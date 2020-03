Miten koronaepidemiaa hidastetaan? Näin Aasia onnistui ja Yhdysvallat ja Eurooppa mokasivat

Koronavirus on levinnyt vain parissa kuukaudessa kaikille mantereille. Leviämisvauhti ei ole kuitenkaan ollut tasaista.

Yhdysvalloissa ja Euroopassa epidemia on kasvanut nopeasti, kun taas Kiina ja moni sen naapureista ovat saaneet tukahdutettua taudin – ainakin toistaiseksi. Näin koronan torjunta on onnistunut ja epännistunut eri maanosissa.

Lue tästä kaikki tuoreimmat tiedot koronaviruksesta.

Yhdysvalloissa virus on päässyt leviämään

Yhdysvallat on aloittanut vastatoimet hitaasti, ja virus leviää siellä nopeammin kuin missään muualla.

Yhdysvalloista on tullut nopeasti maailman koronapesäke. Siellä on todettu jo lähes 165 000 tartuntaa, enemmän kuin missään muussa maassa.

Pelkästään maanantaina viruksen aiheuttama tauti tappoi ainakin 540 ihmistä, yhteensä kuolleita on yli 3 000. Noin kolmannes uhreista on New Yorkin osavaltiossa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Yhdysvaltain viranomaiset reagoivat epidemian etenemiseen hitaasti. Tartuntoja päästiin testaamaan toden teolla vasta maaliskuussa, kun tauti oli levinnyt jo yli kuukauden ajan, sanomalehti New York Times kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vähätteli pitkään epidemiaa, mutta suositteli kokoontumisrajoituksia maaliskuun puolivälissä. Osavaltiot vastaavat käytännön päätöksistä, minkä takia eri puolilla maata on hyvin eritasoisia liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia.

Esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa on ankara ulkonaliikkumiskielto, kun taas Mississipissä ravintolat ovat yhä auki. Texasissa päätökset ovat yksittäisten piirikuntien harteilla, uutiskanava Al-Jazeera kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Epidemia on Yhdysvalloissa todennäköisesti vasta alkuvaiheessa, sillä Yhdysvaltain suureen väkilukuun suhteutettuna tartuntoja on yhä vähän. Hallinnon mukaan tauti voi tappaa ainakin 100 000–200 000 yhdysvaltalaista, mutta myös suurempia arvioita on esitetty.

Koronavirus yllätti myös Euroopan

Euroopassa virus levisi yllättäen Italiasta muihin maihin, ja nyt iso osa mantereesta on ulkonaliikkumiskiellossa.

Epidemia on aiheuttanut eniten kuolemia Euroopassa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut koko maailmassa 33 500 ihmistä, ja heistä länsieurooppalaisia on ollut lähes 23 500, Euroopan tautivirasto ECDC kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Tartuntoja on havaittu Euroopassa jo yli 359 000.

Pääasiassa Pohjois-Italian kautta levinnyt tauti pääsi yllättämään Euroopan. Virus oli jo ehtinyt levitä ympäri maanosaa, kun maa toisensa jälkeen sulki rajojaan maaliskuun puolivälissä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Monet Euroopan maat turvautuivat liikkumisrajoituksiin vasta epidemian päästyä vauhtiin. Italiassa oli kuollut jo tuhat ihmistä, kun maanlaajuinen ulkonaliikkumiskielto astui voimaan 12. maaliskuuta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Liikkumisrajoitukset näkyvät tilastoissa viiveellä, koska koronaviruksen oireet voivat alkaa jopa kaksi viikkoa tartunnan jälkeen. Esimerkiksi Italiassa uusien tartuntahavaintojen määrä on tasaantunut vasta viime päivinä.

Rajoitukset pelastavat silti ihmishenkiä. Brittiläisen Imperial College -yliopiston tuoreen arvion (siirryt toiseen palveluun) mukaan 11 Euroopan maan tiukat rajoitustoimet ovat jo nyt estäneet 21 000–120 000 ihmisen kuoleman.

Suomeen tauti saapui monia muita maita myöhemmin, ja rajoitustoimet aloitettiin varhaisemmassa vaiheessa epidemiaa. Kun joukkokokoontumiset kiellettiin ja rajat suljettiin kaksi viikkoa sitten, Suomessa ei ollut vielä yhtään koronakuolemaa.

Kiinan naapurit tukahduttivat epidemian

Manner-Kiinan naapurissa vastatoimet aloitettiin hyvin nopeasti, ja epidemia on pysynyt ainakin toistaiseksi kurissa.

Taiwanissa tautiin on kuollut viisi, Hongkongissa neljä ja Singaporessa kolme ihmistä.

Kaikki nämä kolme aluetta kävivät läpi vuonna 2003 levinneen SARS-epidemian. Niinpä ne eivät aikailleet, kun uutiset uudesta virustaudista levisivät.

Epidemia-alueilta saapuvien matkailijoiden kuumetta alettiin mitata jo vuodenvaihteessa, ja maahantulijoille asetettiin karanteeneja.

Tartunnan saaneiden liikkeitä on seurattu muun muassa matkapuhelindatan ja turvakameroiden avulla. Sairastuneet ja heidän kontaktinsa eristettiin. Joidenkin aasialaisten asiantuntijoiden mukaan myös kasvomaskien käyttö on ehkäissyt tartuntoja.

Etelä-Korea sai kuriin epidemian, joka alkoi levitä sen rajojen sisällä. Maa teki erittäin paljon virustestejä, minkä ansiosta se löysi ja määräsi eristyksiin myös oireettomia potilaita. Tautiin on kuollut Etelä-Koreassa nyt 162 ihmistä.

Monet muut maat ovat lisänneet testausmääriään Etelä-Korean menestyksen innoittamina. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomi tekee nyt suunnilleen yhtä paljon testejä kuin Etelä-Korea väkilukuun suhteutettuna. (siirryt toiseen palveluun)

On vielä liian aikaista sanoa, onko Itä-Aasian maiden menestys pysyvää. Esimerkiksi Singaporessa löytyi viime viikolla paljon uusia tautitapauksia, ja maa asetti uusia tiukkoja kokoontumiskieltoja.

Kiinakin sai epidemian kuriin – ainakin toistaiseksi

Kiinakin pysäytti epidemian kovilla keinoilla, mutta maahan tulee nyt uusia tapauksia ulkomailta.

Epidemian alku ei näyttänyt lupaavalta. Kun koronavirus alkoi levitä Kiinan Wuhanissa vuodenvaihteessa, paikallisviranomaiset peittelivät tapauksia. Esimerkiksi uudesta taudista varoittanut lääkäri pidätettiin.

Kun Kiina vihdoin alkoi toimia, se eristi Wuhanin ja sitä ympäröivän Hubein maakunnan tiukasti. Laajimmillaan liikkumisrajoitukset vaikuttivat 700 miljoonan kiinalaisen elämään.

Toimet purivat. Uusien vahvistettujen tautitapausten ja kuolonuhrien määrät alkoivat laskea jo helmikuun puolivälissä. Viime päivinä Kiina on raportoinut enää yksittäisistä kuolemantapauksista, ja suuri osa rajoituksista on purettu.

Yhteensä Kiina on kertonut noin 3 300 koronakuolemasta. Kiinan raportoima lukuja on epäilty liian alhaisiksi, mutta väitteiden todenperäisyyttä on vaikea arvioida.

Muiden Aasian maiden tapaan Kiina on jäljittänyt tartunnan saaneiden liikkeitä ja kontakteja. Kiinassa on erittäin laaja valvontakoneisto, joka vahtii kansalaisiaan myös normaalioloissa.

Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka hyvin Kiina pystyy pitämään epidemian kurissa. Viime viikkoina suurin osa sen raportoimista tartunnoista on peräisin ulkomailta.

Lue myös:

Uutisluokan Taru Kaario Etelä-Koreassa: "Jos lähellä ilmenee koronatartunta, puhelimeeni tulee siitä tekstiviesti"

Lue tästä kaikki tuoreimmat tiedot koronaviruksesta

Lähteet: Reuters, AP, AFP