Uusi ruokaerä tuli juuri, kun myynnistä lähti 95 prosenttia – kolme yrittäjää kertoo, miten hiihtokeskusten sulkeminen vei hetkessä tulot

Erityisesti ravintola-alan yrityksiä rinnekeskusten sulkeminen ravistaa pahasti. Pyhätunturilainen ravintolayrittäjä Jarno Jaksola sanoo, että myynti on nyt 5–10 prosenttia normaalista. Pekka Viinikka / Yle

Yrittäjä Henrik Riipinen sytytteli perjantaina pizza-uunia Pizzeria Rukassa. Herkkuja myytiin vain ulos. Riipisen Rukalla toimiva hampurilaisravintola, Subway ja Koti-Pizza sekä Kuusamon keskustan Subway olivat kokonaan kiinni.

– Kyllä tässä on tehty toista viikkoa yötä päivää sen eteen, miten me saamme jumpattua meidän yrityksemme sellaiselle mallille, että pärjäämme tämän vaikean ajan yli, Riipinen huokaisee.

Henrik Riipinen on yrittäjä toisessa sukupolvessa. Pizzeria Rukan perusti Rukalle hänen isänsä Paavo Riipinen jo kolmisenkymmentä vuotta sitten. Ensio Karjalainen / Yle

Rukalla kuten muissakin pohjoisen rinnekeskuksissa paikallisten yritysten asiakkaat katosivat hetkessä, kun keskukset päättivät toissa viikonloppuna sulkea rinteet pikavauhtia. Rinteet suljettiin, jotta keskukset eivät täyttyisi ihmisistä.

– Eihän tällaiseen kukaan osaa varautua eikä pysty varautumaan. Yritykset yleensä, meidän yrityksemme mukaan lukien, tulevat tarvitsemaan tukea tässä tilanteessa, Henrik Riipinen sanoo.

Rukan rinteet ovat autiot.

Riipisen ravintolat työllistävät Rukalla ja Kuusamossa kolmisenkymmentä ihmistä. Noin kymmenen heistä on vuokratyöntekijöitä eri puolilta Suomea.

– Kaikki lomautetaan. Kausityöntekijöiden kanssa olemme yhteisymmärryksessä purkaneet työsopumuksia, Henrik Riipinen kertoo.

Ravintolan kaapit ovat vielä täynnä ruokaa

Muutama sata kilometriä Rukalta länteen yrittäjä Jarno Jaksola varastoi Pyhätunturilla ravintola Huttuhipun ruokia ja juomia, sellaisia, joita voi vielä säilyttää.

– Viikko sitten ravintolaan saapui iso kuorma ruokia ja tilausta ei voinut enää perua. Meillä on kaapit täynnä ruokaa, huokaisee Jaksola tyhjässä ravintolassaan.

Ravintola Huttuhippuun saapui juuri täydennyksiä varastoihin, kun niitä ei ehditty perua. Pekka Viinikka / Yle

Jaksola on Henrik Riipisen kanssa samassa tilanteessa. Ravintolatoiminta on romahtanut, ja nyt toimitetaan asiakkaille noutoruokaa.

– Yritämme saada myytyä kaappeja tyhjäksi.

Jaksola laskee, että myynti on nyt noin 5–10 prosenttia normaalista.

Jaksolalla on Pyhä-Luoston alueella kolme ravintolaa, joiden liikevaihto pyörii vuositasolla runsaassa miljoonassa. Hän on irtisanonut työsopimukset ja lomauttanut lähes koko henkilökuntansa.

Työntekijöitä on sesonkiaikaan saman verran kuin Riipisellä, noin 30 henkilöä ja rauhallisempaan aikaan parisenkymmentä.

Jaksola sanoo, että hänen kuvansa tulevaisuudesta on kuitenkin valoisa.

– Uskon, että tämän jälkeen maailma on muuttunut. Matkailu ei varmasti palaa siihen, mitä se aiemmin oli. Ihmiset alkavat arvostaa enemmän lähipalveluita ja palveluita yleensä.

Koronan vaikutukset hiihtokeskuksissa Ruka ja Pyhä – Rukalla ja Pyhällä rinneyhtiöt menettivät normaalikevääseen nähden noin viiden miljoonan euron ja 20 prosentin myynnin. – Ruka/Pyhä menettää keskusten sulkemisen vuoksi noin 150 000 hiihtopäivää eli arviolta 50 000 asiakasta olisi käynyt rinteissä vielä tällä kaudella. Arviolta 100 000 vierasta jäi tulematta rinnekeskuksiin. Levi – Liikevaihto viime tilikaudella 17 miljoonaa euroa, josta putoaa nyt ainakin 20 prosenttia eli noin 3,4 miljoonaa. – Jos kesän sesonki jää pois, niin tappio nousee 25 prosenttiin. – Määräaikaiset työsuhteet on päätetty. Vakinaisia 80 ja he ovat töissä. Iso-Ylläs – Viime vuoden liikevaihto putoaa noin 20 prosenttia viime vuodesta. Liikevaihto oli edellisellä tilikaudella 4,2 miljoonaa euroa, joten pudotusta on noin 840 000 euroa. – Kolmen vuoden ajalle suunnitellut 13 miljoonan euron investoinnit siirretään todennäköisesti tulevaisuuteen.

Matkailuyrittäjä teettää kesän työnsä työntekijöillä

Luostotunturin ja Pyhätunturin välisen tien varrella sijaitsee poropuisto Kopara, jonka huoltovarastolla poromies ja matkailuyrittäjä Anssi Kiiskinen jakelee työntekijöilleen ohjeita. Hän aikoo pitää kaikki kausityöntekijät sopimuksen loppuun asti töissä.

– Meillä on aika paljon asioita, joita voimme tehdä kevään aikana. Niitä on tehty aiemmin kesällä yrittäjän töinä, mutta nyt lupasimme työntekijöille, että saatte olla töissä ettekä joudu tyhjän päälle.

Poroja saapuu ruokintapaikalle kymmenittäin, kun Anssi Kiiskinen ajaa moottorikelkalla ruokkimaan niitä. Eläimet tarvitsevat lisäruokintaa, kun lunta on edelleen yli metrin. Pekka Viinikka / Yle

Nyt työntekijät huoltavat rekiä, joilla kuljetetaan turisteja ihailemaan luontoa ja porotokkia.

Poropuisto Kopara työllistää kaudessa noin 10 henkilöä, ja liikevaihto on 0,5 miljoonan euron luokkaa. Kiiskinen arvioi, että tänä keväänä noin 15 prosenttia kevään myynnistä jää tekemättä.

– Tilanne on haastava. Mutta aina, kun on rahasta kysymys, niin kyllä sen kanssa jotenkin pärjätään. Täytyy vähäsen kiristää nyöriä ja katsoa, mihin tämä menee.

Pitkän linjan yrittäjä on kerännyt vuosien varrella puskuria pahan päivän varalle. Kaikki yrittäjät eivät ole pystyneet vastaavaan.

– Jos on uusi ja aloittava yritys ja on investointeja ja lainoituksia takana, puskurin kerääminen ei ole ollut mahdollistakaan. Meillä se on aika hyvin hallinnassa.

Hänellä on tuttavia, jotka ovat ravintola-alan yrittäjiä. Kiiskisen mielestä moni ei pärjää ilman suoraa tukea valtiolta, ja lainat vain siirtävät ongelmaa.

– Todella hädässä olevia täytyy auttaa.

