Koulut pysyvät kiinni, ravintolat sulkevat ovensa – hallitus päättää huomenna jatkaa suomalaisten arjen rajoittamista

Suomalaisten elämä jatkuu poikkeusoloissa vielä viikkoja. Hallitus valmistelee tänään sunnuntaina päätöksiä, kuinka pitkään Suomi pysyy pääosin suljettuna. Varsinaiset päätökset tehtäneen huomenna.

Ratkaisujen pohjaksi hallitus saa sunnuntaina arvion tartuntatilanteesta. Ennakkotietojen mukaan rajoituksilla on jo ollut vaikutusta ja tartuntojen leviäminen on hidastunut, mutta rajoituksia ei kannata vielä purkaa.

Kokosimme tiedot tärkeimmistä suomalaisten elämää rajoittavista päätöksistä ja niiden kestosta. Hallituslähteistä saatujen tietojen perusteella arvioimme myös, kuinka kauan rajoitukset jatkuvat.

1. Koulujen lukukausi jatkuu etänä

Koululaiset ja opiskelijat ovat opiskelleet etänä pian kaksi viikkoa. Vain osa 1.–3.-luokkalaisista saa opetusta kouluissa. Ylen tietojen mukaan koulut eivät ole avaamassa oviaan vielä huhtikuun puolivälissä. Ne pysyvät kiinni vähintään seuraavan kuukauden eli huhtikuun, mahdollisesti toukokuulle asti.

Koulut ovat olleet tyhjillään pian kaksi viikkoa. Sami Takkinen / Yle

2. Vielä pitkään aikaan ei saa kokoontua

Ensin hallitus kielsi yli 500 henkilön tapahtumat, sitten yli 10 henkilön kokoontumiset. Tätä rajoitusta tullaan edelleen jatkamaan, kunnes taudin huippu on ohitettu. Se tarkoittaa, että teatteriin tai jalkapallotreeneihin ei voi mennä eikä ystäväporukkaa kutsua kyläilemään.

3. Rajat pysyvät kiinni, Ruotsin rajan tilannetta harkitaan

Rajaliikenne pysyy keskeytettynä toistaiseksi. Tästä hallitus voi päättää itse, ilman eduskuntaa. On mahdollista, että muista rajoista poikennut käytäntö Lapin ja Ruotsin välisellä rajalla muuttuu. Silloin työmatkaliikenne myös Lapista rajan yli Ruotsiin ja takaisin katkeaisi. Yle kertoi eilen, että Lapissa on koronatartuntoja, joiden jäljet johtavat Ruotsiin.

Silja Viitala / Yle

4. Ravintolat sulkevat ovensa

Vaikeimmaksi toimeksi on osoittautunut ravintoloiden sulkeminen. Sitä on puuhattu jo kaksi viikkoa, mutta ovet ovat yhä auki. Pääministeri on vedonnut, että ravintolat ja kahvilat pitäisivät ovensa kiinni. Asia on edelleen eduskunnan pöydällä. Näillä näkymin ravintolat sulkisivat ovensa huomenna maanantaina.

Myös esimerkiksi kampaamojen sulkemista on harkittu, sillä myös niissä ihmiset joutuvat läheisiin tekemisiin toistensa kanssa, ja kampaajien sekä partureiden asiakkaat ovat kaikonneet. Lakiteknisesti näiden ovien sulkeminen olisi Ylen tietojen mukaan vähintään yhtä vaikeaa kuin ravintoloiden.

5. Uusimaa pysyy tiesulkujen takana

Uudenmaan maakunnan raja suljettiin perjantain ja lauantain välisenä yönä, ja rajan yli saa 19.4. asti kulkea vain välttämätön liikenne. Uusimaalaiset pidetään eristettyinä tartuttamasta muuta Suomea niin kauan, kunnes taudin huipun arvioidaan olevan Uudellamaalla ohi.

