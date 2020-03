Suomalaiset vaikuttajat perustivat kansanliikkeen talouden pelastamiseksi – tarkoituksena luoda tilannekuva kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi

Hankkeessa on mukana tunnettuja yritysjohtajia, poliitikkoja, ay-vaikuttajia ja mediapersoonia.

Nopeasti koottu suomalaisten vaikuttajien toimintaryhmä on avannut talouskriisi.fi -sivuston (siirryt toiseen palveluun), jonka on tarkoitus luoda uudella tavalla Suomeen ajantasainen talouden tilannekuva ja koota kaikkien alojen voimat ratkomaan siihen liittyviä kysymyksiä.

Hankkeen pystyttämisessä pääroolia on vetänyt sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen ja mukana on pitkä rivi ykksöketjun suomalaisia vaikuttajia. Yksi koordinaattoreista on Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan entinen johtaja Atte Jääskeläinen.

Sivulla on paljon viestejä mm keskeisiltä yritysjohtajilta.

– Talouden pysäyttäminen kuukausiksi johtaa myös terveyskriisiin. Sen vuoksi meidän pitäisi keskittää kaikki voimat tehohoidon puskureiden ja testauskapasiteetin nopeaan nostoon, jotta voisimme alkaa purkamaan rajoituksia hallitusti ja mahdollisimman pian, sanoo Fortumin toimitusjohtajan paikalta Nokian johtoon siirtyvä Pekka Lundmark.

– Suomi on elinaikani pahimmassa kriisissä. Terveys ja talous eivät ole tässä tilanteessa vastakkain. Maan toimintakyky on palautettava mahdollisimman pian, sanoo OP:n pääjohtaja Timo Ritakallio.

Hankkeessa mukana oleva Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola kertoo hanketta esittelevässä sähköpostiviestissä, että lopputulosta ei tehdä pelkästään maan hallituksen käyttöön, vaan se laitetaan nettialustalle jatkuvasti päivittyväksi ja kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi.

– Mallia otetaan yhteisöistä, jotka koodaavat avointa lähdekoodia. Samalta pohjalta rakennetaan nyt yhdessä mahdollisimman ajantasaista tilannekuvaa, Metsola sanoo