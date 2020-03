Sairaaloita tyhjennetään jo koronapotilaille – terveimmät aiotaan siirtää entisiin vanhainkoteihin ja seniorikeskuksiin

Osa koronavirustartunnan saaneista joutuu tehohoitoon. Kuva on otettu milanolaisessa sairaalassa Italiassa.

Pääkaupunkiseudun suuret kaupungit varautuvat siihen, että koronapotilaiden hoidon takia sairaanhoidossa saatetaan tarvita ylimääräisiä tiloja.

Espoon Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen kertoo, että kaupungissa on kartoitettu useita vaihtoehtoja pahimman varalle.

– Esimerkiksi Matinkylän terveysasemaa, joka on ollut jonkin aikaa tyhjillään, on valmisteltu. Se on heti käyttöön otettavissa. Sitten Aurorakoti ja Kuusikoti.

Kaupungissa varaudutaan ottamaan käyttöön myös koulujen tiloja.

– Nämä kolme ovat ensisijaisia kohteita ja sitten tarvittaessa kouluja, liikuntasaleja, mitä sieltä nyt sitten tarvitaan, kertoo toimitusjohtaja Lehtinen.

Entiseen vanhainkotiin sijoitetaan 250 potilasta

Vantaa tyhjentää parhaillaan Peijaksen pitkäaikaissairaalapaikkoja.

– Me olemme lähteneet liikkeelle siitä, että Peijaksesta potilaita siirretään tehostettuihin palveluasuntoihin, jotta saadaan sijoja koronapotilaille, kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja vs. Anna Cantell-Forsbom.

Kaupunki suunnittelee, että potilaita sijoitetaan kriisin pahetessa Myyrmäessä sijaitsevaan remontissa olevaan entiseen vanhainkotiin.

– Olemme varautuneet sijoittamaan Myyrinkotiin jopa 250 potilasta, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Cantell-Forsbom.

Kaupunki aikoo tehdä tarvittaessa myös Itä-Vantaalla Koivukylässä sijaitsevasta terveysasemasta tilapäissairaalan.

Helsinki kartoittaa myös hallivaihtoehtoja pandemiasairaalaksi

Myös Helsinki nostaa sairaaloiden kapasiteettia hoitaa koronapotilaita siirtämällä vähemmän hoitoa tarvitsevia potilaita sairaaloista muihin yksiköihin.

– Siirrämme potilaita sairaaloista seniorikeskuksiin, esimerkiksi Kivelään ja Koskelaan, kertoo Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.

Seniorikeskusten kapasiteettia on varauduttu lisäämään johtajalääkäri Pikkaraisen mukaan 25 prosentilla ja tarvittaessa vielä 50 prosentilla.

– Helsingissä on varauduttu 500 potilaan yhtäaikaiseen hoitoon, jos paikat ei riitä perustetaan pandemiasairaala.

Koronapotilaat pyritään Helsingissä ensisijaisesti hoitamaan sairaaloissa, mutta muitakin vaihtoehtoja kaupunki parhaillaan selvittää.

– Olemme kartoittaneet hallivaihtoehtojakin, mutta päätöksiä niistä ei ole vielä tehty, kertoo johtajalääkäri Pikkarainen.

