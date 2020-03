Hoitajien omatunto joutuu koetukselle, kun kertakäyttötarvikkeita desinfioidaan – Tehy: "Tämä ei ole sitä, mitä meille on opetettu"

Hoitohenkilökunnnalta ympäri maan on tullut huolestuneita yhteydenottoja ammattijärjestö Tehyyn suojautumiseen liittyen. Tietoon tulleista tapauksista osa työskentelee suojatta vastaanotoilla tai päivystyksissä, joissa hoidetaan esimerkiksi flunssapotilaita.

Varusteiden riittävyys ja hygienia ovat herättäneet huolta hoitajissa myös Päijät-Hämeessä. Tehyn ammattiosaston puheenjohtaja Siru Heromaa-Karjalainen kertoo, kuinka osa hoitajista soittaa itkuisena työpäivän jälkeen kertoen, ettei pysty tekemään työtään niin hygienisissä oloissa, kuin omatunto vaatisi.

– Samoja suojatakkeja käytetään koko työvuoron ajan: käydään tauolla ja laitetaan sama likainen takki uudestaan päälle. Visiirejä joudutaan desinfioimaan. Tämä ei ole sitä, mitä meille on opetettu.

Hoitajilla on huoli paitsi potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvallisuudesta, myös perheen ja läheisten suojaamisesta.

– Työntekijöitä huolettaa, miten suojata perhe ja läheiset tässä tilanteessa, kun ei voida käyttää suojavarusteita niin kuin haluttaisiin, kertoo Heromaa-Karjalainen.

Terveysalan ammattijärjestö Tehyn saamien yhteydenottojen mukaan monille jäsenille tulee shokkina, että kertakäyttöisiksi tarkoitettuja välineitä on ohjeistettu desinfioimaan ja käyttämään uudelleen.

Heidät on aikaisemmin opetettu toimimaan niin, että kertakäyttöinen on kertakäyttöistä. Kaija Ojanperä

– Heidät on aikaisemmin opetettu toimimaan niin, että kertakäyttöinen on kertakäyttöistä, kertoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Viestejä on tullut runsaasti myös työntekijöiltä, jotka työskentelevät kotiin vietävissä palveluissa. Ojanperän mukaan työnantajan pitäisi ohjeistaa selkeästi, missä tilanteessa ja miten suojia käytetään. Epäselvyyksiä on kuitenkin ollut.

– Siinä on viranomaisillakin ollut vähän erilaisia ohjeistuksia, hän toteaa.

Yle kertoi reilu viikko sitten, että terveydenhuollon ammattilaisten käyttämien suojavarusteiden saamisessa on ollut suuria ongelmia.

Siru Heromaa-Karjalainen tietää, että työnantaja tekee kaikkensa, jotta varusteita olisi paremmin tarjolla. "Työvuorossa se ei kuitenkaan paljoa lämmitä", hän sanoo. Mikko Tuomikoski / Yle

"Niukkuutta on"

Sosiaali- ja terveysministeriössä ollaan tietoisia suojavarusteiden riittävyyteen liittyvästä huolesta.

– Olen siinä käsityksessä, että varusteet ovat riittäneet ja riittävät välttämättömiin tarpeisiin. Työnantajat vastaavat siitä, että varusteiden riittävyys kohdennetaan oikein, sanoo STM:n neuvotteleva virkamies Satu Karppanen.

Karppanen tietää, että esimerkiksi kotihoidossa on jouduttu turvautumaan ei-virallisiin kangassuojaimiin, sillä käyntejä on paljon.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä kerrotaan, että varusteita on tarpeeksi tämän hetken tarpeeseen ja tuleville viikoille. Kun taas katsotaan viikkojen päähän ja toukokuulle, varusteet uhkaavat loppua Suomesta ja Euroopasta, sanoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän pandemiatyöryhmän puheenjohtaja Tuomo Nieminen.

Nieminen kertoo, että myös Päijät-Hämeessä on ohjeistettu säästämään ja rajoitettu joidenkin suojavarusteiden käyttöä. Akuuttia pulaa ei kuitenkaan ole. Niemisen mukaan tavallisissa oloissa esimerkiksi visiireitä ei desinfioitaisi, mutta poikkeusoloissa varusteiden riittävyyden takaamiseksi joitakin niitäkin joudutaan desinfioimaan.

Työnantaja tekee toimia sen eteen, että varusteita saataisiin lisää. Se ei vaan siinä hetkessä, kun altistaa itsensä ja perheensä, paljoa lämmitä. Siru Heromaa-Karjalainen

– Niukkuutta on. Olemme ohjeistaneet – kuten muuallakin – että pyrimme välttämään uuden ottamista tilanteessa, jossa vanha on toimintakelpoinen. Varusteita on, mutta kyse on siitä, että niitä olisi vielä kuukaudenkin päästä.

Tehyn Heromaa-Karjalainen tietää, että tilanne on esimiesportaan tiedossa ja että he etsivät siihen ratkaisua.

– Työnantaja tekee toimia sen eteen, että varusteita saataisiin lisää. Se ei vaan siinä hetkessä, kun altistaa itsensä ja perheensä, paljoa lämmitä, sanoo Heromaa-Karjalainen.

Ammattijärjestö Tehyssä ymmärretään, että suojavarusteita saatetaan joutua säännöstelemään, jos niitä on liian vähän. Silloinkin työntekijoiden pitäisi tietää, minkä verran välineitä on käytettävissä.

– Sitä ei kuitenkaan voida tehdä työntekijän terveyttä vaarantamalla. Tärkeää on tehdä yhdessä toimintasuunnitelma ja selkeät ohjeet siitä, miten toimia, jos henkilösuojaimista on pulaa, sanoo työympäristöasiantuntija Ojanperä.

Varasto on avattu

Viime viikolla uhkaavan varustepulan takia avattiin valtion Huoltovarmuuskeskuksen varasto. Käyttöön pitäisi tulla miljoonia kirurgisia suojaimia, maskeja ja satohatuhansia hengityssuojaimia. Lisäksi viikonloppuna kerrottiin, että Suomi ostaa suuren määrän hengityssuojaimia Kiinasta.

Tehyssä on odoteltu tietoa siitä, miten valmiusvarastojen avaaminen helpottaisi tilannetta.

STM:n Karppasen mukaan huoltovarmuuskeskuksen varasto on otettu käyttöön, ja parhaillaan tehdään priorisointia, mihin suojavarusteita ryhdytään ensimmäisenä kohdistamaan. Tarvikkeet menevät jaettavaksi erikoissairaanhoidon viiden erityisvastuualueen kautta.

– Periaatteessa ne ovat käytettävissä. Kaikki suojat käytetään ja siinä tehdään nyt priorisointia, että missä niitä tarvitaan eniten. Ensin suojavarusteita menee sinne, missä on hengitystieoireisia potilaita, sanoo Karppanen.

Suojavarusteita on varastossa, ja jonkin verran niitä vapautetiin viime viikolla yksilöihin, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Jyrki Hakola.

Hakola kertoo, että sekä Huoltovarmuuskeskuksella että erityisvastuualueilla on lisähankinnat meneillään. Eniten tilauksessa on hengityssuojia ja maskeja.

– Eriä löytyy maailmalta, ollaan saatu tilauksia sisään. Kotimainen lentoyhtiö on auttamassa tässä ja järjestämässä noutoja Kauko-Idän suunnasta.

Lue myös:Hengityssuojainten teko-ojeet leviävät netissä, mutta oireitakaan ei osata käyttää – asiantuntija: "Voi olla pahempi kuin se, ettei suojainta käytä ollenkaan"

Muoviset suojavisiirit loppuivat rautakaupoista, koska tartuntariskistä huolestuneet hammaslääkärit ja hoitajat ostavat niitä suojikseen

Sairaanhoitaja, mikä työssäsi kuormittaa juuri nyt? Onko sinulle riittänyt varusteita? Kommentoi tai kerro sähköpostilla osoitteessa meeri.niinisto@yle.fi

Oletko potilaana ollut huolissasi hygienista sairaalassa? Voit keskustella aiheesta klo 23 asti.