Retkeilijät ja bongarit ruuhkauttaneet retkipaikkoja kiellosta huolimatta – Metsähallitus: "Välillä käytiin huussissa, sitten jatkettiin makkaranpaistoa"

Lämmin sää on saanut sekä linnut että lintuharrastajat liikkeelle. Tänä keväänä suosituimmille bongauspaikoille ei kannata lähteä.

Lintuharrastaja Antto Mäkinen tiirailee kaukaisuuteen Lupinlahden lintutornista Haminassa. Hanhia näkyy kauempana kiitettävästi, samoin tukkasotkia ja jokunen punasotka.

Lähempänä uiskentelee kaksi joutsenta, ja lintutornin yli lentää niitä lisää.

Lintujen kevätmuutto on alkanut tänä keväänä poikkeuksellisen varhain. Tänään maanantaina on kuitenkin kylmempi päivä, ja viileämpää on ennustettu koko viikoksi.

– Kylmä pakkasaamu vähän yllätti. Kevät on ollut edellä, mutta nyt ilmavirtaus on kääntynyt pohjoisen puolelle. Tälle viikolle ennustettu sää saattaa pysäyttää muuton joksikin aikaa, toteaa Mäkinen.

Tänä aamuna Lupinlahden lintutornissa ei ole Mäkisen lisäksi ketään. Lintujärjestö Birdlife Suomi on neuvonut lintuharrastajia menemään paikoille, joilla ei ole niin paljon väkeä. Näin pyritään ehkäisemään koronatartuntoja.

– Olen noudattanut tätä ohjetta, sanoo Mäkinen.

Antto Mäkinen kertoo vältelleensä tänä keväänä paikkoja, joilla on muita lintubongareita. Antro Valo / Yle

Hyvät säät ovat kuitenkin innostaneet ihmisiä liikkeelle hyviksi tiedetyille bongauspaikoille, ja mukana on myös paljon muita kuin aktiiviharrastajia.

– Kuulin eräältä harrastajalta, että Porkkalanniemellä Kirkkonummella on ollut enemmän väkeä kuin vilkkaimpana aikana toukokuussa. Kannustamme etsimään uusia kohteita omasta lähiympäristöstä, sanoo Birdlife Suomen tiedottaja Jan Södersved.

Ruuhkia taukopaikoilla

Viikonloppuna Metsähallitus ilmoitti sulkeneensa joitakin luontokohteita ja kehotti luontoharrastajia muistamaan tarpeeksi pitkän turvavälin. Se ohjeisti jo aiemmin ihmisiä välttämään ulkoilua kaikkein suosituimmissa retkikohteissa. Näin ei kaikkialla tapahtunut.

– Esimerkiksi Nuuksio oli tyhjä, mutta sitten oli kovasti ruuhkaa puolestaan Torronsuolla, Sipoonkorvessa ja muissakin kohteissa isojen kaupunkien lähellä, kertoi viestintäpäällikkö Päivi Rosenqvist Metsähallituksen luontopalveluista viime viikolla.

Ohjeita luontoretkille Noudata annettuja viranomaismääräyksiä ja -suosituksia, kuten ulkomaanmatkan jälkeistä karanteenia ja yli 10 ihmisen kokoontumisrajoitusta. Vältä suosituimpia lintupaikkoja. Huolehdi lintutornissa ja vastaavissa paikoissa siitä, että etäisyys muihin ihmisiin on vähintään 1–2 metriä. Kiikareita ja kaukoputkia ei ole suositeltavaa lainata oman perheen ulkopuolelle. Omat eväät, vessapaperit ja käsidesi mukaan. Vältä laavuja ja taukopaikkoja. Suosi lyhyitä retkiä, jolloin ei tarvitse edes mennä vessaan tai taukopaikoille. (Lähde: Birdlife Suomi ja Metsähallitus)

Metsähallitus laittoi kenttäväkensä töihin, esimerkiksi siivoamaan tehostetusti retkeilypaikkojen vessoja. Jos isot ihmismäärät mahtuivat liikkumaan retkeilyreiteillä turvallisesti, syntyi taukopaikoille ruuhkaa.

– Paikoin siellä oli aika hurjaa meininkiä. Tulipaikoilla oltiin ihan vieri vieressä paistamassa makkaraa. Välillä käytiin huussissa ja sitten jatkettiin makkaranpaistoa käyttäen samoja grillausritilöitä ja muuta, totesi Rosenqvist.

Maakotkan siipiväli

Facebookissa kiertää erään biologiyhteisön tekemä kuva maakotkasta, jonka siipienväli havainnollistaa sopivaa turvaväliä. Se on noin kaksi metriä.

Myös Birdlife Suomi kehottaa noudattamaan tätä ohjetta.

– Bongauspaikat ovat toki laajoja alueita, joille mahtuu paljon ihmisiä. On pidettävä kuitenkin huoli siitä, ettei olla liian tiiviisti, sanoo Jan Södersved.

Antto Mäkinen sai tiirailla lintuja rauhassa Lupinlahden lintutornissa Haminassa. Antro Valo / Yle

Lintujen kevätmuutto on alkanut Birdlifen mukaan joidenkin lajien osalta jopa ennätysaikaisin, jo helmikuussa. Näitä lajeja ovat esimerkiksi metsähanhet ja töyhtöhyyppä.

– Niitä tuli poikkeuksellisen suuria määriä, yhtä paljon kuin normaalisti tulee vasta näihin aikoihin. Nyt tilanne on tasoittunut, mutta silti ollaan selvästi edellä tavanomaiseen verrattuna.

Vaikka sää on hiukan viilenemään päin, jo saapuneet linnut eivät Söderstedin mukaan siitä kärsi. Uusia lintuja ei vain ole juurikaan tällä viikolla odotettavissa.