Formulatalli valmistaa hengityskoneita, luksusmuotibrändi käsidesiä – pandemian nujertaminen on myös yritysten etu

Mercedeksen formula 1 -talli valmistaa laitetta, joka avustaa hengitysvaikeuksissa. Sen nimi on CPAP, Continous Positive Airway Pressure. James Tye / AFP

"Hankkeet ovat vilpittömiä, mutta on mietittävä millaiseen tuotantoon palataan kriisin mentyä", sanoo suomalaistutkija.

Ranskalainen luksusmuotibrändi Louis Vuitton on yksi esimerkki yritysten tahdosta taistella koronapandemiaa vastaan, kertoo BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Yritys alkoi tuottaa parfyymilinjastollaan käsidesiä, joka toimitetaan ilmaiseksi terveysviranomaisten edelleen jaettavaksi.

Louis Vuitton on tehnyt hajusteita muun muassa Christian Dior ja Givenchy -tuotemerkkien alla. Yhtiö kertoo tuottavansa käsidesiä "niin pitkään kuin on tarpeen."

Monet tunnetut suuryritykset ovat muuntaneet tuotantolinjojaan valmistamaan hengityskoneita ja suojatarvikkeita. Tiistaina ruotsalainen huonekalujätti Ikea ilmoitti ryhtyvänsä valmistamaan kasvosuojia ja suojaessuja sairaaloille.

Koronan aiheuttamien oireiden vuoksi pulaa on erityisesti hengityskoneista.

Saksalaisen autonvalmistajan Mercedeksen formulatalli tuottaa laitteita, jotka toimivat ikään kuin hengityskoneen korvikkeina. Ne auttavat kuljettamaan elimistöön happea. Tavoitteena on valmistaa tuhat laitetta päivässä. Laite on kehitetty yhteistyössä brittiläisen yliopiston kanssa.

Ideana on, että hengityskoneet riittäisivät niille, jotka kaikkein kipeimmin niitä tarvitsevat.

Lentokonevalmistaja tuottaa hengityskoneita

Britanniassa on meneillään hengityskonekampanja, johon osallistuvat sellaiset suuryritykset kuin Airbus, Ford, Rolls-Royce ja Siemens.

Tavoitteena on vastata pulaan hengityskoneista. Yrityskonsortioon osallistuvat ovat saaneet tilauksia yli 10 000 hengityskoneesta.

Yhdysvalloissa autovalmistaja General Motors on samalla asialla. GM kertoo kotisivuillaan olevansa valmis tuottamaan jopa 10 000 hengityskonetta kuukaudessa auttaakseen taistelussa koronaa vastaan.

Perinteikäs amerikkalainen autovalmistaja GM on monen muiden suuryrityksen tavoin alkanut valmistaa hengityskoneita ja -suojia. General Motors

Lisäksi yhtiö valmistaa hengityssuojia. Ensimmäisten viikkojen aikana tuotantovauhti on 50 000 kappaletta viikossa ja tuotanto on yhtiön mukaan nostettavissa jopa 100 000 kappaleeseen päivässä.

Aiemmin ainakin italialaiset Ferrari ja Fiat ovat ilmoittaneet osallistuvansa koronan nujertamiseen omilla toimillaan. Reutersin mukaan Ferrari voisi esimerkiksi valmistaa osia hengityskoneeseen ja Fiat viimeistellä itse koneet.

Hengityslaitehanke on vireillä myös Suomessa

Suomalaistutkija Janne M. Korhonen muistuttaa, että Suomessakin on vireillä hanke hengityskoneiden valmistamiseksi. Tavoitteena on päästä tuhannen laitteen tuotantoon puolentoista kuukauden päästä.

Hoitohenkilöstö on myös Suomessa valittanut, ettei hengityssuojaimia ja käsineitä ole riittävästi.

Tuotantorakenteiden muutosta tutkiva Korhonen sanoo, että muovialan yritykset ovat täälläkin siirtyneet suojavisiirien tekemiseen. Uuden tuotteen valmistamiseen on siirrytty jopa viikossa.

Janne M. Korhonen on tutkijatohtori Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Janne M. Korhonen

– Mutta mitä monimutkaisempi on tuote, sitä hankalammaksi tämä tietysti käy. Onneksi tekniikka on kehittynyt joustavammaksi, ja tuotannon muuttaminen on nykyään helpompaa kuin se olisi ollut vaikkapa kymmenen vuotta sitten.

Korhosen mukaan esimerkiksi automaation lisääntyminen johti jo ennen koronaepidemiaa siihen, että tuotantovaiheita palautettiin Aasiasta Eurooppaan, jotta toimitusajat asiakkaalle lyhenisivät

– Tämä kehitys tulee varmasti nyt kiihtymään, Korhonen ennustaa.

Yhdysvalloissa puhdistetaan hengityssuojaimia uusiokäyttöön

Yhdysvalloissa yritys nimeltä Battelle on kehittänyt tekniikan, jolla hengityssuojaimia voidaan desinfioida uudelleenkäyttöä varten.

Laivakonttiin rakennetussa järjestelmässä voidaan käsitellä jopa 80 000 hengityssuojainta päivässä niin, että niitä voi käyttää peräti kaksikymmentä kertaa uudestaan.

Yritys joutui aluksi terveysviranomaisten hampaisiin, mutta lopulta lupa puhdistustyöhön heltisi presidentti Donald Trumpin avustuksella.

Pandemian nujertaminen on myös yritysten etu. Mitä nopeammin tauti saadaan kuriin, sitä nopeammin kuluttajat voivat jälleen alkaa kuluttaa. Yritysten valmius muuttaa tuotantolinjojaan voi toimia myös imagon parantajana.

"Uskon että kaikilla on vilpitön halu auttaa"

Korhonen katsoo kuitenkin, että yleensä yritykset ovat liikkeellä vilpittömin aikein.

– Uskon että kaikilla on halu auttaa, mutta emme vielä tiedä, ehtivätkö tuotteet ajoissa.

Valtiot ovat luvanneet merkittäviä taloudellisia kannustimia. Pelkkä rahoitus ei kuitenkaan takaa tuloksia, jos puuttuu komponentteja ja tekijöitä.

– Kriisitilanteessa henkilökohtaiset suhteet korostuvat. Tekijät ottavat yhteyttä toisiinsa ja vauhdittavat asioita, Korhonen sanoo.

Päätyykö yritysten apu vain omalle takapihalle?

Yhdysvalloissa kalifornialaisia teknologiayrityksiä on kritisoitu siitä, että ne keskittävät apunsa lähiseudulle eli Seattleen, San Franciscon alueella ja Los Angelesiin.

STAT-verkkojulkaisun mukaan (siirryt toiseen palveluun) miljardööri Elon Musk tilasi Kiinasta 1 200 hengityskonetta Los Angelesiin, jossa hänen yrityksensä SpaceX toimii.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom sanoi maanantaina, että laitteiden sijoittamisesta neuvotellaan parhaillaan. On epäselvää, päätyykö niitä myös Kalifornian ulkopuolelle, arvioi STAT-verkkojulkaisu.

Ford esitteli GE Healthcaren kanssa yhteistyössä valmistettavaa hengityskonetta. Yritykset aikovat valmistaa 50 000 hengityskonetta Fordin tehtailla Michiganissa. Ford / EPA

Massachusettsin keskussairaalan lääkäri Daniel Horn vetosi New York Times -lehdessä (siirryt toiseen palveluun)teknologiajätteihin tietokannan luomiseksi. Hornin mukaan tarvitaan reaaliajassa toimiva pilvipalvelu, jonka avulla voidaan tarkistaa hengityskoneiden saatavuus maanlaajuisesti.

"Miljoonan taalan paikka muuttua"

Tutkijat pohtivat jo koronakriisin jälkeistä aikaa.

Janne M. Korhonen on mukana Plan B -tutkimuksessa, joka on Lappeenrannan teknillinen yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhteinen hanke.

Siinä tutkitaan tuotannon nopean muuttamisen mahdollisuuksia ja dekarbonisaatiota, eli fossiilisista energialähteistä luopumista.

Korhosen mukaan muutokselle olisi jo korkea aika.

– Nyt on miljoonan taalan paikka miettiä vakavasti, millaiseen tuotantoon halutaan palata koronakriisin mentyä. Onko yhä tavoitteena vain taloudellinen kasvu ja ihanteena uuden television hankkiminen joka vuosi, kysyy hän.

Korhonen muistuttaa, että ympäristötutkijat ovat ennakoineet vielä nykyistäkin koronakriisiä vakavampia koettelemuksia.

Koronakriisi on arkea myös Intiassa. Maidon ostajia Jammussa. Jaipal Singh / EPA

– Erilaisten isompien ja pienempien kriisien pelätään tulevaisuudessa vain vahvistavan toisiaan. Ihmiskunta on elänyt velaksi suhteessa luontoon jo neljä vuosikymmentä, sanoo hän.

– Koronakriisin jälkeen pitäisi jo kohtuullistaa elämää ja kysyä, mikä kaikki on oikeasti tarpeen, Korhonen miettii.

Huawei lahjoittaa hengityssuojaimia ja käsineitä

Toistaiseksi koronaepidemia pakottaa keskittymään tärkeimpään.

Kiinalainen teknologiayhtiö Huawei on ilmoittanut toimittavansa hengityssuojaimia muun muassa Baltian maihin. Hengityssuojaimet ovat osa Huawein ja sen kumppanien tarjoamaa avustuspakettia. 20 000 hengityssuojaimen lisäksi yhtiö lahjoittaa 120 000 paria hansikkaita Liettuaan.

Samantyyppistä apua on tarjottu myös Viroon ja Latviaan.

Liettuan liikenne- ja viestintäministerin mukaan Huawei on ollut kiinnostunut osallistumaan Liettuan 5G-verkon rakentamiseen. Puolustusministerin mukaan kaikki ehdotukset ovat mukana tarkastelussa.

