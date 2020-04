Suomalaiset turvautuvat koronan keskellä henkivakuutuksiin: Vakuutuksia otettu viime viikkoina jopa puolet enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan

Monet suomalaiset hakevat koronakriisin keskellä taloudellista turvaa läheisilleen myös henkivakuutuksesta.

Tämä on huomattu suurimpiin henkivakuuttajiin kuuluvassa Kaleva Henkivakuutuksessa. Siellä viime viikkojen aikana uusien vakuutusten määrä on kasvanut noin puolet verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna.

– Ilman tätä pandemiaa uusien vakuutusten määrä olisi tänä aikana vajaa puolet vähemmän. Tämä koskee nyt tietysti vain ihan muutamaa viime viikkoa, kun tämä asia on noussut merkittävästi esiin, Kaleva Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Timo Laitinen kertoo.

– Henkivakuutusten kysyntä ja asiakkaiden reagointi lähti liikkeelle maaliskuussa. Alkuvuodesta tammikuussa ja helmikuussa elettiin vielä normaalia elämää, ja asia ei vielä huolestuttanut ihmisiä niin paljon.

Laitisen mielestä suomalaisten riskitietoisuus on nyt selkeästi noussut, ja turvaa haetaan myös henkivakuutuksista enemmän kuin normiaikana.

Myös muissa suurissa henkivakuutusyhtiöissä vakuutuksen ottajien määrässä on huomattu kasvua.

– Me nähdään kasvanutta kiinnostusta ylipäätään varautumiseen. Ihmiset selvästi pohtivat omaa tilannettaan ja varautumistaan, ja se näkyy kasvaneena kysyntänä henkivakuutuksissa, OP-Henkivakuutuksen myynnistä ja palveluista vastaava johtaja Sami Jormalainen kertoo.

– Uusia sopimuksiakin on tullut. Meillä oli jo aika hyvä kasvu pohjalla, joten on vähän vaikea arvioida, mikä on koronan vaikutusta ja mikä ei, mutta sanotaan, että siinä on tapahtunut kulmakertoimen muutos.

Nordea Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Pekka Luukkanen kertoo, että heillä vakuutushakemusten määrässä on ollut havaittavissa pientä kasvua.

Henkivakuutusta haetaan nyt verkossa

Koronavirusepidemian takia henkivakuutusta haetaan entistä enemmän sähköisesti kotoa käsin.

– Asiakkaiden kiinnostus henkivakuutusta kohtaan näkyy tällä hetkellä lisääntyneenä aktiviteettina erityisesti online-myyntikanavassamme, Pekka Luukkanen Nordea Henkivakuutuksesta sanoo.

Myös Kalevassa verkossa ostettujen henkivakuutusten osuus on kasvanut viime viikkoina.

Timo Laitisen mukaan tästäkin on melko selkeästi tulkittavissa, että viime viikkojen kasvu henkivakuutuksissa johtuu nykyisestä koronavirustilanteesta.

OP-Henkivakuutuksen Sami Jormalainen muistuttaa, että he eivät kysy sähköisissä kanavissa, miksi ihminen juuri nyt hakee henkivakuutusta.

– Meillä on kuitenkin paljon kasvua tullut siitä, että ihmiset hakevat henkivakuutusta sähköisiä kanavia pitkin. Se on ollut kasvava kanava joka tapauksessa, mutta me nähdään nyt kasvun kiihtymistä. Se alkoi jo tuossa helmikuussa.

Vaikeuttaako koronatilanne henkivakuutuksen saamista?

Henkivakuutusyhtiöistä kerrotaan, että henkivakuutusta ei ole vaikeampi saada nyt koronavirusepidemian aikana kuin normaalistikaan.

– Paitsi jos on jo sairastunut koronaan, niin se vaikuttaa. Mutta, jos ei ole sairastunut, niin silloin se ei tietysti vaikuta vakuutuksen saamiseen, Laitinen Kalevasta sanoo.

– Sairastuminen tai sairauslomalla oleminen vaikuttaa normaalioloissakin henkivakuutuksen myöntämiseen. Tämä koskee kaikkia sairastumisia eikä ei siis pelkästään koronaa. Paranemisen ja sairausloman päättymisen jälkeen turvan myöntämiselle ei ole estettä.

Luukkanen Nordeasta korostaa, että henkivakuutuksen hakemiseen tarvitaan vakuutetulta hänen terveydentilaansa liittyviä tietoja.

– Selvitys terveydentilasta annetaan vakuutushakemuksen liitteenä olevalla terveysselvityslomakkeella. Koronatapauksessa pyydetään hakijalta täydentäviä tietoja terveydentilasta, ja vakuutuksen myöntämistä saatetaan esimerkiksi lykätä.

Henkivakuuttajat muistuttavat, että henkivakuutuksen terveysselvitystä täyttäessään kannattaa aina olla täysin rehellinen terveydentilastaan, muuten omaiset voivat jäädä ilman korvauksia vakuutetun kuollessa.

Vakuutuksia myönnetään samoilla kriteereillä kuin ennen koronaa

Vakuutusehdot ovat pysyneet ennallaan koronan aikana.

– Me ei olla tehty mitään muutoksia tähän meidän vastuun valintaan. Ihan samalla tavalla myönnetään henkivakuutuksia kuin aikaisemminkin, Laitinen Kalevasta kertoo.

– Me emme ole muuttaneet myöntöperusteita koronan seurauksena, vaan edelleen myönnetään samoilla perusteilla kuin ennen koronan ilmaantumista, myös OP-Henkivakuutuksesta kerrotaan.

OP:n Jormalaisen mukaan jokainen yhtiö arvioi tällä hetkellä tarkasti toimintaympäristöään ja tilannetta.

– Mutta toistaiseksi me ei näiden havaittujen tapahtumien seurauksena olla todettu, että olisi pitänyt muuttaa henkivakuutusten myöntöperusteita tai hintoja.

Henkivakuuttajat ovat varautuneet koronapandemian tyyppisten tilanteiden aiheuttamiin riskeihin jälleenvakuutuksilla jo ennakkoon. Niillä voidaan hallinnoida oman riskin osuutta ja sitä, paljonko sitä halutaan kantaa.