Miten käy tuhansien peruspizzeroiden, kun ravintolat pakotetaan kiinni? Moni yrittäjä ei selviä tukiviidakossa, ainoa oljenkorsi on lounaspizzan ulosmyynti

Toivoa on vielä, pizzeriayrittäjä Nezir Giray sanoo.

Girayn Helsingin Jätkäsaaressa pitämä Ismet-ravintola on kärsinyt koronaviruksesta, mutta pystynyt toistaiseksi jatkamaan toimintaansa. Lähistöllä moni on jo sulkenut ovensa.

– Meillä tilanne ei ole vielä hälyttävä. Ollaan onnekkaita sijainnin suhteen, paikalliset ovat tukeneet meitä ja tässä on vieressä rakennustyömaita, joiden työntekijät ovat toivoneet että meiltä saisi lounasta, Giray sanoo.

Asiakaspaikkojen sulkemisen keskellä Giray aikoo jatkaa noutoruoan myymistä. Lounasruoan myynti on pienille pizzerioille tärkeä osa myyntiä – Ismetissä noin 60 prosenttia liikevaihdosta.

Iso osa lounaista on tavattu syödä paikan päällä. Ravintola voi selvitä vain, jos noutolounaat tekevät kauppansa.

– Yritetään selvitä noutomyynnillä niin pitkään kuin mahdollista. Illat varmasti ovat vielä entistäkin hiljaisempia, mutta Wolt on osaltaan pehmentänyt iskua. Katsotaan, miten tämä jatkuu, Giray sanoo maanantaina ennen hallituksen määräyksen yksityiskohtien vahvistumista.

Noutopizzojen menekki ratkaisee pienten pizzeriayrittäjien kohtalon. Rami Moilanen/ Yle

Hallitus sulkee ravintolat

Hallitus on määräämässä ravintoloiden kiinnimenosta.

Eduskunta hyväksyi lauantaina lain ravintoloiden sulkemisesta. Tasavallan presidentti päätti lain hyväksymisestä presidentin esittelyssä tänään maanantaina. Lain sisältö selviää valtioneuvoston asetuksesta, jota on viilattu maanantain aikana.

Asetuksen on määrä sulkea ravintolat ruoan noutomyyntiä lukuun ottamatta. Myöskään terassilla syöminen tai juominen ei onnistuisi.

Perustuslain näkökulmasta kaikkien ravintoloiden sulkeminen kerralla on ollut hankalaa, sillä virustilanne vaihtelee alueellisesti suuresti. Alan etujärjestö MaRa on lähtökohtaisesti toivonut, että jos kielto on väistämätön, se koskisi esimerkiksi korvausten saamisen tasapuolisuuden vuoksi koko maata.

Ravintolayrittäjiä on noin 10 000, ja yhteensä ala työllistää yrittäjät mukaan lukien yli 70 000 ihmistä.

Samuli Huttunen / Yle

Moni pieni pizzeria on tuloiltaan "melkein alle nälkärajan"

Nezir Girayn veli Ali Giray asuu Joensuussa ja on Suomen yrittäjien maahanmuuttajayrittäjäverkoston puheenjohtaja. Hänen viestinsä pienten etnisten ravintoloiden selviämismahdollisuuksista on synkähkö.

– Monet ravintolat ovat tulotasoltaan aika minimaalisia, melkein alle nälkärajan. Tilanteet ovat hankalia, ja konkursseja tulee varmasti, Ali Giray sanoo.

Ali Giray toimii myös Pohjois-Karjalan yrittäjien hallituksessa ja on itsekin entinen pizzeriayrittäjä. Hän kertoo saaneensa paljon puheluita huolestuneilta ravintolayrittäjiltä. Giray arvioi karkeasti, että Suomessa on ainakin 2 500–3 000 pientä pizzeriaa ja tuhatkunta muuta etnistä ravintolaa.

Erot osaamisessa ovat valtavia, pelkästä kielitaidosta lähtien.

– Kaikkien kielitaito ei riitä ymmärtämään poikkeustilanteen yksityiskohtia tai rahoitusmahdollisuuksia. Moni toimii erilaisten tiedonrippeiden varassa, ovat riippuvaisia muista ja kyselevät asioista toisiltaan, hän jatkaa.

Ali ja Nezir Giray puhuvat erinomaista suomea ja ovat tottuneet byrokratiaan. He auttavat muita yrittäjiä paperiasioissa sen minkä ehtivät. Ali Giray toivoo, että tukihakemukset olisivat koronatilanteessa mahdollisimman yksinkertaiset. Hänen mukaansa moni ei selviä monimutkaisista hakemuksista useine liitteineen. Giray sanoo, että tilanteesta on tarkoitus julkaista infovideoita yrittäjäverkostolle.

– Moni ihmettelee, miten saa kulut maksettua kun ravintola on suljettu. Nyt yritetään saada heille tietoa, että tilanteeseen saa tukea.

Veli Nezir Giray toivoo, että hallituksen tuki yrittäjille kohdistuisi vuokranmaksuun.

Osa vuokranantajista on tullut yrityksiä vastaan, osa ei. Maanantaina esimerkiksi työeläkevakuuttaja Ilmarinen kertoi jäädyttävänsä (siirryt toiseen palveluun) omat vuokranperintänsä ravintoloilta toukokuun loppuun asti.

Ravintola Ismetin ympärillä Jätkäsaari on upouutta ja rakentuu osin edelleen. Rami Moilanen/ Yle

Miten käy oleskelulupien, kun tulot putoavat?

Tilanne on hankala paitsi yrittäjien myös ravintoloissa työntekijöinä olevien maahanmuuttajien kannalta.

Osa asuu Suomessa oleskeluluvalla, jonka jatko on kiinni tulotasosta. Jos työt vähenevät tai menevät kokonaan alta, oleskeluluvan perusteet voivat murentua.

– Olen yrittänyt auttaa myös sen puolesta. Jos on ollut oikeus pysyä maassa ennen kriisiä, niin aikooko maahanmuuttovirasto nyt olla tiukkana ja ottaa luvat pois, Jätkäsaaren Ismetin ravintoloitsija Nezir Giray pohtii.

Ismet on Nezir Girayn ensimmäinen oma yritys. Se toimii franchising-pohjalla kuuden muun Ismet-ravintolan tavoin.

Vaikka hintoja on laskettu, myynti on tänään ollut kolmanneksen perusmaanantaita pienempi. Tavallisesti töissä olisi neljä ihmistä, mutta nyt kolme ja pian pakon edessä enää kaksi.

– Monet tuttavat ovat ilmoittaneet, että laittavat ovet kiinni. Ne eivät halua ottaa sitä riskiä, että kulut pahenevat entisestään, Nezir Giray sanoo.

Jätkäsaaren asiakkaat ovat kannustaneet kotikulmien yrittäjää jatkamaan.

– Eihän se kivaa ole, jos ihmiseltä menee elanto pois. Jotain kaikkien pitää kuitenkin elääkseen tehdä, lounaspizzan noutanut Aki Huttunen sanoo.

Lue uusimmat tiedot koronaviruksesta tästä artikkelista

Aiheesta voi keskustella tiistaihin kello 23.00:een asti