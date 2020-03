Syliin pääsee, muuten on vetäydytty pieniin ryhmiin – näin päiväkotien arki on muuttunut

Monen päiväkodin käytävillä on nyt hiljaista. Kuvituskuva.

Tästä on kyse 16.3. hallitus linjasi, että koulut siirtyvät etäopetukseen 18.3. alkaen koronatilanteen takia

Päiväkodit päätettiin pitää auki, mutta hallitus esitti toiveen, että varhaiskasvatuksessa olevat lapset pidettäisiin mahdollisuuksien mukaan kotona

Kysyimme kuudesta kaupungista, miten päiväkotien arki rullaa poikkeusoloissa

Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Turussa ja Tampereella vain noin joka viides lapsi on nyt päivähoidossa. Rovaniemellä hoidossa on neljäsosa lapsista.

Tamperelaisen Kalevanharjun päiväkodin lapsiluku putosi rajusti pari viikkoa sitten, kun koronatilanteen takia suurin osa lapsista jäi kotiin. Nyt hoidossa oleville arki yritetään kuitenkin pitää mahdollisimman normaalina.

Lapsilta ei voi vaatia turvavälejä, sanoo päiväkodin apulaisesimies Päivi Kaunisto.

– Ihan samalla lailla sylitellään ja hellitellään. Se varmistetaan, että lapset, jotka ovat hoidossa, ovat terveitä, Kaunisto sanoo.

Lapset selvästi nauttivat hoitajien huomiosta ja rauhasta, sanoo Kalevanharjun päiväkodin apulaisesimies Päivi Kaunisto. Antti Eintola / Yle

Kysyimme kuudesta kaupungista, Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Jyväskylästä, Oulusta ja Rovaniemeltä, kuinka paljon vanhemmat ovat poikkeusaikana käyttäneet mahdollisuutta viedä lapsi hoitoon, ja miten päiväkotien arki on muuttunut korona-aikaan.

Helsingissä vähiten, Rovaniemellä eniten

Useimmissa kyselymme kaupungeissa päivähoidossa olevien lasten määrä asettuu noin 20 prosentin tuntumaan. Esimerkiksi Helsingissä päivähoidossa olevien lasten määrä on laskenut koko ajan.

– 18. maaliskuuta lapsia oli kaupungin päiväkodeissa noin 6400. Viime viikon alussa lapsia oli enää noin 5500 ja loppuviikosta noin 4500, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viestintä- ja markkinointipäällikkö Hanna-Kaisa Talvensaari vastaa Ylen kyselyyn.

Helsingissä on suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa noin 27 000 lasta, eli läsnäoloprosentti on laskenut jo 16 prosentin tuntumaan.

Rovaniemellä oli vielä viime viikolla yli 30 prosenttia lapsista hoidossa. Tällä viikolla määrä on pudonnut noin 25 prosenttiin.

– Lapissa on ehkä koettu, että tauti ei ole vielä niin lähellä. Nyt ihan selkeästi tietoisuus ja huoli ovat kasvaneet. Myös lomautusten vyöry matkailun pysähtyessä on alkanut, Rovaniemen varhaispalvelupäällikkö Tarja Kuoksa pohtii.

Jyväskylä sulkee 28 yksikköä

Tampereella noin viidennes lapsista on tällä hetkellä päivittäin päiväkotihoidossa. Luku on pysynyt samana siitä asti, kun poikkeusaika alkoi lähes kaksi viikkoa sitten. Suositus kotiin jäämisestä on mennyt hyvin perille, arvioi Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä.

– Uskon, että kaikki jotka pystyvät, pitävät lapsensa kotona. Palvelua käyttävillä on todellinen tarve, Järvelä sanoo.

Tampereella kaikki yksiköt on pidetty auki muutamaa pientä lukuunottamatta. Useimmissa muissa kaupungeissa on toimittu samoin.

Kaikki kaupungit ovat jo antaneet tai antamassa maksuvapautuksia kotihoitoon otetuista lapsista. "Maksut ovat tietenkin merkittävä osa kaupungin tuloja, mutta tällä hetkellä pitää pitää huolta, että perheet pystyvät selviytymään", sanoo Tampereen kaupungin Kristiina Järvelä. Antti Eintola / Yle

– Vain muutama filiaaliyksikkö on suljettu, koska lapsia ei juurikaan ollut. Pyrimme pitämään kaikki toimipisteet auki toistaiseksi, Turun palvelualuejohtaja Vesa Kulmala vastaa kyselyymme.

Jyväskylä on tähän asti pitänyt auki kaikki 60 yksikköään, mutta tästä päivästä alkaen se sulkee 28 päiväkotia ja esiopetusryhmää. Sulkeutuvien yksiköiden lapset ja henkilökunta ohjataan avoinna oleviin yksiköihin. Tartuntoja yritetään välttää monilla tavoin.

– Päiväkodeissa toimitaan maksimissaan kymmenen hengen porukoissa. Lasten kanssa liikutaan paljon luonnossa. Ruokailutilanteet porrastetaan niin, että ruokasaleissa ruokailee mahdollisimman vähän lapsia yhtä aikaa ja ainakin sijoittaudutaan eri puolille salia, kuvailee arkea Jyväskylän varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvist.

Poikkeustilanne luo uutta

Poikkeustilanne on vaatinut henkilökunnalta luovuutta. On pitänyt keksiä, miten pienien lapsiryhmien kanssa toimitaan, ja miten varhaiskasvatuksen tekeminen on saatu siirrettyä niille, jotka ovat kotona.

– Kotona oleviin lapsiin on pidetty yhteyttä vanhempien toivomalla tavalla. Heidät on myös huomioitu lähettämällä lapsille mukavia tehtäväpaketteja ja puuhavinkkejä, sekä varhaiskasvatusikäisille että esiopetuksessa oleville lapsille, Jyväskylän Tarja Ahlqvist kertoo.

Turussa on mahdollistettu päivittäiset etätuokiot kotona oleville lapsille. Oulussakin lasten hyvinvoinnista kannetaan huolta myös silloin, kun lapset ovat kotona.

– Lapsille on lähetetty muun muassa kotitekemistä, sanoo Oulun varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen ja kiittää vanhempien joustavuutta ja luovuutta.

Päiväkodeissa lapsia hoidetaan pitkälti pienryhmissä. Ryhmien yhdistelyä yritetään välttää.

Kalevanharjun päiväkodissa on huomattu, että lapset nauttivat väljemmistä oloista ja aikuisten huomiosta. Entä kaipaavatko lapset seuraa, kun päikkykavereita on nyt vähän?

– Ainakin yksi kaveri pitää olla. Mutta olemme huomanneet, että lapset myös nauttivat huomiosta ja määrätystä rauhastakin. Ehdimme tosi yksilöllisesti huomioimaan heitä, Päivi Kaunisto sanoo.

