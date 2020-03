Uudenmaan TE-toimisto rekryää 110 uutta työntekijää purkamaan lomautusruuhkaa – johtaja: "Ehdottomasti tarvitsemme ainakin tämän määrän"

Koronaviruksen takia lomautettuja on Suomessa nyt jo 12 700. Saadakseen työttömyysturvaa lomautettujen on ilmoittauduttava TE-toimistoon työnhakijaksi.

Pasilassa TE-toimiston toimipisteen ovet on teljetty puukalikalla ja kulkua sisään vahtii kaksi vartijaa. Tällä hetkellä vain välttämättömimmät työnhakuun liittyvät tapaamiset järjestetään kasvotusten.

Vaikka suljettu aulatila ammottaakin tyhjyyttään, töitä TE-toimistoissa tällä hetkellä riittää.

Pelkästään Uudenmaan TE-toimistoon haetaan nyt 110 uutta työntekijää.

Syynä ovat koronavirustilanteesta johtuvat lomautukset. Lomautettu henkilö ei voi saada työttömyysturvaa, ennen kuin hän on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi.

– Asiakasmäärän kasvu tulee olemaan huikea. Lisäksi kun hallitus valmistelee yksinyrittäjille mahdollisuuutta saada työttömyysetuutta, niin ehdottomasti tarvitsemme ainakin tämän määrän uusia työntekijöitä tilanteen hoitamiseksi, Uudenmaan TE-toimiston johtaja Tiina Korhonen sanoo.

Korhosen mukaan tavoitteena on, että 110 uutta työntekijää voisivat aloittaa työnsä mahdollisimman pian. Työsopimukset tehdään aluksi vuoden loppuun asti.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimpien tietojen (30.3.) mukaan yhteensä noin 12 700 ihmistä on lomautettu koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia. YT-neuvottelujen piirissä on yli 281 400 henkilöä ja työttömäksi on jäänyt noin 4 900.

TEM seuraa lomautettujen määrää ja julkaisee tuoreimmat luvut (siirryt toiseen palveluun) päivittäin. Seuranta on aloitettu 16. maaliskuuta.

Erityisen paljon työntekijöitä on ilmoitettu yt-neuvottelujen piiriin Uudellamaalla: yli 164 000 henkilöä eli liki 60 prosenttia koko Suomen määrästä.

Isoa lukua selittää osin se, että monen yrityksen pääkonttori sijaitsee Uudellamaalla ja tällöin lomautusaikeista on ilmoitettu Uudenmaan TE-toimistolle. Kun varsinaiset lomautukset alkavat, lomautetut työnhakijat jakautuvat useamman alueen TE-toimistoille.

Avoimia työpaikkoja haussa entiseen malliin

Jatkuvista lomautusuutisista huolimatta on myös aloja, joilla työvoimaa juuri nyt tarvitaan. Uudenmaan TE-toimiston johtajan Tiina Korhosen mukaan avoimia työpaikkoja on määrällisesti tullut hakuun suunnilleen saman verran kuin ennen koronaviruksen aiheuttamaa tilannetta.

Avoimia työpaikkoja ilmoitetaan Uudellamaalla päivittäin noin 800–1 000.

– Niissä ei ole näkynyt laskua, vain hieman eri painopisteet ja alat korostuvat, Korhonen sanoo.

Koronaviruksen takia esimerkiksi rakennusalalle tarvitaan työntekijöitä, sillä ulkomaista työvoimaa ei ole samalla tavalla saatavilla. Luonnollisesti työntekijöitä haetaan myös sosiaali- ja terveysalalle sekä valmistamaan kyseisen alan tarvikkeita.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriössä kartoitetaan parhaillaan muun muassa työttömien ja lomautettujen mahdollisuutta tehdä kausitöitä maatiloilla ja puutarhoissa.

Miten tämä toteutuisi käytännössä ja miten ihmiset saataisiin motivoitua esimerkiksi mansikanpoimintaan?

– Uskon, että erilaisia ratkaisuja ja kannusteita pohditaan parhaillaan, Korhonen toteaa.

Sen tarkemmin hän ei osaa vielä sanoa. Korhosen mukaan lyhytaikaisesti lomautetut henkilöt harvemmin työllistyvät toisen työnantajan palvelukseen lomautuksensa aikana.

