Tämäkin seuraus koronaepidemialla on: Romanikerjäläiset ovat poistuneet Suomesta

Syy on se, että katujen hiljentymisen myötä liikkuvan väestön tulonlähteet ovat ehtyneet.

Helsingin hätämajoitustilat ovat tyhjentyneet niissä tavanomaisesti yöpyvistä romanikiertolaisista.

– Näin on havaittu. Yli puolet on lähtenyt kotimaahansa, kertoo Helsingin Diakonissalaitoksen palvelualuejohtaja Mika Paasolainen.

Diakonissalaitos ylläpitää kahta liikkuvan väestön hätämajoitusta Helsingissä. Suuremman majoitustilan yöpyjät ovat tavallisesti lähes kaikki Bulgariasta ja Romaniasta tulleita romaneja. Kun tavallisena yönä yöpyjiä on 170–200, nyt heitä on Paasolaisen mukaan noin 80.

Syitä romanikerjäläisten poistumiseen on Paasolaisen mukaan kaksi.

– Heidän tulemisensa syy on ollut toimeentulo, ja nyt se on poistunut.

Romanikerjäläisten toimeentulo Suomessa on koostunut muun muassa Iso numero -aikakausilehden katumyynnistä, pullojen keräämisestä, sekä kadulla kerjäämisestä. Ison numeron katumyynti on koronaviruksen vuoksi keskeytetty (siirryt toiseen palveluun), eikä kerjäämisellä tai pullojen keräämisellä ymmärrettävästi tule enää toimeen katujen hiljentymisen myötä.

Toinen romanien kertoma syy kotiinpaluulle on se, että he ovat halunneet palata kotiin läheistensä luo.

– Ne joilla on ollut rahaa lähteä perheen ja lastensa luo, ovat sen tehneet. He ovat pelänneet, että jos Suomen rajat menevät kiinni, he eivät pääse kotimaihinsa.

Suurin osa Suomen romanikerjäläisistä on pääkaupunkiseudulla. Paasolainen olettaa, että tilanne on muualla Suomessa samanlainen.

– Sanoisin, että rahan ansaitsemisen näkökulmasta tilanne on yhtä huono muuallakin

Lisätila tulee tarpeeseen

Vapautunut tila on nyt tarpeen. Turvallisuussyistä hätämajoitustiloihin ei mahdu niin paljon väkeä kuin tavallisesti.

– On otettu käyttöön väljempi majoittaminen. Näin saadaan riittävää etäisyyttä ihmisten välille, että he eivät tartuta toisiaan.

Diakonissalaitos onkin majoittanut nyt myös Helsingin kaupungin hätämajoitustilassa tavallisesti yöpyviä suomalaisia asunnottomia.

Huonompien elinolosuhteiden vuoksi asunnottomilla on muita suurempi riski sairastua tauteihin. Paasolaisen tiedossa ei kuitenkaan ole, että Diakonissalaitoksen hätämajoitustiloissa olisi ollut koronavirustartunnan saaneita.

– Tähän vuodenaikaan on muutenkin vaikea tietää kuka minkäkin takia niiskuttaa, mutta emme ole ainakaan havainneet, että asiakkaat olisivat erityisen kipeitä.

Diakonissalaitoksen pienemmässä Helsingin majoitustilassa yöpyy tavallisesti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita paperittomia. Heidän määräänsä koronavirusepidemia ei ole vaikuttanut.

– Heille paluu ei ole samalla tavalla mahdollista kuin liikkuvalle väelle.

Paasolainen odottaa romanien palaavan kun koronavirusepidemia aikanaan laantuu.