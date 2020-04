Asiantuntijat erimielisiä keuhkokuumeelta suojaavan pneumokokkirokotteen koronahyödyistä ja -haitoista – infektioylilääkäri: "Rokotuttaisin kaikki Suomen riskiryhmät"

Olisiko pneumokokkirokote edes välillisesti avuksi koronapandemiassa? Tanska esimerkiksi on päättänyt aloittaa ikäihmisen maksuttoman rokottamisen huhtikuussa 2020.

Olisiko pneumokokkirokote edes välillisesti avuksi koronapandemiassa? Tanska esimerkiksi on päättänyt aloittaa ikäihmisen maksuttoman rokottamisen huhtikuussa 2020. Ludovic Di Orio, Goodshoot.com/Yle.

Suomessa on jo vuosia suositeltu (siirryt toiseen palveluun) 65-vuotta täyttäneille rokotetta, joka suojaa ikäihmisiä muun muassa pneumokokkibakteerin aiheuttamalta keuhkokuumeelta. THL:n virallinen suositus korostaa rokotetta erityisesti riskiryhmille.

Nyt koronavirukseen yhdistetty keuhkokuume on saanut osan ikäihmisistä harkitsemaan maksullisen ”keuhkokuumepiikin” eli pneumokokkirokotteen ottamista.

Ainakin vielä pneumokokkirokotteen käyttö osana koronaan liittyviä toimia jakaa terveydenhuollon ammattilaisten mielipiteitä Suomessa.

THL:n viesti on, että rokotteen voi ottaa halutessaan, mutta koronavirukselta se ei suojaa. Lapin keskussairaalan infektiolääkäri Markku Broars rokotuttaisi kaikki riskiryhmät.

– Korona on vaarallinen virus, joka tekee keuhkovaurioita, jolloin bakteerit pääsevät helpommin kehoon, hän toteaa.

Tanskassa rokotus ikäihmisille

Pneumokokkirokote keskusteluttaa koronakriisin keskellä päättäjiä ja terveydenhuollon ammattilaisia eri puolella maailmaa.

Tanska uskoo rokotteen välilliseen hyötyyn. Siellä on juuri tehty päätös (siirryt toiseen palveluun)rokottaa maksutta yli 65-vuotiaat ja riskiryhmäläiset osana koronan vastaista taistelua.

Iäkkäät hoitokodeissa asuvat perussairaat sekä kaikki erityisryhmiin kuuluvat rokotetaan Tanskassa jo huhtikuussa 2020. Loput ikäihmiset saavat rokotteensa ensi syksynä.

Päätöksellä pyritään turvaamaan se, etteivät pneumokokkipotilaat kuormittaisi koronan takia tiukoilla olevaa terveydenhoitojärjestelmää.

Ruotsissa puolestaan Uumajan yliopiston infektiosairauksien vanhempi professori Birgitta Evengård on julkisuudessa väittänyt, että ainakin osa koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista voitaisiin estää, jos kaikki ikäihmiset ja erityisryhmät rokotettaisiin pneumokokkirokotteella.

Ruotsissa pneumokokkirokote kuuluu Suomen tavoin kansalliseen pikkulasten rokotusohjelmaan. Ikäihmisille sitä vain suositellaan.

THL:n infektiotautien ja rokotusten ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan koronakeuhkokuume on pikemminkin tulehduksellinen ylireaktio toisin kuin influenssan jälkitautina usein oleva bakteerikeuhkokuume. Yle/Anna Savonius

THL peräänkuuluttaa virallista näyttöä rokotteen koronasuojasta

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin Laitoksen (THL) infektiotautien ja rokotusten ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että rokotteen voi halutessaan ottaa.

– Emme kuitenkaan ehdoin tahdoin usuta hakemaan sitä juuri nyt, koska sillä ei ole suojatehoa koronakeuhkokuumetta vastaan, Nohynek toteaa.

Korona voi aiheuttaakeuhkokuumetta ja sen vakavaa ARDS-muotoa eli henkeä uhkaavaa, erittäin vaikehoitoista hengitysvaikeusoireyhtymää.

Tämä koronakeuhkokuume on Nohynekin mukaan pikemmin tulehduksellinen ylireaktio toisin kuin influenssan jälkitautina usein oleva bakteerikeuhkokuume.

Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas puolestaan rokotuttaisi välittömästi kaikki Suomen ikäihmiset ja erityisryhmät, jos hänellä olisi valta ja rahat päättää asiasta.

– Koronavirus vaurioittaa keuhkoja, ja koska virus on uusi, eikä immuniteettisuojaa ole, virus aiheuttaa monelle rajummat vauriot. Ne avaavat aina tietä bakteereille, joista yksi suurimmista keuhkokuumeen aiheuttajista on juuri pneumokokki, Broas sanoo.

Hän kertoo, että pelkästään Suomessa sairastetaan normaalioloissa eli ilman koronapandemiaa tai rajua influenssaepidemiaa noin 50 000 keuhkokuumetta vuodessa.

– Näistä noin puolessa joudutaan sairaalahoitoon, ja keskimäärin noin kolmasosa on pneumokokkibakteerin aiheuttama.

Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas toivoo ikäihmisille ja erityisryhmille maksutonta pneumokokkirokotetta. Yle

Wuhanissa menehtyneillä myös bakteeritartuntoja

Hanna Nohynekin mukaan tutkimustietoa on vielä liian vähän. Hän sanoo, ettei tämän hetken tietojen valossa ole tullut esiin, että koronaviruksen jälkiseuraamus olisi pneumokokkikeuhkokuume.

– Kiinasta, Italiasta tai esimerkiksi Ranskasta ei ole mitään viitettä, että pneumokokkitauti olisi lisääntynyt koronan myötä, Nohynek toteaa.

Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas kertoo, että on totta, ettei ole tiedossa, onko keuhkokokuumeisilla koronapotilailla juuri pneumokokkitartunta, mutta se tiedetään, että monella on myös bakteeritartunta.

Kiinan Wuhanista on olemassa aineistoa, josta Broasin mukaan selviää, että puolella koronaan kuolleista ja 15 prosentilla keuhkokuumeesta selvinneistä, oli koronaviruksen lisäksi myös bakteeritulehdus.

Aineistosta on kirjoitettu esimerkiksi tiedelehti The Lancetissa (Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatient with COVID-19 in Wuhan, China: a retspective cohort study) (siirryt toiseen palveluun)

– Wuhanin aineistoista ei selviä, mikä bakteeri tai bakteerit ovat kyseessä, mutta tiedämme lukuisista influenssatutkimuksista, että pneumokokkibakteeri on yleisin jälkitautina tuleva keuhkokuumeen aiheuttaja, Broas kertoo.

Pneumokokin lisäksi keuhkokuumetta aiheuttavat esimerkiksi stafylokokki- ja kolibakteerit sekä mykoplasma.

Saksassa rokote loppumassa, muuallakin isoa nousua

Suomessa rokotteen myyntilupa on MDS Finland-lääkeyhtiöllä. Yhtiön yhteiskuntasuhteiden johtaja Petri Lehto kertoo, että rokotteen myynnissä on Suomessa ollut jonkin verran kasvua vuoden 2020 aikana.

Maailmalla tilanne on kuitenkin toinen.

– Rokotteen myynnissä on nyt globaalissa mittakaavassa isoa nousua, Lehto sanoo.

Esimerkiksi Berline-Zaitung kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun) 23.3.2020, että nopeasti kasvaneen kysynnän vuoksi pneumokokkirokote on Saksassa loppumassa, ja uusi rokote-erän saadaan maahan todennäköisesti vasta toukokuussa 2020.

Myös Ruotsissa on pneumokokkirokotteen menekissä kasvua. Ruotsi on pitänyt korona-aikana rokotesuosituksensa ikäihmisille kuitenkin ennallaan. Tilanne on sama myös Norjassa.

Koronatilanne ei ole muuttanut myöskään THL:n vastaavia virallisia pneumokokkirokote-suosituksia.

Rokotetta suositellaan kroonista keuhkosairautta eli astmaa tai keuhkolaajentumaa sairastaville. Suosituslistalla ovat myös esimerkiksi sydänsairauksista kärsivät ja diabeetikot. Lisäksi (siirryt toiseen palveluun) myös yli 65-vuotiaiden katsotaan hyötyvän rokotuksesta.

WHO: Keuhkorokotteet eivät pure koronavirukseen

Myös WHO (siirryt toiseen palveluun) ottaa verkkosivuilaan asiaan kantaa: Keuhkokuumeen vastaiset rokotteet, kuten pneumokokkirokotus ja Haemophius influenzai tyyppi B (Hib)-rokote eivät tarjoa suojaa koronavirusta vastaan.

Suomessa käytössä oleva Hib-rokotevalmiste on kauppanimeltään Act-HIB.

WHO kuitenkin suosittaa myös korona-aikana yli 65-vuotiaille ja hengityselinsairaille pneumokokkirokotetta yleisesti vakavien bakteeriperäisten sairauksien torjuntaan.

Maailman terveysjärjestö suosittelee myös (siirryt toiseen palveluun) hoivayksiköiden henkilökunnalle sekä pneumokokki- että kausi-influenssarokotetta.

