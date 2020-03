Loppuuko työssäkäynti rajan yli Lapissa? – Rajaneuvoja: "Terveydenhuolto Ruotsin rajalla romahtaa jos nämä ihmiset eivät pääse enää töihin"

Työmatkaliikenteen pysäyttäminen Suomen länsirajalla ei ole yksiselitteisen selkeää. Asia on noussut esille, kun viikonloppuna heräsi epäilyksiä koronaviruksen leviämisestä Ruotsista Suomeen. Osa lääkäreistä haluaisi suitsia työmatkaliikennettä rajalla tiukasti. Suomalaiset hoitoalan työntekijät ovat kuitenkin tärkeä osa Pohjois-Ruotsin terveydenhuoltoa.

Työmatkaliikenne on edelleen sallittua Suomen ja Ruotsin välillä, vaikka Viron ja Suomen välillä työmatkaliikenne kiellettiin 22. maaliskuuta. Tarkkoja määriä rajan yli työssä käyvistä ei ole tiedossa.

Pohjoiskalotin rajaneuvonnan koordinaattori Päivi Koivupalo arvioi, että Suomen ja Ruotsin rajan yli kulkee päivittäin töissä jopa noin 3000 ihmistä.

– Haaparannan kunnan työntekijöistä noin 120 asuu Suomessa, joko Torniossa tai lähikunnissa, he lienevät etupäässä hoitotyössä. Terveydenhuolto Ruotsin rajalla romahtaa jos nämä ihmiset eivät pääse enää rajan yli töihin, Koivupalo arvioi.

Koivupalo perustaa arvionsa rajanylityksistä tehtyihin tilastoihin. Tilastoissa on mukana välttämättömän työssäkäyntiliikenteen lisäksi vain tavaraliikenne. Muuta liikennettä rajan yli ei käytännössä sallita koronaviruksen takia.

Sairaanhoitajan työtä vaikea tehdä etänä

Yksi naapurimaassa töissä kulkevista on Tiina Patokoski Torniosta. Hänen työpaikkansa on Ruotsin Kalixissa, noin 50 kilometrin päässä Suomen rajasta. Hän on Kalixin vanhainkodeissa työskentelevien sairaanhoitajien ja kotisairaanhoitajien esimies. 22 vuotta Pohjois-Ruotsin Kalixissa työskennellyt Patokoski on huolissaan tilanteesta.

– Huolestuttaa aikalailla, sekä oman toimeentulon että minun yksikön ja muidenkin puolesta. Kaikki ei voi muuttaa Ruotsin puolelle, on lapsia, perhettä, lemmikkieläimiä ynnä muuta. Ja sairaanhoitajan työtä on vähän vaikea tehdä etänä, torniolainen Patokoski kertoo.

Rajaneuvonnan koordinaattori Päivi Koivupalon mukaan Tornion lisäksi esimerkiksi Pellosta ja Kolarista kuljetaan paljon Ruotsin puolella terveydenhuollon töissä.

Kalixissa sairaanhoitajana työskentelevä Tiina Patokoski on huolissaan oman työyhteisönsä puolesta, jos länsiraja suljetaan myös työmatkaliikenteeltä.. Tiina Patokoski

Rajan yli toki kulkee leivän perässä muitakin kuin hoitajia.

Esimerkiksi Outokummun Tornion tehtaiden työntekijöistä joitakin kymmeniä asuu yhtiön mukaan Ruotsissa. Outokummulta kerrottiin maanantaina, että yhtiö selvittää parhaillaan, mitä rajan sulkeminen kokonaan vaikuttaisi yhtiön toimintaan.

Lääkärit erimielisiä työmatkaliikenteen kieltämisestä

Ruotsin Lapissa eli Norrbottenissa virustartuntoja on enemmän kuin Suomen Lapissa. Yksi syy tähän lienee se, että Ruotsissa viranomaiset eivät ole asettaneet yhtä tiukkoja rajoituksia viruksen takia kuin Suomessa. Esimerkiksi terveydenhuollon väki suojautuu eri tavalla Suomessa kuin Ruotsissa.

Länsirajan sulkemista työmatkalaisilta on ehdottanut Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas. Hän haluaisi estää työmatkaliikenteen Suomen ja Ruotsin välillä, kuten Suomen ja Viron välillä on jo tehty.

– Minun mielestäni länsirajan suhteen pitäisi tehdä samantyyppinen linjaus, Broas sanoo.

Broaksen esimies, Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila taas ei ainakaan tällä hetkellä lämpene rajan sulkemiselle työmatkalaisilta.

– Hyvin paljon suomalaisia terveydenhuollon ammattilaisia työskentelee Ruotsin ja jonkin verran myös Norjan puolella. Jos me laittaisimme rajan kokonaan kiinni eikä työssäkäynti olisi mahdollista, aiheuttaisimme ison hankaluuden tai suorastaan haittaa Norrbottenin väestön koronapotilaiden hoitoon, Mattila perustelee.

Mattila korostaa, että kyse on hänen omasta mielipiteestään, ei sairaanhoitopiirin yhteisestä linjasta.

Rajan ylityksiä vähentäisi myös Tornion kaupungin johtava lääkäri Pertti Sakaranaho.

– Päivittäistä työmatkapendelöintiä pitäisi pystyä vähentämään tai rajoittamaan reilusti. Me ollaan tehty isoja rajoituksia muillakin alueilla Suomessa, Sakaranaho huomauttaa.

Hän myöntää, että uusista rajoituksista koituisi haittaa molempien maiden terveydenhuollolle ja myös muualle toiminnalle rajan pinnassa

Elämä nivoutunut rajan yli kulkemiseen

Monelle länsirajalla elävälle valtiovallan asettamat rajoitukset eivät vaikuta vain omaan työhön, kertoo torniolainen Hanna Wallo. Hän on töissä kaupan alalla naapurikunnassa Ruotsin Haaparannalla.

– Minun elämä on aika paljon nitoutunut tähän, että kuljetaan rajan yli. Itse olen töissä Haaparannan puolella ja asumme Torniossa. Lapset ovat päivähoidossa ja koulussa Haaparannalla. Kyllähän se aika lailla kaikkeen vaikuttaa, Wallo sanoo.

Hän uskoo, että hän saattaisi pystyä tekemään osan töistään etänä.

Viime perjantaina länsirajan rajan ylitti yhteensä runsaat 2700 ihmistä. Lauantaina luku oli vajaat 1100 ja sunnuntaina alle 800. Tiedot ovat Lapin rajavartiostolta ja Länsi-Suomen merivartiostolta. Lapin rajavartiosto vastaa länsirajan rajanylityspaikoista lukuun ottamatta Torniota, joka on Länsi-Suomen merivartioston vastuulla. Vilkkain rajanylityspaikka on Tornio.

Lapista käydään töissä myös Norjassa, mutta määrät ovat huomattavasti pienempiä kuin Suomen ja Ruotsin rajan ylittäjien joukko. Lapin rajavartioston vartioimilla Norjan vastaisilla rajanylityspaikoilla on ollut viime päivinä noin 200–400 rajan ylittäjää päivässä.

Suomi laittoi rajat kiinni 19. maaliskuuta. Sen jälkeen Lapin vastaisilla valtakunnan rajoilla liikenne väheni noin 90 prosenttia, Lapin rajavartiosto kertoi viime torstaina. Rajavartioston mukaan rajan saa ylittää tällä hetkellä vain rajanylityspaikoilla, joita on Lapissa vain kuusi.

Tämän jutun kirjoitushetkellä ei ollut tietoa siitä, tuleeko hallitukselta uusia päätöksiä tai esityksiä rajat ylittävään työssäkäyntiin liittyen. Päätöksiä odotetaan alkuviikon aikana.

