Reijo Savolin olisi purjehtinut Atlantin yli Suomeen, jos lentoa Yhdysvalloista ei olisi löytynyt – lähtö koronakriisin alta tuntui sotaevakuoinnilta

Reijo Savolinilla on suuri ystäväpiiri Floridassa. Siellä keskusteltiin koronatilanne läpi ennen lähtöpäätöstä. Reijo Savolinin kotialbumi

Vielä puolisentoista viikkoa sitten jyväskyläläinen yrittäjä Reijo Savolin istui Floridan lämmössä miettien, miten ihmeessä pääsee kotiin Suomeen.

Koronan tuoma poikkeuksellinen tila oli hiipinyt Floridaan saakka. Normaalisti vilkkaat Miamin kadut olivat tyhjentyneet. Golf-kentät suljettiin, samoin kahvilat ja ravintolat.

Savolinin ensimmäinen paluulento Suomeen peruttiin, ja myöhemmin toinenkin varaus kariutui. Vasta kolmas lentovaraus tärppäsi.

– Päällimmäinen tunteeni oli, että Miamista täytyy päästä äkkiä: ikään kuin pois sodan alta, Savolin kertoo.

Muutkin hänen tuttavansa olivat jo alkaneet varailla paluulentoja kotiin Suomeen. Yhdysvaltojen tiedotus tuntui epämääräiseltä ja puutteelliselta. Floridalaiset suhtautuivat Savolinin mukaan koronaan lähes väheksyvästi.

Lähtöpäivän aamuna Savolin kävi vielä uimassa taloyhtiön uima-altaassa, joka oli noin 400 ihmisen käytössä. Se suljettiin vasta Savolinin lähdön aikoihin.

Jääkiekon ja koripallon keskeyttäminen oli vakava paikka

Työuransa kiinteistövälityksessä tehnyt Reijo Savolin, 69, on viettänyt viimeiset kahdeksan talvea Floridassa. Tällä kertaa tuli äkkilähtö takaisin Suomeen. Savolin maksoi pitkälti toista tuhatta euroa siitä, että pääsi lentämään Lontoon kautta Suomeen noin viikko sitten.

Tuossa vaiheessa iso osa hänen suomalaisystävistään Miamissa oli jo pakannut laukkunsa ja lähtenyt etsimään reittiä kotiin. Joku lensi Moskovan kautta, toinen Reykjavikin.

Savolinin ystäväpiiri Miamissa koostuu noin 40–50 hengen golfia harrastavien porukasta. Reijo Savolinin kotialbumi

Savolin oli tullut tapansa mukaan viettämään talvea Floridaan jo tammikuussa. Hän kertoo, että tuolloin Yhdysvaltojen mediassa ei koronasta puhuttu vielä ollenkaan tai korkeintaan hajanaisesti. Siispä Savolin kääntyi kotimaisten ja eurooppalaisten uutisten puoleen saadakseen lisätietoja tilanteesta.

– Asia tuntui Yhdysvalloissa kaukaiselta ihan viime päiviin asti. Jos sanotaan, että Venäjältä saa monenlaista tietoa, niin mielestäni Yhdysvalloista tietoa saa vähintään yhtä hatarasti, Savolin toteaa.

Yksi käänne tilanteessa oli NBA-koripallosarjan keskeyttäminen, toinen NHL-jääkiekkokauden tauko maaliskuun puolessavälissä koronan takia.

– Lajien televisioseuranta loppui. Jos nämä kaksi merkittävää urheilulajia loppuvat Yhdysvalloissa, se tarkoittaa melkein sodanjulistusta, Savolin toteaa.

Siitä pystyi päättelemään, että jotain vakavaa on tapahtumassa. Samaan aikaan kuitenkin moni palvelupaikka pidettiin auki, eikä ulkonaliikkumista kielletty. Savolin kertoo, että tunnelma oli monella tapaa epävarma.

Beach closed, ranta suljettu. Savolin kertoo, että ranta suljettiin vasta 24. maaliskuuta. Reijo Savolinin kotialbumi

Edes Floridassa, lomalaisten paratiisissa, ei juuri puhuttu koronasta vielä Savolinin lähtöhetkien koittaessa. Savolin ajattelee, että se saattaa johtua Yhdysvaltojen esivaalitilanteesta. Lisäksi presidentti Trumpilla on Floridassa loma-asunto (siirryt toiseen palveluun) (Miami Herald, englanninkielinen linkki), ja Savolin ajattelee, että presidentti on halunnut viestittää floridalaisille tilanteen olevan hallinnassa.

– Hallinto antoi myös ymmärtää, että kyseessä on muun maailman ongelma eikä Yhdysvaltojen, Savolin kuvailee.

Savolin kertoo, että julkisia altaita on Yhdysvalloissa jo laitettu kiinni. Kuvassa naapurin yksityinen uima-allas. Reijo Savolinin kotialbumi

Jopa terveydenhoitoviranomaiset ja Savolinin lääkäriystävät puhuivat siitä, että viruksen tartuntariski on pienempi lämpimässä Floridan säässä. Hänen mukaansa ainakin paikalliset tuntuivat uskovan tietoon.

Savolin ystävineen teki kuitenkin omat johtopäätöksensä lähinnä eurooppalaisten uutisten tietojen perusteella.

Pikkuhiljaa huoli alkoi hiipiä elämään. Savolin pisti merkille, miten monikaistaisten ja yleensä ruuhkaisten teiden liikenne romahti. Kaupoista sai yhä tavaraa, mutta Savolinkin sai kokea vessapaperihamstraajien iskun.

– Kävimme kavereilta hakemassa vessapaperia, kun emme olleet hirveästi varautuneet, hän toteaa.

Meriteitse Suomeen?

Savolin sai viimein hankittua paluulennon Suomeen maaliskuun lopulle. Golf-kentät olivat jo harmillisesti kiinni, samoin hänen ystäväpiiriensä käyttämät Suomi-talo (siirryt toiseen palveluun) ja kerhotalo.

Osa Savolinin ystävistä Floridassa on Yhdysvaltojen ja Suomen kaksoiskansalaisia. Silti moni muukin ryhtyi puuhaamaan lentoja takaisin Suomeen, kun koronatilanne alkoi näkyä Yhdysvalloissa. Suurin osa seurueesta on ikäihmisiä, jotka ajattelivat olevansa paremmassa turvassa ja terveydenhuollossa Suomessa.

Savoliniakin huoletti, millaista hoitoa olisi tarjolla, jos hän sairastuisi Yhdysvalloissa – vai olisiko hoitoa tarjolla lainkaan ilman kansalaisuutta.

Savolinin asuttamalla taloyhtiöllä on oma satama. Reijo Savolinin kotialbumi

Kun lentoja peruttiin yksi toisensa jälkeen, ryhtyi eläkeläisporukka kehittelemään paluuvaihtoehtoa. Jos lentoa ei olisi järjestynyt, olisi Suomen rannoilla voitu kevään mittaan nähdä purjealus, jonka kannelta pilkistää floridansuomalaisten eläkeläisten rivistö.

– Joukossamme on useampi valtameripurjehtija. Suunnittelimme, että jos emme muuten pääse pois, vuokraamme ison aluksen ja purjehdimme Suomeen, kestipä matka mitä kestää.

Alusta ei kuitenkaan tarvinnut vuokrata. Savolin pääsi lentäen kotiin 25. maaliskuuta. Kaksi päivää myöhemmin uutiset kertoivat, että Yhdysvalloissa on eniten todettuja koronavirustartuntoja maailmassa.

Harhailevia kaukomatkaajia lentokentällä

Savolin seuralaisineen oli saanut lennolle mukaan kasvosuojuksia ja käsineitä floridalaisen klinikan suomalaiselta sairaanhoitajalta. Savolin pisti merkille, miten stuertit ja lentoemot palvelivat asiakkaita ilman suojuksia lennolla Miamista Lontooseen.

Helsinki-Vantaan lentokentällä huomioliiveihin pukeutunut henkilökunta jakoi tulijoille paperilappuja, joissa oli jatko-ohjeita saapujille.

– Niitä ei jaettu läheskään kaikille. Ne olivat vähän kuin vapaaehtoisesti otettavia lentolehtisiä, Savolin kuvailee.

Vielä joitakin päiviä sitten Suomessa uutisoitiin, että maahan saapuneita ei ole aiemmin ohjattu tiukasti kotikaranteeniin (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat). Sittemmin ohjeet ovat kiristyneet.

Savolinin saapuessa ihmiset kuitenkin harhailivat ristiin rastiin laukkujensa kanssa. Osa tuloterminaaleista on remontissa, eikä ohjeita ulospääsyreiteistä Savolinin mukaan ollut. Itselleen ja seurueelleen hän oli järjestänyt yksityisautokyydin Helsingistä kotiin Jyväskylään.

Reijo Savolin on nyt kotonaan asianmukaisessa kahden viikon karanteenissa. Reijo Savolinin kotialbumi

Nyt Savolin on viimein kotimaan kamaralla ja karanteenissa. Hän tarkisti usealta lääkäriltä, saako karanteenissa ulkoilla: saa, jos välttää lähikontakteja. Siispä Savolin on pyöräillyt, katsellut televisiota ja viettänyt yllättävän paljon aikaa mobiililaitteiden parissa.

– Harvoin tulee yrittäjänäkään oltua puhelimessa niin paljon kuin nyt. On ihan mukavaa, kun ihmiset tietävät, että hengissä ollaan.

Savolin kokee, että tilanne on Yhdysvalloissa on ymmärretty ja tunnustettu vasta nyt, ja sen eteen tehdään töitä.

Osa Savolinin tuttavista on yhä Miamissa, mutta ei välttämättä kauaa. Epävarmuus näkyy.

– Parin päivän aikana minulle on soittanut useita henkilöitä kertoen, että he ovat sittenkin tulossa Suomeen. Vielä viikko sitten he vakuuttivat jäävänsä Floridaan.

