskejä.

Samaan aikaan julkisuudessa on keskusteltu "nyrkistä". Nimi nousi eilen esiin Iltalehden (siirryt toiseen palveluun) ja Ilta-Sanomien jutuissa, joissa kerrottiin tasavallan presidentin aloitteesta, jotta koronakriisistä saadaan kunnon ote.

Presidentti ja pääministeri kiistivät illalla Twitterissä Iltalehden tiedot, että asiasta olisi keskusteltu utvassa. Utva on valiokunta, johon osallistuvat sekä presidentti että hallituksen turvallisuudesta vastaavat ministerit.

Iltalehdessä tänään esitetyn väitteen johdosta: TP-UTVA:ssa ei ole sanallakaan käsitelty minkäänlaisen erityisryhmän perustamista koskien vallitsevaa kriisiä. Perjantain keskustelu oli tavanomaiseen tapaan hyvähenkinen. — Sauli Niinistö (@niinisto) 28. maaliskuuta 2020

Iltalehdessä tänään esitetetyn väitteen johdosta: TP-Utvassa ei ole sanallakaan käsitelty minkäänlaisen erityisryhmän perustamista koskien vallitsevaa kriisiä. Perjantain keskustelu oli tavanomaiseen tapaan hyvähenkinen. — Sanna Marin (@MarinSanna) 28. maaliskuuta 2020

Ylen tietojen mukaan keskustelua on kyllä käyty, mutta ei ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Ylen tietojen mukaan hallitus sai tasavallan presidentin kanslialta tällä viikolla sähköpostin, jossa esitettiin jonkinlaisen kriisiryhmän perustamista. Hallituksen puolesta tähän on vastannut pääministeri.

Ylen tietojen mukaan hallitus ei halua ad hoc -ryhmää, joka hoitaisi asiaa ohi hallituksen ja toimivaltaisten viranomaisten. Asiasta on puhuttu myös hallituksen johtavien ministerien viisikossa. Myös pääministeri ja presidentti ovat keskustelleet asiasta.

Lisäksi vireillä uusi elin puimaan koronakriisin jälkihoitoa

Presidentti on ollut aktiivinen koronakriisissä, jossa toimivalta kuuluu osassa päätöksistä sekä presidentille että hallitukselle, monissa asioissa vain hallitukselle.

Ylen tietojen mukaan presidentti on halunnut keskustella asiantuntijaryhmästä, joka tuottaisi hallitukselle tilannekuvaa ja toimeenpanoehdotuksia.

Julkisuudessa taas presidentti on useaan otteeseen ollut patistelemassa kansalaisia ja muistuttamassa tilanteen vakavuudesta.

Hallituksen ja presidentin keskustelu on käyty hyvässä hengessä, Ylen lähteet vakuuttavat. Ilta-Sanomille presidentti kertoi tänään, mitä hän on esittänyt.

– Minun päässäni ja ymmärtääkseni monen muunkin on syntynyt tuumailuja siitä, olisiko näistä asiantuntijoista koottavissa jonkinlainen kriisiryhmä eli käytännön toimijat miettimään yhdessä hallituksen kanssa asioita, presidentti sanoi Ilta-Sanomille sunnuntaina (siirryt toiseen palveluun).

Presidentti korostaa IS:lle, että hän ei tarkoita, että ryhmällä tulisi olla päätäntävaltaa.

Hallitus ja presidentti johtavat turvallisuuspolitiikkaa yhdessä. Lähteet korostavat, että keskustelua käydään mutta ei kipakasti vaan kohteliaasti. Jotain erimielisyyttä kriisijohtamisen työkaluista näyttää olevan, ellei kyse ole esimerkiksi väärinymmärryksistä.

Koronakriisistä on tultava myös ulos. Hallitus on perustamassa myös ryhmää, joka suunnittelee, miten kriisin taloudelliset ja sosiaaliset vauriot korjataan. Ylen tietojen mukaan hallitus ja presidentti ovat samaa mieltä työn tarpeellisuudesta.